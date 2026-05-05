Лиза Моряк рассказала, как совмещает третью беременность и съёмки

Актриса Лиза Моряк родилась в 1995 году в Твери. В кино дебютировала в 2015 году в комедии «Москва, я терплю тебя». Широкую известность ей принесла роль взбалмошной девушки по имени Кристина в комедийном сериале «Любовь в нерабочие недели», вышедшем шесть лет назад. Сегодня Моряк — востребованная актриса, которую можно увидеть в комедиях, драмах, сказках, а также сериалах.

В её фильмографии — такие картины, как «На солнце, вдоль рядов кукурузы», «Простоквашино», «Сказка о царе Салтане» и другие. В начале апреля на платформе «Иви» вышел второй сезон авантюрного сериала «Искусство соблазна», где Моряк исполнила роль руководительницы агентства по разоблачению неверных супругов Анфисы.

Действие происходит спустя год после событий первого сезона. И теперь акцент сделан на борьбе за справедливость. Вместе с соратницами Софией и Миленой Анфиса использует навыки обольщения, чтобы помочь тем, кто оказался в беде.

Лиза Моряк замужем за режиссёром Сариком Андреасяном. У пары две дочери — Элизабет и Шарлиз. Сейчас актриса ждёт третьего ребёнка и при этом продолжает активно сниматься, совмещая съёмки с материнством.

«Рамблер» побеседовал с Лизой Моряк о том, как изменилась Анфиса во втором сезоне, почему актриса не любит жанр ужасов и как выстраивает баланс между семьёй и карьерой.

Второй сезон «Искусства соблазна» вышел в начале апреля — что в этом сезоне лично для вас стало самым неожиданным, когда вы прочитали сценарий?

— Для меня самым неожиданным стали две вещи. Во-первых, в новом сезоне полностью меняется стратегия работы агентства. Мы делаем акцент на том, что не все мужчины изменяют: есть и те, которые искренне любят своих жён. Просто, возможно, женщины их не так поняли, а у мужчин есть свои психические расстройства и проблемы, с которыми нужно работать.

Во-вторых, меняется сама Анфиса: она больше не ввязывается в истории, чтобы кого-то «разводить», а наоборот, помогает людям, оказавшимся в сложной ситуации. Также в новом сезоне появляется её бывший молодой человек, который когда-то сильно её обманул. Он становится её конкурентом.

Анфиса в новом сезоне вместо соблазнения мужчин берётся помогать подруге в сложной ситуации с ребёнком. Как вы оцениваете перемены в приоритетах героини?

— Когда я читала сценарий второго сезона, я видела, как меняется Анфиса. Она больше не та безрассудная, жаждущая драмы девушка из первого сезона. Это другая женщина: она повзрослела и сделала выводы. Честно говоря, играть такой переход очень интересно. Мне нравится, что создатели решили показать эволюцию героини, — так она становится более многогранной, реалистичной, сомневающейся, нежной.

Кто из нас не менялся, кто не пересматривал свои взгляды на жизнь, на отношения и на себя? А тут ещё и бывший, который, как выяснилось, инсценировал свою смерть. Этот сюжетный поворот работает как зеркало: в нём героиня видит себя прежнюю. Столкнувшись с прошлым, она получает возможность окончательно порвать с той версией себя, которую он олицетворяет.

Для меня как для актрисы это возможность показать сложный внутренний процесс. Мне хочется, чтобы зрители видели: даже самый сложный персонаж может найти путь к свету. Ошибка — не конец, а ступень к пониманию себя. Мне это близко: я сама люблю развиваться, учиться на своих ошибках и становиться лучше. И во втором сезоне у нас с Анной возникла особая связь: мы стали похожи.

В этом году вышло уже несколько проектов с вашим участием — какой эпизод или роль за последнее время дались вам тяжелее всего и почему?

— В этом году вышли фильмы «Простоквашино» и «Сказка о царе Салтане», второй сезон сериала «Искусство соблазна». Ещё я участвовала в съёмках «Войны и мира» — в прошлом году и частично в этом.

Что далось сложнее всего? Я вообще не воспринимаю работу через призму трудностей. Если чувствуешь сложность, значит, нужно сесть, разобрать материал, порепетировать — и убрать страх. Когда наводишь порядок, роль обретает сверхзадачу, появляются силы и энергия сделать её классной.

Если говорить конкретно, больше всего я переживала за маму дяди Фёдора из «Простоквашина». Этот образ знаком каждому россиянину, и зритель ждал, что героиня останется именно такой, как в советском мультфильме. Проект создавался совместно с «Союзмультфильмом», и мне хотелось полностью раскрыться, показать свой талант, чтобы партнёры остались довольны. Так и вышло.

Ощущение, что ты должна кому-то представить результат и получить оценку — не в соцсетях, а воочию, от профессионалов, — вернуло меня в студенчество, на экзамен в театральном вузе. Поэтому было волнительно.

В числе ваших работ есть комедии, драмы и сказки. Вы комфортно себя чувствуете во всех жанрах или есть такие, которые даются вам сложнее?

— Некоторые жанры я люблю сильнее, и мне в них комфортнее. Это комедии и сказки.

Что касается сложности, дело не столько в жанре, сколько в атмосфере на площадке. Когда работаешь с более серьёзным, драматическим материалом, ощущаешь себя более собранной. Вся команда это понимает, и тебя лишний раз не беспокоят, потому что драма требует огромных внутренних ресурсов, сил. В этом смысле процесс подготовки ощущается тяжелее.

На съёмках сказок и комедий атмосфера совсем другая: вокруг тебя движение, смех — творческий процесс кипит. И настроение у команды более лёгкое: когда предстаёшь перед коллегами, например в образе царевны, все фотографируются, восхищаются — это очень заряжает.

Но в целом мне комфортно во всех жанрах. Разве что ужасы мне не очень интересны. Актёру нужно понимать природу своего обаяния. И я осознаю, что ужасы — просто не мое, я не героиня такого жанра.

Вы часто снимаетесь у Сарика Андреасяна — вашего супруга. Насколько сложно отделять личное от профессионального на съёмочной площадке? Были ли моменты, когда вы с ним всерьёз расходились по тем или иным вопросам? Как решаете эти ситуации?

— Мы с Сариком уже команда. Он доверяет мне как актрисе, я ему — как режиссёру. Каждый занят своим процессом. На площадке Сарик даёт артисту большую свободу: ждёт, когда тот принесёт свою версию роли, свои идеи. Я всегда так и делаю.

Дома мы можем обсудить замысел, уточнить, что он хочет сказать. Это огромное преимущество — не звонить, не ездить на читки, а спросить что-то с утра за чашкой кофе или за ужином, понять его мысли тоньше. И уже исходя из этого начать работу над ролью.

Вообще это приносит огромную радость. Нам есть о чём говорить, у нас общее дело и общая жизнь. Мы живём профессией: много говорим о кино, много смотрим фильмов. Я счастлива, что он не только режиссёр и отец моих детей, но ещё и мой муж. Это симбиоз, в котором мы понимаем друг друга без кризисов, ругани и страданий. У нас всё иначе. Мы чувствуем друг друга.

Вы замужем, растите детей, снимаетесь в кино — как вам удаётся совмещать эти роли? Что вам помогает сохранять спокойствие и не выгорать?

— Если быть откровенной, Бог дал нам бабушек и дедушек, которые помогают нам с детьми. Мы не скрываем, что у нас есть няни, это тоже очень помогает. Вести столько дел одновременно с двумя детьми сложно, хотя, наверное, возможно. Есть семьи, которые существуют без нянь и без бабушек. Но мы стараемся распределять время, чтобы уделять его и работе, и детям, и друг другу. Выстраиваем день так, чтобы всем досталось наше внимание.

Самое важное: не стесняемся обращаться за помощью. И молодым родителям тоже советую так делать. В этом нет ничего предосудительного. На мой взгляд, каждый родитель должен транслировать, что не нужно всё тащить на своих плечах. Можно делегировать, а освободившееся время уделить себе. У каждого человека должна быть такая возможность. Это очень важно.

Какой день за последний месяц вы назвали бы удачным с точки зрения баланса между работой и семьёй, а какой — самым сложным?

— Слава богу, актёрская профессия не требует работать 30 дней в месяц. Я никогда не забивала график до отказа: у меня нет ресурса, желания и запроса без устали кататься по городам, сниматься и играть в спектаклях. Работаю не более 15 дней в месяц, остальное время провожу с семьёй.

В эти дни я полноценно с детьми: гуляю, хожу на площадки, встречаюсь с мужем. У Сарика занятость более плотная — съёмки плюс подготовка к проектам, читки, встречи. Здесь я подстраиваюсь под него. Мы мобильны: можем приехать с детьми к нему в офис. Даже если у него есть два свободных часа, мы всей женской компанией (у супругов растут две дочери — Элизабет и Шарлиз — прим. «Рамблера») едем к нему.

Мы видим детей каждый день. Это основа. Даже при 12-часовой работе, за исключением экспедиций, хотя туда мы тоже часто берём детей. В обычные дни муж уезжает в 9:00, возвращается в 21:00. С 21:00 до 22:00 он в детской — играет с малышками. Его не трогают, все знают: это их время. Я тоже могу к ним присоединиться: вместе резвимся, купаем детей, смотрим мультики, рассказываем сказки. Малышкам, я думаю, хватает нашего внимания.

Дети с няней также приезжают к нам на съёмочную площадку или в какой-нибудь ресторан, расположенный рядом с ней. Зовём их на обед в наш вагончик. Я беру их с собой на примерки и премьеры. Это наша жизнь: мы не подстраиваемся под детей, а вписываем их в своё расписание.

В этом и есть баланс: дети видят маму и при этом понимают, что она работает.

Нередко материнство либо тормозит карьеру, либо становится трамплином. А как произошло в вашем случае?

— Есть прекрасный мем: когда ты хорошая мама, ты плохой работник, а когда плохой работник — хорошая мама. Найти гармонию в этом вопросе очень сложно.

В большинстве случаев рождение ребёнка действительно тормозит карьеру в кино. Актрисы уходят в декрет, а потом пытаются из него выйти. За время, пока они не снимались, появляются новые лица. Нужно снова заявить о себе — с мощной силой, красотой, похудевшим телом, энергией. Но после декрета этой энергии нет, потому что ребёнок забирает очень много сил. Ты полгода пытаешься начать ходить на кастинги, потом начинаешь сниматься, потом сериал выходит через год. В итоге три года зрители тебя не видели. Они о тебе забывают, карьера тормозится.

Я всё это понимаю. Поэтому выходила на съёмочную площадку, будучи в положении или сразу после родов. Для женщины важно не погружаться в быт до такой степени, чтобы его возненавидеть. Нельзя выбиваться из колеи: ты либо продолжаешь работать, тащишь ребёнка на площадку и кормишь его в вагончике, либо останавливаешь карьеру и занимаешься детьми.

Сейчас я жду третьего ребёнка и чётко понимаю: это сложный период совмещения проектов и материнства. Но потом я смогу заниматься карьерой ещё активнее. Почему-то моя прайм-эра случилась именно в момент, когда я занялась деторождением. Меня это не задевает — просто нужно быть готовой к очень высокому уровню сложностей. Слава богу, Господь дал мне хорошую гормональную систему и психику. Я не суечусь, я понимаю: сейчас такой период. Надо принять это и продолжать работать.

В каких проектах зрители увидят вас в ближайшее время и какие из них вы сами ждёте с нетерпением?

— В ближайших проектах — фильм «Война и мир» по роману Льва Толстого. Я очень жду выхода и особенно свою героиню Элен Курагину на экране. Она должна свести с ума всех женщин и мужчин в кинотеатрах.

