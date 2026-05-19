«Первая ракетка»: чем разочаровывает сериал о теннисе с Козловским и Гухман

В онлайн-кинотеатре Wink уже доступны первые эпизоды спортивной драмы «Первая ракетка», рассказывающей о закулисье большого тенниса. В центре сюжета — сложные взаимоотношения амбициозного тренера Игоря Стрельникова и талантливой, но неуравновешенной юной спортсменки Кати Черновой. Автор «Рамблера» рассказывает о нашумевшем проекте, в котором корт служит лишь фоном для кипящих между героями страстей.

© Black box production

О чём сюжет

17-летняя Катя Чернова (Полина Гухман) живёт на окраине Москвы с безответственной мамой, которая активно пытается наладить личную жизнь, и маленьким братом. Отец-абьюзер давно ушёл из дома, оставив Кате шрам на голове, психологическую травму и необходимость худо-бедно содержать семью. Когда-то девушка была подающей надежды теннисисткой, но после смерти деда платить за дорогостоящие занятия стало некому. Теперь Катя нелегально посещает элитные корты, где на спор обыгрывает столичных бизнесменов: пока те заглядывают девушке под короткую юбку, она лихо повышает ставки.

© Black box production

Однажды судьба сводит Катю с Игорем Стрельниковым (Данила Козловский) — высококлассным тренером, одержимым поиском молодых талантов. Несколько лет назад мужчина добился звания 96-й ракетки мира, но сегодня вынужден за большие деньги тренировать детей богатеньких родителей, мечтающих раскрыть в своих чадах талант к теннису. Игорь давно потерял интерес к жизни: начальник (Александр Самойленко) им помыкает, жена (Светлана Иванова) и дочь (Валентина Малыгина) вечно недовольны, а интрижка с любовницей развивается будто по накатанной.

Встреча с одарённой и строптивой Катериной становится для Игоря глотком свежего воздуха. Опытный тренер сразу понимает, что перед ним неогранённый алмаз, тот самый гениальный игрок, которого он так долго искал. Разумеется, в элитном столичном клубе своенравной теннисистке никто не рад: на кону оказывается не только карьера Стрельникова, но и его отношения с семьёй. Тем временем Катя узнаёт о страшном диагнозе, который без дорогостоящей операции грозит ей потерей зрения. Для обоих героев победа на крупном чемпионате — единственный шанс изменить жизнь к лучшему.

© Black box production

Кто работал над картиной

В первую очередь стоит обозначить, что к большому теннису «Первая ракетка» имеет отношение очень отдалённое. Несмотря на привлечение в качестве консультантов именитых теннисистов Шамиля Тарпищева и Анастасии Пивоваровой, ничего нового об этом увлекательном виде спорта узнать не получится. Состязания на корте, которым и так уделено непростительно мало экранного времени, сняты однообразно и не изобретательно. В основном камера фиксирует крупные планы вздыхающих теннисисток, их подпрыгивающие юбки и полёт мяча из угла в угол.

Герои не пользуются профессиональной терминологией, вспоминают о спортивном режиме только на корте и без конца выясняют отношения — есть даже отсылка к скандальной истории Тони Хардинг и Нэнси Кэрриган. Правда, возлюбленный Кати травмирует её соперницу куда менее серьёзно: уже через пару дней она готова держать бой на корте.

© Black box production

На первое место в сериале выходит проблема социального неравенства. Алина, дочь Игоря, родилась с серебряной ложкой во рту, но талант к теннису девушка от отца не унаследовала. Выросшая в неблагополучной семье Катерина, наоборот, гениально управляется с ракеткой, но не может пробиться в большой спорт без богатого спонсора. На этой почве между героинями постоянно возникают конфликтные ситуации: то одна подножку поставит, то другая за волосы схватит. Драматизма добавляет персонаж Козловского: ему вроде и за дочь постоять нужно, и гениальную ученицу защитить.

«Первая ракетка» пытается усидеть на двух стульях, показав сложные взаимоотношения людей через их соперничество в мире спорта. Проблема в том, что ни происходящее на корте, ни перепалки за его пределами не обладают должной глубиной. Актёрский дуэт Козловского и Гухман старательно вытягивает на себе проект, но даже их персонажи чересчур предсказуемы. Катя, травмированная в детстве, видит в опытном тренере фигуру отца — ей не столько важен теннис, сколько сам факт, что кто-то впервые в неё поверил. Игорю надоела повседневная рутина, он стремится к самореализации, поэтому открытие юного дарования воспринимает как дело жизни. С первых серий легко угадать, чем закончится тернистый путь этой парочки к победе: из неожиданных сюжетных твистов можно рассчитывать разве что на новые козни от завистливых соперниц.

© Black box production

Стоит ли смотреть

«Первая ракетка» вряд ли удивит поклонников фильмов о теннисе. Сериал фокусируется на противостоянии людей из разных социальных слоёв и на том, как классовые различия меркнут перед лицом общей страсти — в данном случае, к спорту.

История наверняка заинтересует зрителей, которым нравится наблюдать за интригами в столичном высшем обществе. Герои «Первой ракетки» то и дело перемещаются из дорогих московских ресторанов в фешенебельные квартиры, а оттуда — в салоны дорогих авто. Богатые тут тоже плачут, одарённые самоучки локтями прокладывают дорогу к вершине, а бездарные выскочки точно получат по заслугам.

Тренер Козловский, детектив Кейдж: какие сериалы смотреть в мае