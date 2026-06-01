«Пацаны»: о чём сюжет и кто сыграл в нашумевшем сериале про супергероев

20 мая на платформе Amazon Prime Video вышла финальная серия заключительного пятого сезона сатирического супергеройского сериала «Пацаны». Зрители и критики практически единогласно отнесли окончание проекта, который длился восемь лет, к событиям мирового масштаба. Как отмечается на сайте Amazon Prime Video, каждую серию пятого сезона посмотрели около 57 миллионов человек, что стало рекордным показателем для шоу. Премьера первого сезона «Пацанов» состоялась на стриминговом сервисе Prime Video 26 июля 2019 года. В сентябре 2020-го стартовал второй сезон, в июле 2022 года — третий, а в июле 2024-го — четвёртый.

Коротко о сериале «Пацаны»

Год выхода: 2019–2026

Режиссёр: Основным шоураннером и исполнительным продюсером выступил Эрик Крипке, в разные эпизоды внесли вклад такие режиссёры, как Филип Сгриккиа, Стефан Шварц и другие

Жанр: Сатира, супергероика, чёрная комедия, драма, боевик, криминал

Страна: США

Длительность: 40 серий (8 в каждом сезоне), серии варьируются от 50 до 70 минут.

В главных ролях: Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Джесси Ашер, Томер Капон, Карен Фукухара, Чейс Кроуфорд, Лас Алонсо.

О чём: отряд обычных людей бросает вызов коррумпированным супергероям

Есть ли продолжение: Да, вселенная расширяется за счет спин-оффf «Поколение «Ви»» и будущего приквела «Восход корпорации Vought»

О чём сериал «Пацаны»: краткий сюжет

Сюжет разворачивается в альтернативной реальности, где супергерои — не стражники добра, а высокомерные небожители, чьи преступления тщательно скрывает за яркой обложкой коммиксов корпорация Vought. Молодой человек по имени Билли Бутчер собирает разношерстную команду «Пацанов» и объявляет войну золотому составу «Семёрки» супергероев и её психопатичному лидеру Хоумлендеру. Противостояние перерастает в грязную игру на выживание, где каждый поступок имеет кровавые последствия.

Кто снял сериал «Пацаны»

Сюжет основан на серии комиксов Гарта Энниса и Даррика Робертсона, изданных DC Comics под импринтом WildStorm. Адаптацией для телевидения занялся шоураннер Эрик Крипке, известный по работе над сериалом «Сверхъестественное». Изначально проект развивался на канале Cinemax, но позже перешел на Amazon.

Актёры и роли: Карл Урбан (Билли Бутчер), Джек Куэйд (Хьюи Кэмпбелл), Энтони Старр (Хоумлендер), Эрин Мориарти (Энни/Старлайт), Джесси Ашер (Э-Трейн), Томер Капон (Французик), Карен Фукухара (Кимико), Чейс Кроуфорд (Глубокий), Лас Алонсо (Молокосос) .

Интересные факты о сериале «Пацаны»

Несмотря на то, что действие сериала происходит в Нью-Йорке, большая часть съёмок проходила в Торонто (Канада) и его окрестностях.

Легендарная башня Vought — это не просто компьютерная графика: в качестве места для её основания и интерьеров использовали реальный концертный зал Roy Thomson Hall.

Для финального пятого сезона создатели пошли на эксперимент: последняя серия вышла в стриминге 20 мая 2026 года, но за день до этого, 19 мая, её демонстрировали в кинотеатрах 4DX в Северной Америке.

Рейтинги и критика

Сериал стабильно получал высокие оценки на протяжении всех пяти сезонов. Пользовательский рейтинг на платформе «Кинопоиск» держится на отметке 8,3 балла из 10, а также сериал входит в топ-250 лучших проектов киноплатформы (занимает 144 место). На международной платформе IMDb средний балл картины составляет 8,6 балла из 10. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes 90-95% рецензий критиков (в зависимости от сезона) являются положительными.

Аналитики единодушны во мнении, что сериал смог не только развлечь зрителя, но и заставить задуматься. Разные издания отмечают, что «Пацаны» удачно высмеивают современную поп-культуру, превращая супергеройский миф в зеркало реальности.

Критик Олег Зинцов в рецензии к последнему сезону для Blueprint писал, что сериал «Пацаны» по-прежнему держит планку самого циничного, смешного и дикого супергеройского шоу последних лет.

Алексей Хромов их «Лайфхакера» говорил, что к финалу второго сезона могло показаться, что «Пацаны» теряют хватку. «Но всё же мало где можно увидеть настолько жёсткий чёрный юмор в сочетании с хорошо продуманными персонажами», — добавлял он.

Критик издания Variety в рецензии на финальный сезон писал, что создателям удалось сохранить баланс между шокирующим насилием и глубокой эмоциональной драмой, что делает финал логичным и впечатляющим завершением истории.

Бюджет и кассовые сборы сериала

Официальный бюджет сериала не раскрывается. Но, по данным разных источников, производство первого сезона «Пацанов» обошлось в 89,6 миллионов долларов (один эпизод стоил порядка 11,2 миллионов).

Стриминговый сервис не раскрывает в официальном доступе данные о просмотрах. Как писало издание DTF со ссылкой на аналитическую компанию Nielsen, за первые 10 дней дебютный эпизод «Пацанов» в 2019 году посмотрели больше шести миллионов зрителей.

Награды и номинации сериала

«Пацаны» являются многократными лауреатами и номинантами престижных премий. Проект имеет две премии «Сатурн» — в 2021 году он стал лучшим супергеройским телесериалом, а в 2025-м актёр Энтони Старр был признан лучшим актёром второго плана в телесериале. Также сериал был несколько раз номинирован на «Эмми», премию Гильдии Актёров и премию канала «MTV».

Есть ли продолжения сериала «Пацаны»

Вселенная «Пацанов» не заканчивается с финалом основного шоу. С 2023 года вышло два сезона спин-оффа «Поколение “Ви”», действие которого разворачивается в университете для юных супергероев. В производстве находится сериал «Восход корпорации Vought» — приквел с Дженсеном Эклсом и Аей Кэш, который перенесёт зрителей в 1950-е годы и расскажет о тёмном прошлом корпорации. На днях вышел первый тизер проекта, выход запланирован на 2027 год.

Стоит ли смотреть сериал «Пацаны»

Сериал можно порекомендовать поклонникам фильмов про супергероев, которые готовы увидеть их с другой стороны. Тем, кто устал от традиционных историй о героях в плащах и хочет увидеть «изнанку» славы. Проект также придётся по душе зрителям, которые любят остроумную сатиру и не боятся жестоких сцен.

