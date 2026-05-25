Драма с Расселом Кроу и фэнтези о подростках-оборотнях: главные киноновинки недели

Онлайн-кинотеатр Okko еженедельно предлагает зрителям разных возрастов захватывающие фильмы и сериалы. В числе новинок этой недели — спортивная драма с Расселом Кроу «Бой со зверем», фантастический боевик «Уровни реальности» и испанская комедия об ужине для генерала-диктатора.

© Broken Open Pictures

Кадр из фильма «Бой со зверем»

25 мая: «Бой со зверем» (18+), премьера

Спортивная драма с Расселом Кроу в одной из ведущих ролей. Бывший чемпион по смешанным боевым искусствам Джеймс Пэттон долгие годы не выходил в октагон, но вынужден вернуться, чтобы отомстить за смерть своего брата. При поддержке наставника Сэмми герой готовится к решающей схватке с действующим обладателем титула, безжалостным Ксавьером Грау. Пэттон осознаёт: на кону не только жизнь, но и наследие, которое он оставит после себя.

Фильм стоит посмотреть поклонникам спортивных драм, Рассела Кроу и эмоциональных историй о чести и пределе человеческих возможностей.

27 мая: «Берлин'23» (18+), 7-я серия

© Киностудия «Медведь»

Продолжение политического триллера с Дмитрием Миллером и Дмитрием Куличковым. Опытный дипломат Вячеслав Васильев, доказавший свою эффективность в Варшаве, приезжает в Берлин после высылки из Германии своих российских коллег. Его задача — наладить работу посольства и остановить назревающий общеевропейский конфликт. Помощником Васильева выступает оперативник Сергей Ненашев, которому нужно попасть в страну нелегально и работать под прикрытием.

Сериал заинтригует зрителей, увлекающихся шпионскими триллерами и геополитическими драмами.

27 мая: «Оливка, Игорёк и Рекс» (6+), 8-я и 9-я серии

© Кинокомпания «Серебро»

Новые серии о приключениях семилетней девочки Оли по прозвищу Оливка, её преданного друга Игорька и верной овчарки Рекса. Действие происходит в 1980-х годах. Оле нравится жить в деревне и общаться с животными, но родители перевозят её в город. Здесь за Оливкой присматривает соседка, учительница музыки Матильда Францевна. Она пытается привить девочке любовь к искусству, но постепенно сама проникается интересами своей подопечной.

Просмотр этого сериала — хорошая возможность провести совместный досуг с детьми. Маленьким зрителям наверняка понравятся забавные и находчивые Оливка и Игорёк, а взрослые, чьё детство выпало на 1980-е, поностальгируют по атмосфере того времени.

28 мая: «След Чикатило» (18+), 2-я серия

© КБА

Новый детективный триллер, основанный на реальных событиях начала 2000-х на юге России. Страна оправляется от кризиса 1990-х, люди вновь едут на черноморские курорты, но на дорогах орудует жестокая «Банда Амазонок» во главе с некой Оспой. Главный герой Виталий Витвицкий с беременной женой Ириной отправляются в Крым и по пути попадают в руки преступниц.

Многосерийный проект о последовательницах печально знаменитого маньяка Андрея Чикатило будет интересен любителям мрачных криминальных драм и захватывающих сюжетов, вдохновлённых реальными преступлениями.

28 мая: «Дети перемен» (18+), 2-й сезон, 4-я серия

© START

Продолжение криминальной саги о бывшей водительнице троллейбуса Флоре, ставшей «крёстной матерью», и её сыновьях Руслане, Юре и Петре. Флора живёт в особняке с послушным Русланом и его отцом, своим третьим бывшим мужем, и контролирует всю преступность в городе. Но у неё находятся конкуренты. Чтобы избавиться от женщины, они помогают выйти из тюрьмы Пете, который ненавидит мать и хочет отомстить ей. В город также возвращается романтик Юра, переживший смерть любимой девушки.

Сериал наверняка оценят поклонники первого сезона, а также любители криминальных семейных драм с сильными женскими персонажами. Отдельный плюс — хороший актёрский состав: в проекте играют знаменитая актриса Виктория Исакова и молодые звёзды Слава Копейкин, Макар Хлебников и Хетаг Хинчагов.

29 мая: «Радар» (16+), 8-я серия

© Originals Production; MEM Cinema Production

Действие фантастического сериала происходит в 1988 году в советском городе Радиогорске, где расположен мощный радар системы ПРО. Упавший рядом с населённым пунктом загадочный объект оказывается инопланетным кораблём. Пришельцы легко порабощают взрослых. Но к так называемым посредникам, заселяющимся в людские тела, оказываются невосприимчивыми дети и подростки. Главным героям, школьникам Лёхе, Толе и Сёме приходится вступить в схватку с инопланетными захватчиками.

Многосерийный проект по книге советского писателя Александра Мирера «Главный полдень» захватывает благодаря закрученному сюжету, спецэффектам и ностальгической атмосфере. Неожиданный способ борьбы с пришельцами, обнаруженный главными героями в финале седьмой серии, наверняка заставил зрителей с нетерпением ждать завершающих эпизодов сериала.

29 мая: «Дети леса 2» (12+), премьера

© Blue Eyes Fiction

Сиквел немецкого фэнтези о подростках-оборотнях, обучающихся в закрытой тайной академии. В продолжении главный герой, мальчик-пума Караг настолько сильно тоскует во время учёбы по семье, что соглашается на сделку со своим бывшим наставником и главным противником Эндрю Миллингом. Тот предлагает Карагу дать ложные показания на совете школы в обмен на встречу с семьёй. Мальчик соглашается, не подозревая, насколько серьёзными могут оказаться последствия его решения.

На фильм стоит обратить внимание поклонникам фэнтези о подростках-оборотнях, верности и магических битвах. Картина хорошо подойдёт для семейного просмотра: детей увлекут захватывающие приключения их ровесников, а взрослые наверняка с удовольствием окунутся в атмосферу сказки.

29 мая: «Уровни реальности» (18+), премьера

© Farpoint Films Inc.

Работник книжного магазина Джо влюбляется в загадочную девушку Эш. Но их счастье рушится, когда неизвестный убивает её на глазах у героя. Погрузившись в депрессию, Джо неожиданно получает послание Эш и узнаёт шокирующую правду о себе. Теперь за ним охотится корпорация, создающая альтернативную цифровую вселенную.

Фильм наверняка оценят фанаты фантастических боевиков и киберпанк-триллеров с элементами романтики. Он также будет интересен тем, кто любит истории о виртуальной реальности и интригующие сюжеты.

30 мая: «Ужин» (18+), премьера

© À Punt Media

Действие этой картины происходит 15 апреля 1939 года, через две недели после окончания гражданской войны в Испании. Диктатор Франсиско Франко приглашает своих генералов на триумфальный ужин. Блюда для банкета вынуждены готовить побеждённые повара-республиканцы. Им надо использовать этот шанс, чтобы тайно бежать из страны.

«Ужин» можно порекомендовать зрителям, которые любят европейские чёрные комедии с историческим подтекстом, остроумные диалоги и сатиру на диктаторов прошлого.

