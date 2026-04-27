Монета Ивана Грозного и сиквелы популярных сериалов: что обсуждали 27 апреля

Мелодрама «Твое сердце будет разбито» получит продолжение

Компания «Атмосфера-кино» сообщила, что молодёжная мелодрама по мотивам популярного романа Анны Джейн «Твое сердце будет разбито» про отношения девушки-изгоя и крутого парня получит продолжение. Как сообщается в пресс-релизе, создатели решили экранизировать вторую часть дилогии под названием «По осколкам твоего сердца», из-за успеха первой части: стартовавший 26 марта в прокате фильм собрал более 860 миллионов рублей и входит в топ-5 российского проката.

Стало известно когда выйдет третий сезон сериала «Дом дракона»

Компания HBO Max поделилась первым тизер-трейлером третьего сезона сериала «Дом дракона» и сообщила о дате выхода: релиз назначен на 21 июня. Проект является приквелом «Игры престолов» и рассказывает о династии Таргариенов примерно за 200 лет до событий оригинального сериала. Как отмечала Афиша Daily, новый сезон покажет самые кровопролитные битвы гражданской войны Таргариенов.

Вышел трейлер последней части шоу «Чудаки»

Компания Paramount Pictures представила тизер-трейлер пятого фильма по мотивам популярного телешоу 2000-х «Чудаки». В шоу и предыдущих фильмах актёры выполняют разные опасные и нелепые трюки. В новую ленту войдут избранные эпизоды из оригинального шоу и прошлых фильмов, а также новые трюки. Например, в нём снимется настоящий робот. Релиз запланирован на 26 июня.

В Ярославле нашли серебряную копейку времён Ивана Грозного

Во время раскопок в Ярославле обнаружили монету XVI века — копейку (чешуйку) Ивана IV с изображением всадника с копьём. Надпись на находке гласит: «Князь Великий Иван Всея Руси», сообщается в telegram-канале Ярославского государственного университета. Специалисты уже сделали 3D-копию артефакта.

Стало известно, о чём расскажет второй сезон сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Режиссёр Энди Мускьетти в своих соцсетях рассказал о сюжете второго сезона сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри» — сиквела экранизации Стивена Кинга «Оно». По его словам, действие в новых эпизодах развернётся в 1935 году. В центре сюжета окажется банда Брэдли — грабители банков, которые приедут в Дерри и будут втянуты в череду кошмаров. Когда именно состоится премьера, пока неизвестно.

