Приквел «Блондинки в законе» и новая роль Фрейзера — хорошие новости недели

Названа самая трогательная сцена в фильмах о войне

В преддверии Дня Победы телеканал «Патриот» провёл опрос в своих соцсетиях и выяснил, какие сцены в кинолентах о Великой Отечественной войне зрители считают самыми трогательными. Первое место занял фильм «Судьба человека» (1959). Эпизод, в котором Андрей Соколов говорит мальчику Ване: «Я твой отец», выбрали 56% респондентов.

На втором месте — финальные эпизоды картины «Офицеры» с песней «От героев былых времён…». Этот вариант отметили 55% участников. Третьим стал финал фильма «В бой идут одни „старики“»: сцену разговора Титаренко и Макарыча у памятника погибшим лётчицам оценили 49% опрошенных. Четвёртое место заняла встреча Кирьяна и Анфисы в многосерийном фильме «Вечный зов» — 43% голосов. Всего в опросе приняли участие 2 136 человек.

Angry Birds, Silent Hill, FIFA и Dragon Quest вошли во Всемирный зал славы видеоигр

Национальный музей игр «Стронг» (The Strong National Museum of Play) объявил новые игры, которые в 2026 году пополнили Всемирный зал славы видеоигр. В список вошли четыре культовых проекта: Angry Birds, Silent Hill, FIFA International Soccer и Dragon Quest.

Новые лауреаты теперь выставлены в музее вместе с культовыми играми прошлых лет, среди которых Minecraft, Tetris, World of Warcraft, Grand Theft Auto III, The Last of Us, Defender, Quake, «Тамогочи», Myst, Resident Evil и SimCity.

Зал славы видеоигр существует с 2015 года. Ежегодно он отмечает проекты, оказавшие огромное влияние на игровую индустрию, поп-культуру и целые поколения игроков. При выборе учитываются популярность игры, её узнаваемость, долговечность и влияние на развитие индустрии.

Стало известно, когда выйдет новый анимационный сериал «Охотники за привидениями»

Анимационный сериал по мотивам «Охотников за привидениями» выйдет в 2027 году. Об этом пишет американское издание Deadline со ссылкой на стриминг Netflix. Исполнительным продюсером шоу станет Дэн Эйкройд, исполнитель одной из главных ролей в культовом фильме 1984 года.

Над проектом также будут работать Бен Хибон, Эллиот Калан, Джейсон Райтман, Гил Кенан и Эми Карп. Сюжет мультсериала не раскрывается. Известно только, что это будет 3D-проект в духе франшизы.

Проект станет уже третьим анимационным сериалом во вселенной «Охотников за привидениями». С 1986 по 1991 год выходили «Настоящие охотники за привидениями» — у шоу было 140 эпизодов. В 1997 году на экраны вышли «Экстремальные охотники за привидениями» из 40 серий.

«Очень странные дела» стали лидером рейтинга топ-100 сериалов

Российская компания «Медиалогия» составила рейтинг топ-100 самых популярных у россиян сериалов по итогам первого квартала 2026 года. На первом месте оказался проект «Очень странные дела», набрав 15 948 баллов и 10,7% совокупного веса. Данные приводит ТАСС со ссылкой на исследование компании. В пятёрку лидеров также вошли российские «Ландыши» (8 829 баллов), «Первый отдел» (7 745 баллов), японское аниме «Магическая битва» (6 419 баллов) и ещё один отечественный проект «След» (3 563 балла).

Согласно данным, в целом отечественный контент занял 61 строчку в топ-100 сериалов. Совокупная доля наших проектов в индексе достигла 55,9%. Аналитики отмечают, что эфирные премьеры обеспечили более 80% веса российских сериалов в рейтинге. К марту доля премьерных проектов в ежемесячном топ-30 выросла до трети, тогда как в январе она составляла лишь пятую часть.

Брендан Фрейзер сыграет в научно-фантастическом триллере про Марс

Голливудский актёр Брендан Фрейзер, известный зрителям по роли Рика в культовой трилогии «Мумия» (1999 — 2008), а также обладатель «Оскара» за фильм «Кит» (2022), исполнит главную роль в научно-фантастическом триллере «Звездный человек» («Starman»). Об этом сообщает издание Deadline. Съёмки должны начаться этим летом.

Картина расскажет о технологе-визионере Томе Адамсе, который запускает историческую экспедицию на Марс. Из-за непредвиденных обстоятельств герой оказывается в миллионах километров от Земли и вынужден бороться за жизнь.

Фильм станет полнометражным дебютом режиссёра и сценариста Джоша Уэйкли, лауреата «Эмми» за анимационный сериал Netflix «Бит Багс». Исполнительным продюсером выступит Дэвид С. Гойер, сценарист «Бэтмена: Начало» и «Бэтмена против Супермена».

Вышел первый тизер сериала «Эль» — приквела «Блондинки в законе»

На ютуб-канале Prime Video опубликовали первый тизер сериала «Эль» — приквела культовой трилогии «Блондинка в законе» с Риз Уизерспун в главной роли (2001-2009). Уизерспун выступает продюсером проекта.

Сериал выйдет на стриминговом сервисе 1 июля, сообщает Афиша Daily. Он расскажет о юности главной героини франшизы Эль Вудс: зрители узнают, какой девушка была в старшей школе и какие события сформировали её характер.

Главную роль сыграла Лекси Майнтри («Закон и порядок: Специальный корпус»). Её мать исполнила Джун Дайана Рафаэль («8-битное Рождество»). Шоураннерами выступили Лора Киттрелл и Кэролайн Дрис, которые также стали исполнительными продюсерами вместе с Риз Уизерспун, Лорен Нюстадтер и Марком Платтом.

Личные вещи Мэттью Перри выставят на аукцион в США

Личные вещи актёра Мэттью Перри, известного по роли Чендлера Бинга в культовом сериале «Друзья», будут проданы на торгах аукционного дома Heritage Auctions в США 5 июня, сообщает издание Variety.

В числе лотов — 26 оригинальных сценариев эпизодов сериала «Друзья» с автографами актёра и его коллег: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизы Кудроу, Мэтта ЛеБлана и Дэвида Швиммера. Также на торги выставят фотоальбом «Эпизод с Тайной вечерей» с письмом от «Дженни» на обороте, копию рамки для жёлтого дверного глазка из квартиры Моники. Среди других предметов — статуэтка Гильдии киноактёров, полученная Перри в 1995 году за роль Чендлера, а также личные вещи артиста, включая кастомный стол для пинг-понга в стиле Бэтмена.

Напомним, Мэттью Перри скончался в 2023 году в возрасте 54 лет из-за употребления запрещённых веществ. Все вырученные на аукционе средства направят в благотворительный Фонд Мэттью Перри, который помогает людям с зависимостями.

