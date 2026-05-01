«Очень странные дела: Истории из 85-го»: каким вышла анимационная версия знаменитого сериала

На стриминге Netflix вышли все эпизоды проекта «Очень странные дела: Истории из 85-го» в анимационной версии. Один из местных учёных проводит странные опыты с растением из другого мира. В результате на свет появляются опасные монстры. Противостоят чудовищам бесстрашные школьники. Автор «Рамблера» рассказывает, чем удивит зрителей новый анимационный сериал.

О чём сюжет

События в мультфильме развиваются в январе 1985 года, что и культовый сериал, а именно между вторым и третьим сезонами. Ранее мальчик Уилл относительно благополучно вернулся домой из Изнанки — потустороннего измерения, которое учёные открыли во время опытов над детьми с телепатическими и телекинетическими способностями.

Девочке Одиннадцатой удалось сбежать от исследователей и познакомиться со школьниками Майком, Лукасом и Дастином. В Уилла вселилось новое чудовище из Изнанки — Истязатель разума. В школе появилась рыжеволосая Макс, на которую сразу положил глаз Лукас. Но Одиннадцатой при поддержке друзей удалось закрыть портал в другое измерение, который находился в подвале лаборатории в Хоукинсе, и освободить Уилла.

Теперь девочка с уникальными талантами живёт в лесной хижине вместе с шерифом Хоппером. Родитель лишний раз не отпускает девочку встретиться с Майком и другими. Все боятся, что учёные могут вернуться за Одиннадцатой. В Хоукинсе стоит снежная зима, на днях в город должна прийти буря, так что даже занятия в школе отменят. Друзья готовятся к новой кампании в «Подземельях и драконах».

Но в Хоукинсе снова начинают твориться странные дела: у местных фермеров гниёт тыква, а подростки бесследно пропадают. Вскоре компания друзей сталкивается на улице с новым опасным монстром, который обитает под землёй. Дастин основывает «Хоукинский клуб ищеек» и собирает в специальные ящики жалобы горожан на паранормальные явления.

К друзьям примыкает школьница постарше Никки — дочь-бунтарка новой учительницы биологии мисс Бакстер. Никки умеет собирать из подручных средств удивительные устройства, которые способны помочь с монстром. Ребята узнают, что один из учёных забрал из Изнанки лозу, проводил с растением опасные опыты и в итоге вернул организм к жизни. Так и появилось на свет новое чудовище.

Кто работал над сериалом

Пятый сезон популярнейшего сериала «Очень странные дела» вышел на Netflix менее полугода назад и в основном вызывал у поклонников разочарование. Не было сомнений, что создатели проекта братья Даффер и боссы стриминга продолжат развивать ретрофантастическую вселенную и постараются реабилитироваться. «Очень странные дела» пользовались слишком большой популярностью по всему миру, чтобы продюсеры в момент забыли о мире с детьми со сверхспособностями, опасными экспериментами, монстрами и иным измерением.

Ещё в феврале 2022-го, до выхода четвёртого сезона, Дафферы поделились планами создания спин-оффов, которые бы расширяли вселенную оригинального сериала. В апреле 2023-го Netflix заказал анимационное шоу, которое впоследствии стало «Историями из 85-го». Дафферы выступили одними из сценаристов и продюсерами сериала, но активного участия в работе над проектом не принимали.

Сюжет придумала и довела до ума Дженнифер Муро, сценаристка «Легенды о Vox Machina» и «Секретного вторжения». Шоураннером стал Эрик Роблз («Фанбой и Чам Чам» и «Глюкотехники»), который рассказывал в интервью Animation Magazine, что основными источниками вдохновения для «Историй из 85-го» были анимационные научно-фантастические и хоррор-сериалы из 1980-х «Настоящие охотники за привидениями», «Хи-Мэн и Властелины Вселенной» и «Где ты, Скуби-Ду?».

Также авторы ориентировались на современные проекты «Аркейн» и «Человек-паук: Через вселенные». За анимацию отвечала австралийская студия Flying Bark Productions («Что, если...?» и «Эволюция Черепашек-ниндзя: Фильм»). Никто из актёров игрового сериала в озвучке персонажей мультипликационного шоу участия не принимал, хотя голоса создателями подобраны похожие.

Плюсы и минусы сериала

Перед авторами анимационного сериала изначально стояла непростая задача. С одной стороны, нужно рассказать развлекательную приключенческую историю с известными персонажами в Хоукинсе 1980-х. С другой, никаких глобальных изменений в канон шоу вносить нельзя, а нужно вклиниться с оригинальным сюжетом в произошедшие за пять сезонов «Очень странных дел» события.

Впервые зрители видят заснеженный Хоукинс, прежде истории развивались летом или осенью. Чтобы несколько разнообразить набор героев, в повествование введены Никки, учительница биологии мисс Бакстер, а также владелец магазина Дэн, с которым заводит дружбу Дастин.

Минус, заложенный в формат проекта, — низкие ставки. Зрители знают, что в ходе опасных схваток с монстрами никто из основных персонажей не пострадает — в третьем сезоне все герои благополучно появляются на экране. Кроме того, заранее известно, что Никки, мисс Бакстер и Дэн куда-то пропадут, поскольку в игровом сериале мы их не видим.

«Истории из 85-го» задуманы как не самый обязательный побочный, но увлекательный квест. Школьники вновь дают отпор монстрам и разгадывают тайну появления чудовищ в тихом городке. Подростки Стив, Джонатан и Нэнси появляются в эпизодах, многие персонажи игрового сериала и вовсе остаются за кадром. Всё внимание сценаристов уделено малышне.

Благодаря экспрессивной трёхмерной анимации эмоции героев слишком ярко выражены, а характеры упрощены. Кроме того, в соответствии с современными трендами друзья по несколько раз проговаривают всё наболевшее. Большую часть хронометража составляют эффектные экшен-сцены, в которых дети сражаются с чудовищами, а оставшееся время разбираются с психологическими проблемами.

Чересчур опекающий Уилла Майк пытается дать другу больше свободы. Никки, которая привыкла вместе с матерью переезжать из одного города в другой, учится доверять новым приятелям. Лукас и Макс продолжают развивать романтические отношения. Одиннадцатая освобождается от Хоппера и Майка, которые порой не давали ей спокойно вздохнуть. Дастин ищет в компании своё место, в том числе в качестве лидера расследования.

Но авторам не удаётся повторить уютную атмосферу первых сезонов оригинального сериала, баланса между энергичным экшеном, пригородным хоррором и историей взросления в духе произведений Стивена Кинга найти тоже не получается.

Стоит ли смотреть

Зрители попрощались с одновременно опасным и укромным миром Хоукинса менее полугода назад и даже не успели соскучиться по любимым персонажам, как последовало продолжение. Но едва ли поклонники «Очень странных дел» упустят возможность отправиться в ещё одно ностальгическое приключение.

Новый анимационный проект пытается повторить рецепт оригинала и предлагает небольшое расследование появления в Хоукинсе новых монстров, когда казалось, что привычный мир может спать спокойно. Спин-офф даёт создателям возможность в случае успеха «Историй из 85-го» продолжать придумывать сюжеты между сезонами «Очень странных дел» и расширять мир шоу.

Отчасти авторов легко обвинить в паразитировании на успешном сериале, но ведь и поклонники только рады не прощаться с Одиннадцатой и остальными. Создатели не пытаются экспериментировать, а полагаются на проверенные приёмы, но с учётом особенностей использования возможностей анимации.

«Истории из 85-го» разочаровывают простеньким сюжетом, не самым удачным юмором и низкими ставками, но неплохо передают дух оригинала. Если не ждать от сериала откровений, то можно получить удовольствие от экшена, красочной рисовки и зимних пейзажей. Все серии можно легко посмотреть за вечер.

