Новый фэнтези-сериал «Малахит» выйдет на Okko 12 июня

В основе сюжета — уникальная концепция, вдохновлённая легендами и сказками Урала.

Стриминговая платформа Okko, продюсерский центр Originals Production и компания NORM PRODUCTION раскрыли детали и презентовали ключевые промо-материалы семейного фэнтези-проекта «Малахит». Проект выйдет на стриминге 12 июня.

Над сценарием и креативной составляющей работали Максим Вахитов и Юлия Галиченко. Режиссёрское кресло занял Александр Богуславский. За визуальный ряд отвечает оператор Андрей Лунинский, за образы персонажей — художник по костюмам Елена Петрунина. Продюсерский пул проекта сформировали Андрей Левин, Роман Новиков, Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев. Генеральным продюсером выступил Вячеслав Дусмухаметов.

Ключевые детские роли достались Екатерине Темновой, Алексею Родионову и Сергею Чикину. Во взрослом актёрском ансамбле задействованы Алексей Серебряков, Андрей Федорцов, Евгения Симонова, Константин Плотников, Агриппина Стеклова, Даня Киселёв и Варвара Володина.

Действие разворачивается в небольшом уральском посёлке Красный Камень. Трое приятелей-семиклассников — Рома (Алексей Родионов), Ася (Екатерина Темнова) и Гордей (Сергей Чикин) — беззаботно проводят летние каникулы. Во время купания в затопленном карьере, где раньше добывали медную руду, Рома находит необычный малахитовый самородок. Артефакт наделяет его удивительным даром: всё нарисованное мальчиком материализуется.

Но вместе с магической находкой из глубин карьера освобождается древний дух рудника — Чёрный Ворон. Мистический персонаж действительно способен исполнить любое желание, но плата за это может оказаться непомерно высокой. Чтобы противостоять древнему злу, юным героям предстоит проявить силу характера, душевное тепло и доказать: настоящая дружба и чистые намерения способны дать отпор даже самой страшной тёмной силе.

