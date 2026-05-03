Актриса Алана Чочиева — о сериале «Гордость», фильме «Брат» и Полине Гагариной

В онлайн-кинотеатре Wink вышли все серии сериала «Гордость». «Рамблер» поговорил с исполнительницей главной роли Аланой Чочиевой о сходстве с её героиней, запомнившихся моментах съёмок в Северной Осетии, шоу «Голос» и Полине Гагариной.

Актриса и певица Алана Чочиева родилась 7 декабря 2001 года во Владимире. По окончании школы обучалась в Российском экономическом университете имени Плеханова, в Институте современного искусства (эстрадно-джазовое пение), в 2024 году поступила в Высшее театральное училище имени Щепкина.

Меломанам Алана известна по второму сезону шоу «Песни» на ТНТ и восьмому сезону проекта «Голос» на Первом канале, где исполнительница дошла до полуфинала в команде Полины Гагариной. Также Чочиева активно делает актёрскую карьеру. В её фильмографии значатся эпизодические роли в романтических комедиях «Любовь зла» и «Любовь со второго взгляда», фэнтези-сериале «Сказочное перевоспитание» и комедийном многосерийном проекте «Карта желаний».

В комедийном сериале «Гордость» актриса исполнила роль осетинской девушки Аланы — талантливого стажёра-повара в одном из московских ресторанов. Героиня хочет развиваться в любимом деле, но семья настаивает, что девушка должна вернуться в Осетию и выйти замуж за молодого человека по имени Чермен. В попытке избежать нежелательного брака Алана задумывает хитрость: уговаривает коллегу-бармена Матвея (Алексей Онежен) изобразить её возлюбленного. Она отправляется с ним на родину в расчёте, что её консервативным родителям не понравится этот выбор, для Аланы это станет поводом поссориться с ними, уехать назад в столицу и дальше заниматься карьерой. Но авантюра очень быстро начинает идти не по плану.

Кадр из сериала «Гордость»

Чем вас привлёк сериал «Гордость», почему вы согласились в нём сниматься?

Я не просто согласилась, а сделала всё, чтобы попасть в этот проект. Когда я увидела сценарий, у меня не было сомнений, что главную роль точно должна играть я.

Потому что, во-первых, героиню зовут так же, как меня. Для меня это был большой знак. Во-вторых, в самой истории очень много моментов, которые похожи на мою жизнь. Например, по сюжету у героини есть две сестры: они остались в родном городе, а она уехала в Москву. У меня тоже есть две сестры, и они обе остались в моём родном Владимире, а я переехала в столицу. Как и моя героиня, я ищу карьерного роста, самостоятельности, независимости, хочу развиваться в любимом деле.

В-третьих, затронутые в сериале темы женитьбы, замужества, обретения семьи для меня насущные. В кавказских семьях очень важно, чтобы в определённом возрасте дочь вышла замуж и дальше разделяла ответственность за свою жизнь с партнёром. И моя семья в этом вопросе не исключение.

Кадр из сериала «Гордость»

Кстати, смотрела ли ваша семья этот сериал?

Конечно! Каждый четверг все дружно усаживались около телеэкрана или айпада, просматривали серию и писали мне своё мнение насчёт неё. Ещё до выхода мои родные знали, что сериал будет про осетин, мама приезжала ко мне на съёмки в Северную Осетию. Когда они увидели результат, то были удивлены: проект оказался ещё лучше, чем они думали.

Фамилия вашего экранного жениха Чермена — Чочиев. Это совпадение?

Нет, не совпадение. В сериале много подобных отсылок к реальным людям. Например, отца моего экранного жениха зовут Казбек Чочиев — это имя позаимствовано у моего дяди. В комнате моей героини стоят фотографии. Это мои реальные фото с друзьями из Владимира, Москвы, с моим дядей, который на момент съёмок был очень тяжело болен, но он звонил мне, поддерживал и очень в меня верил. Сейчас его, к сожалению, нет в живых. Наши художники-постановщики и сценаристы охотно разрешали нам экспериментировать с текстами, фамилиями, реквизитом, чтобы сериал обретал больше личного смысла.

Какие моменты на съёмках в Северной Осетии вам запомнились сильнее всего?

Однажды после смены наш водитель Казбек предложил мне и Лёше Онежену поехать с ним на воровство невесты. Этот процесс происходил на другом конце Осетии, в селе, там было 70 незнакомых нам людей, цветы, накрытые столы. Нас приняли очень душевно.

Другой наш водитель, Артур, очень любил устраивать форсажи, когда мы ехали по горным дорогам. Он разгонялся так сильно, что у меня сердце в пятки уходило. Но я верила, что водитель знает своё дело, и он действительно ни разу нас не подвёл.

Когда мы снимали постер сериала, вокруг нас кружилось больше 500 баранов. Мне казалось, что это довольно опасно: вдруг животное на меня запрыгнет или случайно собьёт с ног. Кстати, из-за баранов мы часто попадали в пробки: на дороге стояло огромное стадо, пастух не мог его увести, а мы не могли проехать.

На съемках сериала «Гордость»

Ещё запомнились осетинские пироги, которыми сопровождался почти каждый наш обед. Актёр Сослан Фидаров, который играет отца моей героини, привозил их для всей съёмочной группы. Вернувшись в Москву, я обнаружила, что прибавила пять килограммов.

Неподалёку от места съёмок был красивый новый монастырь. В перерывах мы все вместе ездили туда, покупали чурчхелу, молились.

Этот проект оставил у меня много воспоминаний. Наверное, пока это лучшее время в моей жизни.

Вы не только актриса, но и певица. По вашим ощущениям, какая из этих профессий вам даётся проще?

Играть в кино мне точно нравится больше, чем петь, потому что кино — всеобъемлющий вид искусства. В кадре я могу делать всё что угодно: петь, танцевать, резать лук, жонглировать. Могу сыграть любую роль, в том числе певицу. Моё вокальное мастерство помогает мне в актёрстве: например, я могу спеть песню для фильма, в котором снимаюсь.

На сегодня я не вижу себя как самостоятельного исполнителя, готового записывать альбомы и давать концерты. Если, например, мне предложат выбор: сыграть роль мечты в полном метре или устроить концертное шоу, я предпочту первое. Сейчас актёрская деятельность для меня ценнее.

Вы участвовали в шоу «Голос», где вашей наставницей была Полина Гагарина. Что кроме известности вам дало это участие? Может, вы поняли что-то важное про шоу-бизнес?

Поняла настолько много, что ушла из этой деятельности на несколько лет. Причина: мне стало не очень комфортно, я не понимала, почему мой выдуманный мир так сильно не совпал с реальностью, огромным количеством подготовок, с нагрузками, к которым был не готов мой 17-летний на тот момент мозг.

Я осознала, что очень важно не бежать впереди паровоза, а делать всё вовремя. Тогда я оказалась не готова к наложенным на меня обязательствам: завоевывать ещё большую популярность, записывать песни, альбомы и др. У меня в голове были учёба, единый госэкзамен, поступление в вуз. И ещё тогда, к сожалению, рядом не оказалось человека, который бы составил для меня чёткий план действий: когда мы должны выступать, когда выпускать треки, чтобы систематически заниматься этой деятельностью. Если бы я сейчас участвовала в подобном шоу, то выбрала бы совсем другую стратегию развития. Но это такой опыт — учиться на своих ошибках.

Другим огромным опытом оказалось общение с Полиной Сергеевной [Гагариной]. Она стала для меня большим примером работоспособности и таланта. Она невероятно сильная женщина: с одной стороны, стальная, с другой — мягкая, ранимая. Она первой заметила во мне актёрский потенциал, посоветовала поступать в Школу-студию МХАТ и дала контакт знакомого педагога, который с ней занимался. Но на тот момент я оказалась к этому не готова и поэтому не использовала этот шанс. Зато сейчас я учусь и понимаю, что это осознанный шаг, к которому я долго шла. Поэтому всё было сделано вовремя.

В вашей фильмографии пока значатся в основном комедии и мелодрамы. Есть ли другие жанры, в которых вам очень хочется поработать?

Очень хотелось бы попробовать себя в серьёзной драматической роли. Возможно, это мог бы быть байопик известной оперной певицы, балерины или спортсменки. То есть фильм о героине с тяжёлой судьбой и длинным путём к успеху.

Также меня интересуют сказки, фэнтези, потому что, мне кажется, мои внешность и темперамент хорошо подошли бы для ролей сказочных персонажей. Я бы хотела сыграть, например, Шахерезаду или супергероиню из комиксов.

Какие фильмы и сериалы вы предпочитаете смотреть на досуге? Что из недавно просмотренного произвело на вас особенно сильное впечатление?

У меня два любимых фильма. Первый — «Чёрный лебедь». Люблю его за безупречную актёрскую работу Натали Портман и за то, что он рассказывает о вещах, понятных всем артистам: о чувстве сомнения, постоянной тревоге, конкуренции, неприятных мыслях, которые крутятся в голове и от них невозможно избавиться.

Второй фильм — «Парфюмер: История одного убийцы» Тома Тыквера. На мой взгляд, это картина о желании найти любовь через свою профессию, через признание, о желании получить это признание любым путём.

Также я очень люблю мультфильмы, смотрю все, которые выходят. В топ-3 моих любимых — «Тайна Коко», вышедший в 1990-х диснеевский мультфильм «Анастасия» и «Зверопой». В последнем очень много классной музыки, а я люблю мультфильмы, в которых есть запоминающиеся треки.

Из недавно просмотренных очень понравился «Марти Великолепный». Это действительно великолепная картина, и Тимоти Шаламе безупречно сыграл свою роль. Он очень убедительно и точно передал своего персонажа. Сам фильм получился очень динамичным: это и байопик, и комедия, и чёрная комедия, и драма. Это феерия эмоций. Особенно для молодых зрителей, которые привыкли к бесконечной смене впечатлений от просмотра рилсов и тик-токов: в нём постоянно что-то происходит и он не даёт скучать ни минуты.

Лёша Онежен открыл для меня фильмы «Брат» и «Брат 2» Алексея Балабанова. Они насколько глубоко отпечатались в моей голове, что я в отношении любого момента жизни могу сказать: «А в “Брате” было бы так, а Данила Багров поступил бы так...» Это классика, которая никогда не станет пошлой и вульгарной. Бывает, что фильмы становятся очень трендовыми, все их начинают смотреть и это надоедает. Но с «Братом» такого не будет, потому что это большое кино.

В своих соцсетях вы часто выкладываете видео, где поёте в неожиданных местах: на Патриарших прудах или в метро. Вам легко выйти к абсолютно незнакомой публике и устроить для неё такое представление?

Когда со мной рядом есть какой-то человек, например мои друзья или Лёша Онежен, я это легко делаю. Потому что в их лице есть поддержка, опора и я могу с этими людьми разделить ответственность за свои представления.

Но если я одна, мне очень страшно. Даже когда я пела в подъезде, ощущала себя очень неловко. Для меня это выход из зоны комфорта. Зато помогает стать более собранной, потому что я готовлюсь хорошо спеть с первого раза. А это сложно. Обычно в студии и в кино можно порепетировать, допустить, что у тебя может что-то не получиться. А во время таких экспериментов нужно сразу всё сделать хорошо.

На ваш взгляд, актёрская профессия сложная?

Мне кажется, это самая сложная профессия в мире, потому что актёр постоянно должен быть открытым. Восприятие работает на запредельном уровне: всё, что артист слышит, видит, он пропускает через себя, даже если ему этого не хочется видеть или слышать.

Я любой опыт преобразую в актёрский: свои боли, свои хорошие эмоции. Что бы со мной ни происходило, я запоминаю и думаю: «Это подойдёт на случай, если будет такая сцена, а это — на случай другой сцены».

Но я считаю, что это очень плохо. Потому что, когда происходит какая-то беда, например меня бросил парень, то моя первая реакция — не пережить это чувство, а запомнить его для будущей роли. Потом уже спрашиваю себя: что со мной не так, ведь надо просто попереживать, надо уметь разделять актёрство и реальную жизнь. Но, возможно, такое происходит на начальных этапах, когда человек ещё не прижился в этой профессии.

Есть ли занятия, которые помогают вам отдохнуть от актёрской деятельности?

Я не умею отдыхать, к сожалению. Всегда возникает ощущение, что я прокрастинирую, если не занята чем-то для своего профессионального роста. Словно пока я стою на месте, то иду назад, в то время как остальные движутся вперёд.

Есть занятия, которые мне нравятся. Например, кататься на горных лыжах, на велосипеде, гулять с моими друзьями, готовить, читать, сочинять песни. Очень люблю смотреть кино, анализировать его и писать на фильмы рецензии. Правда, пишу пока в стол. Но большинство моих занятий опосредованно связано с моей творческой деятельностью. Например, прошлым летом я занималась балетом и в процессе думала, что делаю это, чтобы меня позвали на роль балерины.

В каких проектах вас можно будет увидеть в ближайшее время? И какие из этих проектов вы сами очень ждёте?

Точно хочу увидеть два короткометражных фильма: «Фанат» Валерии Cappuccino Cocos и «Языки любви» Тима Павелко. Скоро должен выйти фильм «Своя в доску» с Ольгой Лерман. У меня в нём эпизодическая роль, но сама картина очень классная. В ней рассказывается об отношениях сына и мамы, о том, как две разные вселенные могут столкнуться и какой из этого получится виток вдохновения, радости и новых познаний.

