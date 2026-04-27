Okko приступил к съёмкам комедийного сериала «Отдел резонансных дел»

Главную роль в проекте о специальном отделе МВД исполнит актёр известный зрителям по сериалу «Интерны» актёр Александр Робак.

Онлайн-кинотеатр Okko, телеканал ТНТ и студия Norm Production приступили к производству нового комедийного проекта «Отдел резонансных дел». Авторами сценария выступили Арам Аракелов, Игорь Белан и Николай Архипенко («Девушки с Макаровым»), режиссёрское кресло занял Сергей Арутюнян. Продюсерами проекта стали Андрей Левин, Роман Новиков и Заур Богов, генеральным продюсером — Вячеслав Дусмухаметов.

Помимо исполнившего главную роль Александра Робака, в сериале также заняты: Анатолий Кот, Михаил Кремер, Егор Овчинников, Игорь Царегородцев, Мамука Патарава, Мария Ахметзянова, Юлия Франц, Юсуп Омаров, Сергей Мелконян, Александра Дроздова, Теймураз Тания, Валера Степанов, Заур Байцаев, Екатерина Моргунова и другие артисты.

Как сообщается в пресс-релизе стримингового сервиса, события сериала разворачиваются в Сочи. Там происходит громкое ДТП с участием грузовика, набитого поддельными купюрами. Из-за того, что подобные резонансные дела отвлекают ресурсы полиции от текучки, руководство МВД решает создать в ряде городов специальные отделы (ОРД).

Возглавлять сочинское подразделение поручают полковнику Тривлёву (Александр Робак). Чтобы избежать местных связей и коррупции, начальник набирает сотрудников из других регионов: в команду входят полицейский из Петербурга Катасонов (Михаил Кремер), пермяк Тарханов (Игорь Царегородцев), красноярец Протасов (Егор Овчинников) и абхазский оперативник Дарания (Мамука Патарава). Новоиспечённым коллегам предстоит распутать странное ДТП, взаимодействуя с криминалом, отдыхающими и местными стражами порядка, которые не в восторге от приезжих.

Режиссёр Сергей Арутюнян, чьи слова приводятся в пресс-релизе Okko, пояснил, что команда стремилась раскрыть южный культурный код и показать его с разных сторон через призму вечной темы дружбы. Сценаристы Арам Аракелов, Игорь Белан и Николай Архипенко добавили, что, будучи сами южанами, давно мечтали снять сериал о местном колорите. Также они признались, что при создании проекта вдохновлялись «Тремя мушкетёрами» Дюма, переосмыслив их в современном ключе.

Сколько продлятся съёмки и когда ожидать премьеру, пока не сообщается.

