Финал «Постучись в мою дверь в Москве» и вторжение в СССР: чем удивят киноновинки недели

В онлайн-кинотеатре Okko еженедельно выходит новая подборка отечественных и зарубежных фильмов и сериалов на любой вкус. На этой неделе зрителей ждут финал второго сезона ромкома «Постучись в мою дверь в Москве», премьера российского фантастического сериала о вторжении инопланетян в небольшой советский городок и криминальная комедия «Наследник» с Гленом Пауэллом и Маргарет Куолли. Эти и другие новинки доступны в сервисе по подписке СберПрайм.

20–21 апреля: «Постучись в мою дверь в Москве», 2-й сезон, финал

Главные герои — Сергей Градский и его возлюбленная Саша — прошли через множество испытаний. После катастрофы Сергей потерял память и забыл об отношениях с Сашей, начал встречаться с другой девушкой, а Саша назло ему вышла замуж. Когда герои вновь воссоединились, на них обрушился новый удар: бывшая девушка Сергея Алина заявила, что беременна от него. Чем завершится эта полная интриг и сюжетных поворотов история?

Сериал понравится любителям эмоциональных историй с выразительной визуальной подачей и запутанными отношениями, а также поклонникам турецкого оригинала «Постучись в мою дверь».

20–23 апреля: «Папины дочки. Новые», 5-й сезон, новые серии

Главное событие нового сезона — возвращение Даши домой после двухлетнего отсутствия. Ей предстоит заново выстроить отношения с мужем Вениамином и четырьмя дочерьми, заслужить прощение близких и найти общий язык с повзрослевшими девочками.

Сериал понравится любителям уютных семейных комедий и подойдёт для совместного просмотра с детьми: и взрослые, и юные зрители найдут здесь героев, которым захочется сопереживать.

20–23 апреля: «Молодёжка. Новая смена», 2-й сезон, финал

Финал второго сезона захватывающей комедийной драмы о хоккеистах. Команду студенческой лиги «Акулы Политеха» хотят расформировать: она слишком часто проигрывает, а вузу приходится экономить. Однако влиятельный сотрудник вуза Вадим Казанцев решает дать спортсменам ещё один шанс и приглашает на должность тренера бывшего игрока «Медведей» Андрея Кисляка, переживающего чёрную полосу. Чтобы превратить неудачников в победителей, Кисляк должен измениться сам и найти подход к молодым хоккеистам.

Сериал будет интересен любителям хоккея, историй о конфликте поколений и сюжетов о тех, кто превращается из аутсайдера в чемпиона.

20 апреля: «Наследник», премьера

Беккет Редфеллоу — сын женщины, которую богатая семья изгнала за «непристойное поведение», оставив прозябать в бедности. Повзрослев, Беккет решает восстановить справедливость и вернуть себе многомиллиардное наследство. Проблема в том, что между ним и деньгами стоят семь высокомерных родственников — и он разрабатывает безжалостный план по их устранению.

На эту криминальную комедию стоит обратить внимание поклонникам Глена Пауэлла, исполнившего главную роль, и Маргарет Куолли, сыгравшей подругу Беккета. Картина также понравится любителям чёрных комедий и криминальных историй с морально неоднозначными героями.

23 апреля: «Чёрная графиня», 5-я серия

Амбициозный режиссёр Тимур собирает труппу в старинном особняке вдали от цивилизации. Они ставят иммерсивный спектакль для единственного зрителя, готового заплатить баснословные деньги. Одиннадцать постановок прошли успешно, но во время двенадцатой, подготовленной для миллионера Бориса, погибает один из актёров. Герои теряют связь с внешним миром, узнают легенду о замурованной заживо Чёрной графине, а затем начинают погибать один за другим.

Сериал понравится поклонникам психологических триллеров и детективов с элементами хоррора, а также историй, разворачивающихся в атмосфере изоляции. Отдельный повод посмотреть проект — Кирилл Кяро и Юрий Чурсин, исполнившие в нём ведущие мужские роли.

23 апреля: «Картины дружеских связей», премьера

Чёрно-белое драмеди с Александром Палем, Марией Карповой и Евгением Цыгановым. Компания тридцатилетних друзей, бывших однокурсников театрального вуза, собирается вместе, чтобы проводить надолго уезжающего из Москвы Сашу. Герои преодолевают пробки, бытовые трудности и собственную лень, пытаясь успеть сказать друг другу самое главное.

Картина понравится поклонникам интеллектуального авторского кино в духе Марлена Хуциева и Ноа Баумбаха, а также зрителям, ценящим сильные актёрские работы и свободное повествование, построенное на диалогах и настроении.

23 апреля: «Малыш», премьера

Военная драма с Глебом Калюжным в главной роли. Действие происходит в 2022 году. Обычный 18-летний парень из Донецка Тима мечтает читать рэп и делать музыкальную карьеру. Но ему приходится пойти на фронт добровольцем, чтобы спасти оставшуюся в осаждённом Мариуполе мать. Оказавшись на поле боя, главный герой стремительно взрослеет и пересматривает свои взгляды на жизнь.

Фильм стоит посмотреть поклонникам Глеба Калюжного и любителям военных драм о взрослении через испытания.

24 апреля: «Радар», премьера

Фантастический сериал, в основу которого легла повесть советского писателя Александра Мирера «Главный полдень. Дом скитальцев». Сюжет разворачивается в конце 1980-х в СССР. Неподалёку от маленького городка, где находится радар противоракетной обороны, терпит крушение неопознанный объект. Вскоре главные герои, обычные пионеры, начинают замечать, что в городке творятся странные вещи. Взрослые бросают своих детей, говорят загадками и ведут себя отчуждённо. Друзья подозревают, что это проделки диверсантов или шпионов, но реальная угроза оказывается куда страшнее.

Сериал наверняка оценят поклонники ностальгической ретрофантастики в духе «Очень странных дел». Кроме того, он может порадовать фанатов Виктории Исаковой, Ксении Кутеповой и Александра Ильина — младшего: эти звёзды отечественного кино сыграли в «Радаре» значимые роли.

24 апреля: «На льду», 8-я серия

Фигуристка Ксения пытается расследовать гибель своего партнёра Алексея: 10 лет назад во время соревнований парень выпал с балкона гостиницы. Она устраивается тренером в ту же спортивную школу, где училась сама. Ей предстоит вновь погрузиться в жёсткий мир фигурного катания, где ученики конкурируют между собой, наставники унижают своих подопечных, а родители одержимы амбициями вырастить из детей чемпионов. В школе по-прежнему властвует безжалостная директор Алевтина, чей муж, тренировавший Ксению и Лёшу, пропал сразу после трагедии. Главной героине предстоит выяснить правду и помочь найти одну из исчезнувших учениц.

Рекомендуем сериал любителям напряжённых драм, где детективная интрига сочетается с семейными историями. Также его стоит посмотреть тем, кто интересуется фигурным катанием и хочет узнать об изнанке этого зрелищного вида спорта.

24 апреля: «Ну, погоди! Каникулы», 4-й сезон, новые серии

Продолжение классического советского мультфильма, снятое в 3D-формате. В четвёртом сезоне Волк и Заяц оказываются в одном классе, где их давнее соперничество разгорается с новой силой. Теперь это битва двоечника-хулигана и отличника-активиста за статус главного в классе. Героям приходится учиться жить бок о бок, находить компромиссы и даже иногда действовать сообща.

Мультсериал стоит смотреть поклонникам классического «Ну, погоди!» и современной анимации. Он будет интересен маленьким зрителям, которым близки узнаваемые школьные реалии, а также родителям, решившим провести время вместе с детьми.

25 апреля: «Кутюр», премьера

Психологическая драма французского режиссёра Алис Винокур с Анджелиной Джоли в главной роли. Героиня Джоли — нью-йоркский режиссёр Максин Уокер — прилетает в Париж на Неделю высокой моды, чтобы снять фильм о закулисье этого события. Во время съёмок она неожиданно узнаёт о тяжёлом диагнозе. История Максин переплетается с судьбами двух других женщин: начинающей модели из Южного Судана Ады и визажистки Анджелы, мечтающей стать писательницей.

Фильм наверняка оценят поклонники Анджелины Джоли, а также те, кто интересуется закулисьем мира моды и ценит неторопливое европейское кино.

Как всё это посмотреть

Все премьеры и тысячи других фильмов, сериалов и мультфильмов в Okko доступны по подписке СберПрайм. Подключив её, вы получите набор преимуществ Сбербанка:

бесплатные платежи и переводы до 500 000 рублей в месяц клиентам Сбера;

бесплатные пуши и СМС о тратах, начислениях и остатке по счетам и картам;

повышенные ставки по вкладам и накопительным счетам в Сбере;

5 категорий кешбэка на выбор и до 20% бонусами в любимых сервисах;

кешбэк за доставку продуктов и поездки на каршеринге;

скидки на поездки на электросамокатах;

скидки на отели, медицину и транспорт;

выгодную мобильную связь;

музыку без рекламы в стриминге Звук.

Первые 30 дней — всего за 1 рубль. Подробнее о подписке и подключении — на сайте банка.

Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, г. Москва).

Erid: F7NfYUJCUneTVwhdGqwV

Подписка СберПрайм — услуга АО «ЦПЛ» (ОГРН 1117746689840, г. Москва).

ООО «Окко» 18+ (ОГРН 1167847381130, г. Санкт-Петербург).

«Постучись в мою дверь в Москве» (18+), «Папины дочки. Новые» (12+), «Молодёжка. Новая смена» (16+), «Чёрная графиня» (18+), «На льду» (18+), «Наследник» (18+), «Картины дружеских связей» (18+), «Малыш» (16+), «Радар» (16+), «Ну погоди! Каникулы» (6+), «Кутюр» (18+).

Премьера фантастического сериала «Радар» состоится в Okko 24 апреля