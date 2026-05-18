Сериал о подражателях Чикатило и фильм с Оденкёрком: главные киноновинки недели

Новые фильмы и сериалы доступны для зрителей Okko каждую неделю. Среди новинок криминальный триллер с Бобом Оденкёрком о преступном городе «Нормал». Новый сезон сериала «След Чикатило», речь в котором пойдёт о подражателях маньяка, японское аниме «Патэма наоборот» и необычная адаптация истории про Золушку.

20 мая: «Берлин'23» (18+), 6-я серия

Российские дипломат Вячеслав Васильев (Дмитрий Миллер) и опытный агент Сергей Ненашев (Дмитрий Куличков) проводят в Берлине операцию высшего уровня секретности. Глава минобороны ФРГ планирует сформировать незаконные наёмные отряды для агрессии против России. Предотвратить эту угрозу способны только Васильев и Ненашев.

Напряжённый шпионский триллер стоит посмотреть поклонникам тематических детективов. Он точно придётся по душе зрителям, которые ценят патриотические фильмы о разоблачении вражеских заговоров.

20 мая: «Оливка, Игорёк и Рекс» (6+), 6-я и 7-я серии

События разворачиваются в советской деревне в 1980-х годах. Любознательную девочку Олю, которую домашние называют Оливкой, сопровождает пёс Рекс. Она обожает книги и животных, а влюблённый в неё соседский мальчишка Игорёк участвует во всех её затеях. Но жизнь меняется с переездом в город.

Одну из главных ролей в добром приключенческом сериале играет Лиза Арзамасова. Проект можно смотреть всей семьёй: взрослые смогут вспомнить о собственном детстве, а юной аудитории понравятся забавные главные герои и их приключения.

20 мая: «Нормал» (18+), премьера

Шериф Улисс приезжает в тихий городок Нормал, где почти нет преступлений, а местные жители дружелюбны. Идиллия рушится после ограбления банка. Расследуя это дело, герой замечает нестыковки и подозрительное поведение горожан. Постепенно он выясняет, что практически всё население Нормала вовлечено в хитрую преступную схему.

Главную роль в боевике исполнил голливудский актёр и комик Боб Оденкёрк. Картина придётся по вкусу поклонникам детективных триллеров с неожиданными сюжетными поворотами и героями, которые хранят «скелеты в шкафу».

21 мая: «След Чикатило» (18+), премьера

Сериал является продолжением жестокого триллера о маньяке, убивающем детей в Ростовской области в начале 1980-х годов, по прозвищу Чикатило. События в новом сезоне разворачиваются в начале 2000-х и рассказывают о последователях садиста. Юг России охватывает волна жестоких преступлений на трассе «Дон» и других магистралях. Оперативники выходят на след банды «амазонок» под руководством загадочной Оспы.

Фильм заинтересует поклонников криминальных драм и детективов, основанных на реальных событиях. Сериал также понравится тем, кто с интересом наблюдал за событиями в предыдущих сезонах.

21 мая: «Золушка. Тайна трёх желаний» (6+), премьера

Яркий мультфильм представляет собой новую интерпретацию известной сказки про Золушку. Вместо того, чтобы подчиняться мачехе и ждать спасения от принца, героиня берёт судьбу в свои руки: чтобы встретить принца, она пускается в опасное приключение, полное чудес и неожиданных встреч.

Мультфильм понравится детям всех возрастов, а также взрослым, которые любят современные переосмысления классических сказок с сильными и самостоятельными героинями.

21 мая: «Патэма наоборот» (6+), премьера

Из-за техногенной катастрофы мир раскололся: одни живут на поверхности, подчиняясь гравитации, другие вынуждены спуститься под землю — наверху они рискуют навсегда улететь в небо. Случайная встреча подземной жительницы Патэмы и поверхностного юноши Эйджи дарит им невероятные приключения и первую любовь.

Яркое японское аниме можно посмотреть всей семьёй. Также оно понравится поклонникам философской фантастики и романтических драм с необычным мироустройством.

21 мая: «Никто не узнает» (18+), премьера

В парижском баре пожилой посетитель Канц выигрывает 294 миллиона евро в лотерею, но забывает билет. Вернувшись, он натыкается на грабителя и погибает. Свидетели решают скрыть преступление и поделить выигрыш. Но их жадность и паранойя приводят к новым убийствам.

Французский фильм придётся по вкусу поклонникам чёрных комедий и криминальных триллеров с непредсказуемым сюжетом. А также зрителям, любящим картины о том, как деньги меняют людей.

22 мая: «Радар» (16+), 7-я серия

Сюжет разворачивается в конце 1980-х в советском городе у мощного радара ПРО. Шестиклассники Лёха, Толя и Сёма отправляются в лес за упавшим метеоритом. Лёха исчезает, а когда возвращается, местные взрослые начинают вести себя очень странно. Ребята подозревают в этом диверсантов. Но постепенно становится понятно, что всему виной инопланетяне.

Фантастический триллер оценят поклонники картин про инопланетное вторжение. Также сериал заинтересует любителей мистических фильмов с атмосферой советской эпохи.

