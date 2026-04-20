«Заветы»: продолжение сериала «Рассказ служанки» со звездой

«Заветы» — продолжение сериала «Рассказ служанки», основанного на романе канадской писательницы Маргарет Этвуд. Проект погружает зрителя в ужасающий мир антиутопии. Юные героини будут выживать в тоталитарном Галааде — взрослеть, искать своё место в мире и бороться за свои права. «Рамблер» рассказывает, чем удивляет новинка, кто из актёров «Рассказа служанки» появится в кадре и почему сериал стоит просмотра.

© Hulu, MGM Television

Предыстория и продолжение

Действие «Заветов», а до этого и «Рассказа служанки», происходит в вымышленном государстве Галаад с тоталитарным строем. В нём женщины считаются людьми низшего сорта: им запрещено изучать науки, читать, они полностью подчиняются мужчинам — в качестве жён коммандоров, служанок, которые приставляются к мужчинам в качестве суррогатных матерей. Также они могут становиться «тётками» — своеобразной полицией нравов, которая следит за поведением других дам, или служанками-марфами.

© Hulu, MGM Television

Несогласные с режимом пытаются сбежать в Канаду, но Галаад контролирует границы и не позволяет молодым женщинам покидать пределы страны. «Рассказ служанки» концентрировался на истории Джун, которая не смогла эмигрировать с мужем и дочерью и насильно была сделана служанкой. В «Заветах», которые начинаются спустя несколько лет после финала оригинального сериала, речь идёт про Агнес, которая живёт в Галааде с детства, не знает другого строя, но постепенно осознаёт ужасы тоталитарного устройства. В этом ей помогает Дейзи — девушка, добровольно прибывшая из Канады, чтобы искупить грехи прошлого и стать благочестивой гражданкой Галаада.

В «Рассказе служанки» главная героиня сначала жила в условно свободном мире, а затем сталкивалась с ужасом новой системы, проживала жестокие события и взращивала внутреннее сопротивление. Джун вступает в ряды революционеров «Мейдей» и ведёт деятельность по разрушению государства изнутри. В отличие от неё, «Заветы» взывают к другим чувствам у зрителя — например, как проживают травматичные вещи те, кто уже родился в жестокой системе и не знает, с чем её можно сравнить. Это история о несовершенстве режима, его жестоких законах и том, как государство начинает разрушаться под действием внутренних противоречий.

Структура и нововведения

Параллели с «Рассказом служанки» очевидны: герои обитают всё в том же деспотичном Галааде, а для повышения градуса напряжённости их реальность транслируется вперемешку с «мирным» прошлым. В этот раз флешбэками показывается прошлое Дейзи, которая застала «нормальную» жизнь. Поэтому «Заветы» — не спин-офф, снятый для расширения вселенной, а логическое продолжение оригинальной истории.

© Hulu, MGM Television

Любопытно, что по мере расширения времени сюжетной линии расширяется и география Галаада. В «Рассказе служанки» внимание зрителей сфокусировали на шокирующих вещах, а главная героиня проживала свою несвободу и нахождение в замкнутом пространстве своего нового дома, подчёркивая ярость Джун и драматизм сюжета.

В свою очередь новый проект выходит на новую территорию: в пространства частной школы, общественные пространства, парки, магазины. Галаад показан не абстрактной машиной насилия, а государством со своим уставом, мифологией, социальными институтами, правилами ведения бизнеса, скрытыми мотивами его обитателей. Так сериал превращается из хроники выживания в многослойный политический триллер взросления.

Главные действующие лица

В «Заветах» появятся несколько персонажей «Рассказа служанки». Упоминание одного станет спойлером, но возвращение тётки Лидии не является секретом. Эта героиня — связующее звено с оригиналом, она придаёт проекту особую значимость. Персонаж тётки Лидии в исполнении Энн Дауд — один из самых сложных во всей антиутопии. С самого начала она была не просто продуктом системы, а фигурой, которая балансировала между фанатизмом и приверженностью режиму, между инстинктом выживания, стремлением к власти и невероятно странной, извращённой формой заботы.

© Hulu, MGM Television

В «Заветах» благодаря тётке Лидии история приобретает глубину, через её взгляды можно проследить, как менялся Галаад. После финального сезона «Рассказа служанки» становится ясно, что у тётки Лидии, которая долго была у власти, своё видение будущего государства. Строить его ей помогут юные воспитанницы школы для девочек — героини «Заветов».

Их с наивной непосредственностью и тайными чувствами играют Чейз Инфинити и Люси Холлидэй. Агнес в исполнении Инфинити — воплощение безусловной веры в государство, в котором она выросла. Иллюстрацией её картины мира может служить диалог с прислугой: Агнес интересуется, что такое «Тиндер», а марфа отвечает, что с этим она точно не столкнётся.

© Hulu, MGM Television

На контрасте с Агнес, которая большую часть времени проводит со спокойно-удивлённым выражением лица, выступает Дейзи. Эта девушка, добровольно (по её словам) переехавшая из Торонто в Галаад. Она хочет искупить грехи прошлого и нести добро в массы. Но на самом деле героиня не так проста: особенно интересно следить за тем, как Холлидэй меняет маски. Она то изображает новую ученицу школы, жадную до знаний, то сквернословит, обманывает и юлит.

Чем интересен и кому понравится

Сериал поднимает актуальные вопросы — он вновь говорит про право выбора женщины, контроль над женским телом, религиозный фундаментализм, политическое насилие, манипуляции, запугивание, токсичный патриархат. Отдельно «Заветы» делают акцент на наследовании идеологии: молодые героини, выросшие внутри системы, пытаются найти свой голос разума и научиться отличать правду от лжи, которая раньше преподносилась как норма. Другие достоинства сериала — динамичное повествование, сюжетные интриги, бунтующие героини, проходящие путь взросления.

Сериал выходит на Hulu.

