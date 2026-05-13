Объявлены даты «Грэмми» и нового сериала про Вижена: что обсуждали 13 мая

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений.

© Рамблер

Названа дата 69-й премии «Грэмми»

Организаторы премии «Грэмми» объявили дату 69-й церемонии. Она пройдёт 7 февраля 2027 года в Лос-Анджелесе. Впервые с 1972 года трансляцией займётся телеканал ABC. Шоу также можно будет посмотреть на стримингах Hulu и Disney+. До этого права на трансляцию принадлежали CBS.

Стал известен полный актёрский состав новой экранизации «Войны и мира»

Режиссёр Сарик Андреасян, который выступит постановщиком новой экранизации романа Льва Толстого «Война и мир», в своём телеграм-канале раскрыл полный состав актёров, которые снимутся в проекте. Так, к заявленным ранее Полине Гухман, которая сыграет Наташу Ростову, Станиславу Бондаренко (Болконский) и другим исполнителям главных ролей присоединятся Елена Захарова, Александр Лыков, Алиса Кот и другие артисты. Фильм планируется к прокату 18 февраля 2027 года.

Объявлена дата премьеры сериала «Квест Вижена»

Marvel Studios объявила дату премьеры сериала «Квест Вижена». Она состоится 14 октября 2026 года на Disney+, пишет издание Deadline. Пол Беттани вновь исполнит главную роль. Сюжет развернётся после событий сериала «ВандаВижена»: андроид, вернувшийся к жизни после гибели от рук Таноса, попытается восстановить память и вернуть человечность.

Стало известно, кто проведёт 99-ю церемонию вручения премии «Оскара»

99-я церемония вручения премии «Оскар» пройдёт 14 марта 2027 года. Её ведущим в третий раз подряд станет Конан О’Брайен, сообщает в своих соцсетях Американская киноакадемия. Американский комик, сценарист и телеведущий известен по ток-шоу Late Night, The Tonight Show и Conan. В 2025 году он был удостоен премии Марка Твена.

Режиссёр Бретт Ратнер отправился в Китай на съёмки «Часа пик 4»

Режиссёр Бретт Ратнер вошёл в состав официальной делегации президента США в Китай. Постановщик займётся здесь подготовкой подготовкой к съёмкам четвёртой части франшизы «Час пик» с Джеки Чаном и Крисом Такером. Как сообщает New York Post со ссылкой на представителя режиссёра, в ходе поездки Ратнер выберет локации для будущих съёмок. Старт производства картины запланирован на следующий год. Другие детали пока не раскрываются.

Картина Саврасова выставлена на аукцион за 7 миллионов рублей

Аукционный дом «Литфонд» 16 мая проведёт торги, объединившие живопись и графику. Главным лотом станет картина «Летний пейзаж» Алексея Саврасова. При стартовой ставке 7 млн рублей эксперты прогнозируют финальную цену до 25 миллионов, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Литфонда».

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Выйдут новые «Маша и Медведь» и «Секретные материалы»: что обсуждали 12 мая