«Где лифт?»: разбираем комедийный детектив о пропаже лифта в многоквартирном доме

В российских онлайн-кинотеатрах можно посмотреть обаятельный детектив «Где лифт?». Это история домохозяйки, которая берёт в руки камеру и, пользуясь положением старшей по подъезду, расследует исчезновение лифта. Автор «Рамблера» рассказывает о плюсах и минусах «подъездной» комедии.

О чём сюжет

В девятиэтажке на улице генерала Молчанова однажды утром исчезает лифт. Нет, это не метафора сложных и запутанных отношений жильцов с сотрудниками управляющей компании. Это самое настоящее преступление: теперь вместо действующего лифта пустая, бездонная шахта, в которую можно и провалиться.

Старшая по подъезду Надежда Носова (Анна Уколова) берёт форс-мажорную ситуацию в свои руки. Вооружившись камерой и взяв в помощники младшего сына Артёма (Максим Тимонин), женщина отправляется на опрос соседей — кто что слышал, видел или приметил. Всё происходящее Надежда записывает на камеру, чтобы в конце каждого дня находить всё новые и новые зацепки и детали. На этом приёме, собственно, и построен весь сезон.

Потихоньку каждый сосед злополучного подъезда получает ряд характеристик. У нас имеется: бывший зек (Никита Плащевский), феминистка (Дарья Дунина), санитар (Николай Лялин), а также взбалмошная пенсионерка, бизнесмен и многие другие. У каждого соседа собственные «тараканы» и скелеты в шкафу. Часть деталей характера и поведения в ночь исчезновения лифта обеспечивает многим алиби.

В каждой серии улики, обнаруженные Надеждой, ведут то к одному соседу, то к другому. Тем временем одним из подозреваемых становится её старший сын Денис (Леонид Антипов), которого держат взаперти в отделении полиции. Теперь для Нади раскрыть похищение лифта — не только дело чести, но и спасение родной семьи, члены которой начинают ссориться друг с другом.

Кто работал над сериалом

«Где лифт?» — совместный проект онлайн-кинотеатра Start и телеканала СТС. Далеко не первый сериал этого тандема, в основном выпускающего лёгкие комедийные истории. Режиссёр сериала — Сергей Малюгов, актёр, который уже несколько лет занимает кресло режиссёра во множестве сериалов (от «Морских дьяволов» до «Двух холмов» и «Заговорённого»).

Сериал снят в формате мокьюментари — здесь главенствует якобы документальная камера, так что многие эпизоды воспринимаются как телерепортаж. «Признания» и допросы многих соседей сняты на крупных и сверхкрупных планах. Выходит настоящий «роман воспитания», ведь по ходу расследования и сама Надежда, и члены её семьи, и все окружающие хоть раз побывают в роли «подозреваемого», пройдут трансформацию и проснутся на следующий день совершенно другими людьми.

Выбор мокьюментари для Start более чем логичен. Не так давно на платформе «выстрелил» сериал «Олдскул» с Марией Ароновой в роли строгой учительницы советской формации. Проект также был выполнен в формате мокьюментари — за героиней Ароновой ходила съёмочная группа, которая снимала кино о «последней заслуженной учительнице СССР». Вероятно, генеральные продюсеры решили если не повторить успех, то ещё раз протестировать формат на широкой аудитории.

Сильные стороны

С первых эпизодов цепляет концепция сериала. Лифт, которого мы так и не увидим в рабочем состоянии, довольно быстро превращается в метафору общества, часть которого выступает за прогресс, а другая часть — против. Механизм вертикального передвижения, ставший предметом расследования, вскрывает человеческое нутро. Быстро выявляются первые подозреваемые — жители нижних этажей, у которых как будто есть и мотив, и откровенное негодование прошлым, в котором лифт работал и мешал им, создавая шум и гул.

В этом конфликте нетрудно узнать любой спор жителей подъезда среднестатистической многоэтажки. В героях сериала легко определить людей, окружающих нас в обычной жизни, — тех самых соседей, которых мы можем видеть каждый день и перекидываться с ними парой реплик в самых рядовых ситуациях. Примерно так и выглядят коллективная обида и маленькие перепалки — например, в общении с ТСЖ или внутри домового чата в мессенджерах. «Где лифт?» упаковывает узнаваемую реальность в драйвовый сюжет.

Тащит на себе атмосферу, конечно, Анна Уколова. Ей приходится оказываться в очень разных амплуа. В одних сериях она в большей степени мама двух сыновей, в других — жена непутёвого мужа, в третьих — микс следователя и психолога. Наблюдая за частной трансформацией, получается эдакий домовой тру-крайм — камера, пирожки, допросы. В общем, кнут и пряник в одном флаконе.

Антураж подъездного расследования также более чем узнаваем. Художники как следует постарались в превращении подъезда и интерьеров этажей в крайне знакомые пространства. Здесь мигают лампы, здесь скрипят двери, не хватает разве что бака для рекламных объявлений с надписью «Мусор не бросать!». При этом, конечно, зритель понимает, что перед ним не вполне документальная панелька, а всё-таки искусственно выстроенное пространство с узнаваемыми деталями.

Слабые стороны

У концепта подъездного детектива наряду с плюсами есть и минусы. Затянутое на шестнадцать мини-серий (хронометраж ~20 минут) довольно быстро превращается в ловушку. На фоне серых стен и коричневых дверей, которые обивает Надежда с сыном, не слишком-то разгуляешься. Кажется, что команде сценаристов узкопрофильность повествования обрубила все крылья. Мы снова и снова наблюдаем, как главная героиня стучится в очередную дверь и проверяет ещё одну теорию.

В определённый момент «Где лифт?» практически забывает про, собственно, лифт. Беседы с многочисленными соседями начинают быть похожими друг на друга, а поведение Надежды и её сына начинает утомлять однообразностью. Сбоит и жанровый баланс. Заявленный комедийный детектив заносит на поворотах — то сюжет не слишком интригует загадками, то шутки кажутся вычурными и неработающими, вызывая разве что натянутую ухмылку.

Некоторые линии подозрений растянуты сразу на несколько эпизодов. Выглядит, с одной стороны, многообещающе, но, как только напряжение доходит до определённого момента, авторы словно нажимают кнопку «Стоп». Разогнанный фарс упирается в непробиваемую стену всякий раз, когда история начинает приближаться к неудобным выводам — то насчёт зацикленности Надежды на своём расследовании, то в связи с крайне абстрактными обвинениями в адрес соседей.

Вердикт

«Где лифт?» — пример сериала, который использует необычный формат, но боится поднимать в сюжете актуальные и волнующие темы. При этом ругать проект за это не хочется. Всё-таки цель работы кинематографистов — не говорить об актуальном, а, прежде всего, развлекать.

Здесь есть и интересные характеры, и прекрасные актёрские работы. Сериал предлагает нетривиальный взгляд на знакомое нам окружающее пространство. Если вы устали от выпусков новостей и наполненных страстями турецких сериалов, «Где лифт?» — неплохой выбор, чтобы провести несколько вечеров в компании с детективом-домохозяйкой.

