Детективный триллер «След Чикатило» о подражателях маньяка выйдет 21 мая

21 мая в онлайн-кинотеатре Okko состоится премьера восьмисерийного детективного триллера «След Чикатило». Этот проект расширяет вселенную картин о печально знаменитом серийном убийце, фокусируясь на его подражателях. В основу сценария легли подлинные события, развернувшиеся в южных регионах России.

Действие многосерийного проекта происходит в начале нулевых, неподалёку от мест, где когда-то промышлял сам Чикатило. После тяжёлых 1990-х жизнь постепенно входит в привычное русло: восстанавливается инфраструктура, и граждане вновь начинают активно ездить на черноморские курорты. Но на пути к побережью путешественников ждёт смертельная угроза. Жестокая группировка ради наживы без разбора убивает всех — женщин, пенсионеров и даже детей.

Правоохранители безуспешно пытаются вычислить преступную банду: в деле нет ни одной серьезной улики. Тем временем семейная пара — беременная Ирина Овсянникова (Юлия Афанасьева ) и Виталий Витвицкий (Дмитрий Власкин )— отправляется отдыхать в Крым. Там они попадают в руки злоумышленников, которыми оказываются участницы «Банды Амазонок» под предводительством женщины по прозвищу Оспа (Ольга Смирнова).

Проект продюсировали Сарик и Гевонд Андреасяны, Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев. За сценарий отвечал Сергей Волков, ранее работавший над картинами «Чикатило», «Непрощенный», «Великая» и «Янычар». Режиссёром стал Гога Мамаджанян, а оператором — Анатолий Симченко.

В актерский состав вошли: Олег Каменщиков, Николай Козак, Евгений Шириков, Георгий Мартиросян, Ирина Темичева, Кристина Корбут и другие.

Okko приступил к съёмкам комедийного сериала «Отдел резонансных дел»