В Okko состоялась премьера первых трёх эпизодов фантастического проекта «Радар»

К премьере сериала команда 2ГИС совместно с Okko запустила одноимённую игру. А музыкальный сервис «Звук» опубликовал архивную запись советской радиостанции «Радиостанция РАДАР».

24 апреля в онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера первых трёх эпизодов фантастического проекта «Радар». Сериал создан продюсерским центром Originals Production совместно с кинокомпанией MEM Cinema Production.

Режиссёрское кресло и авторство сценария достались Константину Смирнову, известному по лентам «Телохранители», «Жуки» и «Девушки с Макаровым». Вместе с ним над текстом работал Алексей Безенков («Волчок», «Ваша честь», «Русалки»). Сценарий написан по мотивам книги Александра Мирера «Главный полдень». Оператором стал Иван Ченгич, художником — Юлия Чарандаева («Очевидное невероятное», «The Tёлки»). Продюсировали проект Давид Цаллаев, Таймураз Бадзиев, Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев.

В сериале снялись Владислав Абашин, Александр Ильин мл., Виктория Исакова, Денис Косиков, Анатолий Кот, Павел Юдин, Ксения Кутепова, Матвей Кулагин, Георгий Пытьев, Ростислав Харин и другие артисты.

Действие проекта переносит зрителей в 1988 год. В окрестностях небольшого советского городка, неподалёку от мощного радара системы ПРО, падает загадочный объект. Трое обычных шестиклассников — Лёха (Матвей Кулагин), Толя (Георгий Пытьев) и Сёма (Ростислав Харин) — отправляются на поиски метеорита в надежде обрести славу и известность. Во время блужданий по лесу Лёха теряется. Поиски школьника силами милиции запускают цепочку событий, которая приводит к контакту одного из местных жителей с чем-то очень странным.

Вскоре в городе начинают происходить загадочные вещи, и первыми на них обращают внимание те же самые ребята. Школьники замечают, что некоторых людей словно подменили: «подменённые» ведут себя крайне подозрительно, совершают нелогичные поступки и говорят о непонятных вещах. Юные герои решают, что перед ними шпионы или диверсанты, готовящие провокацию на радаре или в самом городе. Однако реальность оказывается куда страшнее. Главным героям предстоит разгадать тайну метеорита, столкнувшись лицом к лицу с необъяснимым и непознанным.

Кадр и сериала «Радар»

Игра в 2ГИС

К премьере сериала команда 2ГИС совместно с Okko запустила одноимённую игру. Она позволяет погрузиться в фантастическую вселенную «Радара» и почувствовать себя на месте главных. Запустить её можно прямо с главного экрана приложения 2ГИС: через 3D-объект на карте или через баннер. Задача участника — найти на карте «заражённых», которых на секунду подсвечивает луч радара. В этот момент нужно успеть нажать на «заражённого», чтобы освободить его от инопланетян.

Когда все скрытые противники будут обнаружены с помощью радара, на карте появится корабль пришельцев. Сначала звуковым излучателем предстоит уничтожить самих инопланетян, а затем — их корабль. Обнаружить спрятавшихся врагов помогает сканер, заряд которого требуется регулярно обновлять. Раунд завершается либо победой пионеров, либо захватом радара инопланетными захватчиками.

Игра доступна пользователям 2ГИС в России на iOS, Android и в онлайн-версии. Поучаствовать в ней можно до 24 мая 2026 года.

Кадр и сериала «Радар»

Музыка на «Звуке»

Также к выходу сериала музыкальный сервис «Звук» и Okko опубликовали архивную запись советской радиостанции «Радиостанция РАДАР», которая работала в конце 80-х годов. В эфире можно услышать советские песни, которые прежде нигде не звучали. А в перерывах между композициями здесь транслируются инструкция по выживанию и правилам поведения при встрече с внеземной цивилизацией, а также срочное обращение генерала об НЛО.

