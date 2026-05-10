Тренер Козловский, детектив Кейдж: какие сериалы смотреть в мае

Данила Козловский сыграл тренера талантливых теннисистов в спортивной драме «Первая ракетка», а Виктор Добронравов вернулся к роли афериста в продолжении «Инспектора Гаврилова». Билл Пуллман и Джена Мэлоун появятся в «Городке» от авторов «Очень странных дел», а Николас Кейдж станет детективом в Нью-Йорке 1930-х годов в «Паук-Нуар». «Рамблер» рассказывает о главных новинках, которые выходят в онлайн-кинотеатрах в мае.

«Первая ракетка»

Спортивная драма в духе «Претендентов» Луки Гуаданьино, «Первая ракетка», расскажет про борьбу спортсменов на корте и за его пределами. В главных ролях — Данила Козловский, Полина Гухман, Светлана Иванова и другие.

Главная героиня, тинейджер Катя, — профессиональная теннисистка, которая вынуждена бросить спорт из-за финансовых проблем. Чтобы заработать, она монетизирует свои навыки: играет на деньги с посетителями частных кортов. Во время одного такого раунда её и замечает тренер Игорь, который давно ищет себе талантливого ученика. Игорь предлагает заниматься с Катей бесплатно, чтобы помочь ей покорить спортивный олимп. Но на этом тернистом пути каждого из героев ждут семейные драмы, предательства близких и коллег, неожиданные события.

Постановщиком выступил Евгений Корчагин, в кадре также появятся Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов, Александр Самойленко и другие.

Сериал выходит на Wink.

«Приговор»

В криминальной экшен-драме «Приговор» снялись Антон Васильев, Карина Андоленко, Игорь и Григорий Верники.

Это история о попытке переосмыслить прошлое и искупить ошибки. История начинается за два десятилетия до основного таймлайна. Тогда главный герой Савва из-за проблем с законом был обвинен в убийстве. Выйдя из тюрьмы, он собирается вести честную жизнь, заниматься своей семьёй. Но с этим явно не согласны его подельники. Савву начинают шантажировать, угрожать и вынуждают встать на тропу борьбы. Разозлённый, мужчина планирует самостоятельно расследовать события прошлого, чтобы выйти на тех, кто подставил его и нарушил спокойствие.

Проект выходит на Kion.

«Инспектор Гаврилов», 3-й сезон

Весёлый и находчивый Саша Медный вернётся на экраны в третьем сезоне комедийной истории «Инспектор Гаврилов». Свои роли снова исполнят Виктор Добронравов, Екатерина Стулова, Наталья Земцова, Денис Власенко и другие.

Медный — преступник, который, скрываясь от преследования, крадёт полицейскую форму своего соседа по купе, высаживается в провинциальном городке, куда ехал его сосед, и выдаёт себя за местного майора Гаврилова. В первом сезоне Саша исполнял обязанности стража порядка, пытался замести следы и учил порядку российскую глубинку, во втором — соперничал за власть в городке с новой полицейской.

Ироничный тон рассказа и едкие шутки героев продолжат радовать зрителей и в третьей части. На этот раз аферист в погонах будет разбираться со своим прошлым: тайну Медного раскрыли сразу несколько человек и ему придётся адаптироваться к новым реалиям.

Премьера сериала в мае.

«Вне кампуса»

«Вне кампуса» — экранизация одноимённой серии книг young adult писательницы Эль Кеннеди.

Главная героиня — дерзкая девушка Ханна, которая прилежно учится в университете и мечтает о популярном футболисте Джастине. Чтобы обратить на себя внимание, Ханна договаривается об услуге с капитаном хоккейной команды Гарретом. Девушка поможет Гаррету в учёбе, а тот сделает из неё самую популярную ученицу, заставив приревновать Джастина. По закону жанра Ханна и Гаррет влюбляются друг в друга. Кроме душевных метаний зрителей ждут эстетика американского университета, громкие студенческие вечеринки, спортивные состязания и не только.

Главные роли исполнили Элла Брайт, Бельмонт Камели, Стив Хоуи. Постановщицей выступила Сильвер Три, автор проектов «Питт», «Бесстыжие» и «Форс-мажоры».

Сериал выйдет 13 мая на Amazon.

«Городок»

Фантастический детектив «Городок» соберёт вместе Билла Пуллмана, Джену Мэлоун, Альфреда Молину, Джину Дэвис и других.

Это история про элитный посёлок для престарелых в пустыне Нью-Мексико, в котором происходят подозрительные события. Местные жители отмечают аномальную активность, а затем замечают странности со временем. Постепенно пенсионеры выясняют, что некие инопланетные сущности охотятся за временем героев. Возмущённые, они собираются вместе и разрабатывают план, как противостоять пришельцам.

Шоураннерами проекта выступили Джеффри Аддисс и Уилл Мэттьюз, среди исполнительных продюсеров значатся авторы сериала «Очень странные дела» Мэтт и Росс Дафферы.

Премьера намечена на 21 мая на Netflix.

«Паук-Нуар»

Авторы «Карателя» и «Мачо и Ботан 2» Стив Лайфут и Орен Узил и представят стильный детектив «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем.

Его персонаж — частный детектив Бен Рейли — отошедший от дел бывший супергерой. Когда-то он боролся с преступностью и раскрывал дела разной сложности, но сейчас борется с собственными демонами и вспоминает о подвигах прошлого. Но когда в городе появляется опасный преступник, Бен должен снова перевоплотился в супергероя в маске Паука и спасти жителей мегаполиса.

Действие происходит в 1930-х годах в Нью-Йорке, поэтому герои будут щеголять в костюмах той эпохи, разъезжать на винтажных машинах и кинематографично бороться со злодеями. Сериал выпустят как в чёрно-белой, так и цветной версиях. В кадре появятся Брендан Глисон, Ли Цзюнь Ли, Уитни Райс и другие.

Проект выйдет 27 мая на Amazon.

