Okko запустит уникальный марафон к решающему матчу Лиги чемпионов

Организаторы подготовили для поклонников футбола насыщенную программу, которая совместит в себе элементы тревел-шоу, профессиональную спортивную аналитику, эксклюзивные интервью.

© Okko

Онлайн-кинотеатр Okko проведёт для всех поклонников футбола двухдневный марафон, приуроченный к решающему матчу Лиги чемпионов. Организаторы подготовили для поклонников футбола насыщенную программу, которая совместит в себе элементы тревел-шоу, профессиональную спортивную аналитику, эксклюзивные интервью. А кульминацией станет прямая трансляцию главного еврокубкового финала.

Ведущими студии на протяжении двух дней станут актёры и страстные болельщики Александр Петров и Никита Ефремов. К ним присоединятся комментатор финала Денис Казанский, шеф-редактор «Okko Спорт» Владимир Стогниенко, а также целый ряд звёзд спорта, включая бывшего наставника национальной сборной России Станислава Черчесова и легенду отечественного футбола Юрия Сёмина.

За день до финала, 29 мая, зрители увидят специальный эфир, посвящённый столице Венгрии, футбольной арене «Пушкаш Арена» и уникальной атмосфере главного клубного матча континента. Журналистам редакции в исследовании Будапешта поможет Никита Ефремов. Эфир включит сюжеты о местной культуре, музыке, гастрономии, кинематографе, футбольной истории Венгрии и жизни города, принимающего финал.

Важной частью программы станет большая футбольная студия с ведущими Никитой Ефремовым, Александром Петровым, а также Марией Мыльниковой и Денисом Казанским. В ходе эфира зрителям обещают интервью, дискуссии, спецсюжеты о финалистах и истории Лиги чемпионов, а также развлекательные сегменты на стыке кино и спорта. Специальными гостями студии станут тренеры Юрий Семин, Станислав Черчесов, Виктор Гончаренко, режиссёр Александр Андрющенко и другие приглашённые звёзды мирового футбола. Завершится эфир прямыми включениями с места проведения финала, где можно будет увидеть тренировки команд, пресс-конференции, флэш-интервью с игроками и репортажи из фан-зон.

30 мая, в день финала, Okko покажет специальную предматчевую студию, саму трансляцию встречи и расширенный послематчевый эфир с церемонией награждения, флэш-интервью и репортажами из города. В эфире задействуют Владимира Стогниенко, Степана Манакова, Брайана Идову, Дениса Казанского, Лионеля Аббу, Марию Мыльникову и других ведущих и комментаторов «Okko Спорт».

Матч будет доступен с выбором нескольких комментаторских дорожек. Параллельно с трансляцией пройдёт московское мероприятие «Прайм Стадиван» на волейбольной арене «Динамо». Там болельщики смогут посмотреть игру на большом экране вместе со звёздами спорта, шоу-бизнеса и редакцией Okko. Гостям предложат активности от партнёров, интерактивные зоны и развлекательную программу, а комментировать матч на площадке будут Павел Чепурин и Денис Алхазов.

К финалу сервис также подготовит несколько специальных выпусков: архивные записи прошлых финалов Лиги чемпионов, матчи команд-финалистов на пути к решающей игре и тематические программы.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Финал Лиги чемпионов покажут на «Прайм Стадиване» Okko