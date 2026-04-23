В «Октябре» показали пилотную серию сериала «Большая фарма»

Спецпоказ нового проекта Okko с Сергеем Горошко и Ольгой Лерман прошёл в рамках Московского междунарожного кинофестиваля.

22 апреля в столичном кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в рамках

48-го Московского международного кинофестиваля состоялся закрытый показ пилотной серии оригинального проекта Okko под названием «Большая фарма». Первую серию зрителям и журналистам лично презентовала съёмочная группа во главе с режиссёром-постановщиком Данилом Чащиным и продюсером, а также автором сценария Олегом Маловичко.

В презентации участвовали продюсеры Иван Самохвалов и Гавриил Гордеев, креативный продюсер Николай Булыгин, композитор Кирилл Бородулёв, художники Денис Исаев, Северина Недельчук и Татьяна Коломицева. Со сцены к публике обратились задействованные в проекте актёры Сергей Горошко, Сергей Уманов, Ольга Лерман, Дмитрий Ендальцев, Таисья Калинина, Марк Юсеф.

В центре повествования картины — двое учёных-медиков Александр Гиреев (Игорь Гордин) и Владимир Шульгин (Сергей Уманов). Они создают препарат, способный победить любое заболевание, включая рак. Однако чудо-лекарство становится катализатором семейного конфликта. Евгений (Сергей Горошко), старший сын Гиреева, рвётся помочь отцу с коммерческим продвижением, тогда как дочь Полина (Ольга Лерман) убеждена, что брата интересуют лишь деньги и слава, и он способен предать родного человека. Сам же глава семейства оказывается морально не готов к жёстким правилам рынка большой фармацевтики, где выгоднее, чтобы пациенты болели как можно дольше.

После демонстрации эпизода состоялась встреча зрителей с создателями картины. Во время обсуждения режиссёр Данил Чащин назвал ленту историей об искушении. «Учёные всматриваются в микроскоп, наблюдая за конфликтами молекул. Мы решили рассмотреть под микроскопом самих людей — от микромира до макромира. В каждом из нас живут злокачественные клетки амбиций, пожирающие изнутри», — приводятся слова мастера в пресс-релизе Okko.

Автор сценария Олег Маловичко признался, что до работы над проектом наивно отделял науку от бизнеса в фармацевтике. Но на самом деле этого разделения не существует. «Как только ты ступаешь на фармацевтическое поле, ты уже в бизнесе, хочешь ты того или нет. Весь сериал раскроет эту истину», — приводятся его слова в пресс-релизе Okko.

Специально к премьере Okko и «Среда» представили первый тизерный постер и эксклюзивный фрагмент нового драматического проекта.

