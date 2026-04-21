«Джейн Эйр»: рассказываем о классическом сериале с Тимоти Далтоном в день рождения Шарлотты Бронте

21 апреля исполняется 210 лет со дня рождения знаменитой английской писательницы Шарлотты Бронте. За 38 лет своей жизни Бронте написала несколько произведений, но самым известным является великая история любви гувернантки и её работодателя «Джейн Эйр». Этот роман, написанный в 1847 году, экранизировали десятки раз. Но классической версией считается мини-сериал 1983 года с Тимоти Далтоном и Зилой Кларк в главных ролях, вышедший на канале BBC 9 октября. Постановка была тепло принята зрителями и критиками: многие до сих пор называют её самой верной книге экранизацией, а игру Тимоти Далтона — эталонным воплощением мистера Рочестера.

Сюжет

Сирота Джейн Эйр, пережившая жестокое обращение в доме тёти и суровые годы в школе-приюте Ловуд, становится гувернанткой в поместье Торнфилд-Холл. Там она знакомится с его хозяином — мрачным и вспыльчивым Эдвардом Рочестером. Между ними зарождается глубокая привязанность, и Рочестер делает Джейн предложение. Однако в день свадьбы выясняется страшная тайна: Рочестер уже женат на безумной женщине, которую он держит взаперти в доме. Джейн покидает поместье, но спустя время возвращается. И узнаёт, что Торнфилд сгорел во время пожара, а Рочестер лишился зрения и руки, спасая свою безумную жену.

Страна производства

Великобритания.

Хронометраж

В классическом варианте вышло 11 серий по 25–30 минут. Позже при выпуске на VHS и DVD сериал смонтировали в 4 одночасовых фильма, при этом некоторые сцены были вырезаны.

Создатели проекта

Сценарий написал Александр Барон на основе классического романа Шарлотты Бронте. Режиссёром выступил Джулиан Эмис.

Главные роли

Зила Кларк (Джейн Эйр), Тимоти Далтон (Эдвард Рочестер), Джин Харви (миссис Фэйрфакс), Колин Дживонс (Бриггс), Мэри Тамм (Бланш Ингрэм)

Интересные факты о фильме

Съёмки проходили в павильонах BBC, а также на натурных площадках в Англии. Поместье Торнфилд-Холл в картине «играл» Дин-Парк в Нортгемптоншире.

Тимоти Далтон, известный впоследствии как четвёртый исполнитель роли Джеймса Бонда (фильмы «Искры из глаз» 1987 года и «Лицензия на убийство» 1989 года), получил восторженные отзывы в рецензиях многих критиков и от зрителей за воплощение Эдварда Рочестера.

Как признавалась в интервью разным изданиям актриса Зила Кларк, ей было непросто играть героиню, которая большую часть времени молчит и слушает Рочестера, передавая эмоции лишь взглядом. При этом, она говорила, что считает эту роль лучшей в своей карьере.

Рейтинги и критика

На международной платформе IMDb мини-сериал имеет рейтинг 8.0 баллов из 10 на основе более 3,9 тысяч оценок от зрителей. На «Кинопоиске» рейтинг проекта составляет 8,3 балла из 10 на основе 24,8 тысяч оценок. На платформе Кино-Театр.ру сериал имеет рейтинг 9,5 баллов из 10.

Рецензенты портала Filmaffinity, высоко оценивая игру Тимоти Далтона, отмечали, что он создал «антологического, идеального Рочестера» — с его харизмой, властностью и скрытой болью, а также первым рискнул полностью воспроизвести сцену с гадалкой, что вызвало восхищение зрителей. Зрители и критики в отзывах на IMDb называли эту адаптацию «шедевром», подчёркивая, что она максимально близка к роману и передаёт ту же гамму эмоций, что и книга.

Награды

В 1984 году мини-сериал был номинирован на премию Британской академии киноискусств (BAFTA TV Awards) в категории «Лучшая детская программа» (Best Children's Programme). А актриса Зила Кларк была номинирована на премию CableACE Awards (американская телевизионная награда, вручавшаяся с 1978 по 1997 год за достижения в области кабельного телевидения) как лучшая актриса в мини-сериале.

Кому понравится фильм

Мини-сериал 1983 года будет интересен, прежде всего, поклонникам классической английской литературы и тем, кто ценит максимально точные экранизации, следующие оригинальному тексту. Зрители, которые ищут неспешное, атмосферное и глубокое погружение в викторианскую эпоху, также оценят эту версию. Поклонникам Тимоти Далтона стоит посмотреть сериал ради одной из лучших ролей в его карьере. Тем, кто предпочитает более динамичные современные адаптации с высоким бюджетом, эта постановка может показаться излишне театральной и старомодной по техническому исполнению.

Другие экранизации

Среди других известных экранизаций романа Шарлотты Бронте: фильм 1934 года с Вирджинией Брюс и Колином Клайвом в главных ролях. Голливудская версия 1943 года с Джоан Фонтейн и Орсоном Уэллсом. Фильм 1996 года с Шарлоттой Генсбур и Уильямом Хёртом. Мини-сериал 2006 года с Рут Уилсон и Тоби Стивенсом. А также картина 2011 года с Мией Васиковской и Майклом Фассбендером в главных ролях: лента получила номинацию на «Оскар» и номинацию на премию Британской академии за лучшие костюмы.

Как сообщало в феврале этого года издание Deadline, британская студия Working Title работает над новой экранизацией романа. Сценарий пишет Мириам Баттье, работавшая над сериалом «Наследники». А главную роль сыграет звезда сериалов «Половое воспитание» и «Белый лотос» Эйми Лу Вуд.

Съёмки в Милане и сестра Тимоти Шаламе: что известно о фильме «Дьявол носит Prada 2»