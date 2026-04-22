Фантастический сериал «Радар»: как советские дети боролись с инопланетянами

24 апреля в онлайн-кинотеатре Okko выходит научно-фантастический сериал «Радар». По сюжету жители небольшого городка сталкиваются с инопланетным вторжением, противостоять которому могут только школьники до 16 лет и особо одарённые взрослые. Автор «Рамблера» рассказывает, почему не стоит пропускать захватывающий ретротриллер.

© Originals Production; MEM Cinema Production

О чём сериал

События сериала разворачиваются в 1988 году в небольшом советском городке, расположенном рядом с мощным радаром системы противоракетной обороны (ПРО). Однажды ночью трое шестиклассников — Лёха, Толя и Сёма — случайно становятся свидетелями падения метеорита. Надеясь получить вознаграждение в виде заветной путёвки в «Артек», пионеры отправляются в лес на поиски небесного тела. Заблудившись и отстав от друзей, Лёха замечает среди деревьев странную аномалию, после чего бесследно исчезает. К поискам подростка подключается милиция, и вскоре один из взрослых вступает в контакт с чем-то неизведанным.

© Originals Production; MEM Cinema Production

После возвращения Лёхи школьники начинают замечать странные изменения в поведении жителей городка. Мамы, папы и учителя покидают своих детей и рабочие места, целыми днями совещаются в местном гастрономе и действуют как будто под гипнозом. Сперва пионеры решают, что метеорит прислали американские шпионы, решившие захватить ценный радар. Но очень скоро становится очевидным, что взрослые стали жертвами инопланетных паразитов.

Кто создал сериал

В основу сюжета «Радар» вошла научно-фантастическая повесть советского писателя Александра Мирера «Главный полдень». Это не первая экранизация произведений Мирера. В 1990 году вышел мини-сериал режиссёра Владимира Потапова «Посредник», названный в честь инопланетного прибора, при помощи которого пришельцы захватывают разум взрослых. Трёхсерийный телефильм, снятый в мрачных чёрно-коричневых тонах, сильно искажал логику повествования Мирера, уходил в философские рассуждения и был раскритикован автором.

© Originals Production; MEM Cinema Production

Режиссёром новой адаптации стал постановщик Константин Смирнов, в прошлом году отметившийся приключенческим фильмом-путешествием «Волчок». Постановщик перенёс действие повести из 1969 года в конец 1980-х и уделил большое внимание воспроизведению эпохи. Каждый кадр сериала говорит о том, что перед нами именно 1988 год: подростки зачитываются книгами Станислава Лема, слушают группу «Кино» на кассетах, играют в «Ну, погоди!» на портативной «Электронике» и фотографируют всё подряд на «Смену».

Главные роли юных пионеров исполнили Матвей Кулагин, Георгий Пытьев и Ростислав Харин, каждый из которых уже неоднократно участвовал в съёмках. В российском кино убедительная игра детей-актёров — большая редкость, но «Радар» — определённо такой случай.

© Originals Production; MEM Cinema Production

Виктория Исакова сыграла главную антагонистку — властную начальницу из местной администрации, которая после вторжения инопланетян превращается в настоящего терминатора в юбке. Актрисе досталась одна из самых зрелищных сцен в сериале: во время погони её героиню, захваченную инопланетным паразитом, сбивает автобус, после чего женщина поднимается и идёт дальше как ни в чём не бывало.

Жестоких сцен в проекте немало, несмотря на то что в центре сюжета — 12-летние мальчишки. Жуткая сцена с лестницей, в которой сражаются персонажи Ивана Фоминова и Дарьи Алыповой, напоминает кровавую погоню с бензопилой из «Американского психопата». Кстати, физрук Андрей Тимофеевич в исполнении Фоминова — один из немногих положительных взрослых героев сериала. Школьный тренер пользуется авторитетом и доверием пионеров, поэтому именно с ним делится своими инопланетными догадками встревоженный Лёха. Андрей Тимофеевич прошёл Афганскую войну и с тех пор страдает от проблем со здоровьем — возможно, именно контузия стала причиной его невосприимчивости к пришельцам-паразитам.

© Originals Production; MEM Cinema Production

Почему стоит смотреть сериал

«Радар» покоряет жанровым разнообразием: тут тебе и детские приключения в лучших традициях советских фильмов, и научная фантастика, и мистический триллер, и зрелищный боевик. Конец 1980-х, показанный глазами мальчишек-подростков, неизбежно вызывает сравнение с сериалом «Очень странные дела» и экранизациями Стивена Кинга. Благодаря разнице в американской и советской культуре «Радар» не выглядит ни калькой хита Netflix, ни бледной копией «Останься со мной» или «Оно»: это самобытный и действительно изобретательный проект.

© Originals Production; MEM Cinema Production

Сериал рассчитан на широкую зрительскую аудиторию: от подростков, которые узнают себя в главных героях-авантюристах, до миллениалов, успевших застать перестроечные времена. Создатели не поскупились и заполнили каждый кадр атрибутами времени, поэтому при виде очередного постера, куртки или домашнего телефона хочется воскликнуть: «О, у меня такое было!» Не подойдёт «Радар» только самым маленьким зрителям: всё же некоторые сцены получились действительно жестокими и пугающими. Возрастной ценз сериала — 16+.

