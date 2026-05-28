«Каштановый человечек»: как маньяк в Копенгагене наказывал неверных супругов

Скандинавский сериал «Каштановый человечек» вышедший пять лет назад моментально стал хитом. В новом сезоне знакомым героям — Найе и Марку — предстоит расследование ещё одной жестокой серии убийств в Копенгагене. Автор «Рамблера» рассказывает, удалось ли второму сезону повторить успех первого и обязательно ли знать предыдущие события сериала.

Что было в первом сезоне

На детской площадке в Копенгагене в 2021 году находят изуродованное тело стоматолога Лауры (Марианн С. Мэдсен). Убийца оставил на месте преступления маленькую фигурку каштанового человечка, которых в Дании вырезают дети в школе. За расследование берутся сотрудник Европола Марк Хесс (Миккель Боэ Фёльсгор) и следовательница из убойного отдела Копенгагена Найя Тулин (Даница Чурчич). Детективы находят на каштановом человечке отпечатки пальцев пропавшей и считавшейся погибшей Кристины (Селин Мортенсен), дочери министра социального развития Розы Хартунг (Ибен Дорнер Эстергор). Вся семья потрясена пропажей школьницы и спустя год так и не может прийти в себя. Хесс решает возобновить дело Кристины, чем дарит надежду (возможно, ложную) родителям девочки.

Убийства женщин продолжаются. На каждом месте преступления полицейские находят каштановых человечков с отпечатками пальцев Кристины. Тулин и Хесс выясняют, что общее у жертв: все они матери, на которых поступали жалобы из-за жестокого обращения с детьми. Также детективы узнают, что серия убийств в современном Копенгагене связана с давним жутким преступлением, произошедшим на острове Мён в Балтийском море в 1987 году. Тулин и Хессу удаётся выйти на след маньяка.

О чём сюжет второго сезона

Копенгаген, 2025-й. С событий первого сезона прошло четыре года. После успешно закрытого вместе дела у Тулин и Хесса начался роман. Но продлились отношения недолго, Марк уехал по работе из страны и ничего не сказал подруге. Особенно тяжело расставание переживает дочь-подросток Найи Ле (Эстер Бёрч), которая успела привязаться к бойфренду матери и стала считать его отцом.

Тулин сменила отдел и теперь занимается преступлениями в сфере кибербезопасности. В столице Дании появляется сталкер, который отправляет жертвам фото и видео, из которых понятно, что преступник следит за ними. Злоумышленник мучает мужчин и женщин, присылая им детскую считалочку. Заканчивается всё убийствами.

Хесс в это время как раз приезжает в Копенгаген, поскольку брат Йон (Кристоффер Сване) попал в больницу и находится в тяжёлом состоянии. Марку как опытному следователю предлагают возглавить расследование. Он снова работает в паре с Найей. Сыщики понимают, что все жертвы проходили через бракоразводный процесс и даже могли знать друг друга. Пару лет назад первой жертвой сталкера была старшеклассница Эмма Холст (Бьорк Сторм). Мама девочки Мари (Софи Гробёль) не теряет надежды найти убийцу. Марк и Найя не понимают, почему сталкера вообще заинтересовала Эмма, у которой не было мужа, и уж тем более она не проходила через развод. Вскоре Тулин и Хесс находят связь между новым делом и жуткой серией убийств, случившейся в сельской местности в 1992-м. Но тогда маньяка поймали. Возможно, у убийцы появился последователь.

Кто работал над фильмом

Первый сезон «Каштанового человечка» вышел в 2021 году и быстро стал хитом среди любителей мрачных триллеров про маньяков. Сценарий был основан на одноимённом дебютном романе Сорена Свейструпа, который был опубликован в 2019-м. Свейструп — легенда датского телевидения. Международную славу автору принёс вышедший в 2007 году сериал «Убийство». Холодный триллер быстро стал хитом, выходил в эфир на протяжении трёх сезонов и был куплен для показа в десятках стран, в том числе в России.

Свейструп был шоураннером первого сезона «Каштанового человечка» вместе с Дорт Хёг. Продолжение основано на втором романе датского автора «Прятки», который был опубликован в 2024-м. Как и в первой книге, главными героями были Найя Тулин и Марк Хесс, так что сценаристы сериала ничего не выдумывали, а просто вернули во втором сезоне знакомых персонажей. Свейструп сложил с себя полномочия шоураннера, но остался исполнительным продюсером и контролировал производство проекта. Хёг осталась главной сценаристкой.

Плюсы и минусы фильма

В конце 2000-х и начале 2010-х «Убийство» и «Мост» сделали скандинавские страны самыми модными поставщиками одновременно захватывающих и ужасающих подробностями многосерийных триллеров. Сериалы предлагали зрителям следить за харизматичными следователями, которые ищут кровожадных маньяков. Скандинавские проекты отличали предельный реализм, мрачная атмосфера, социальный подтекст и вдумчивое повествование. Поклонники напряжённого и в то же время загадочного жанра успели соскучиться по таким проектам, поэтому первый сезон «Каштанового человечка» был настоящим подарком.

Продолжение не уступает сериям пятилетней давности и по-прежнему радует интригующим сюжетом, попутно обращая внимание на актуальные общественные проблемы. Если первый сезон останавливался на жестоком обращении с детьми, то второй говорит о разводах. Снова сценаристы удачно соединяют прошлое и настоящее, заставляя публику гадать, что может связывать два дела, так что в «Каштановом человечке» опять хватает интриг.

Авторы внимательно относятся к непростым отношениям Марка и Найи, которым, правда, удаётся разделять личное и рабочее. Дуэт детективов остаётся профессионалами, несмотря на напряжение и недосказанность. Может быть, во втором сезоне чуть больше сентиментальных эпизодов, чем положено триллерам. Также в продолжении хватает непривычно динамичных сцен с погонями и перестрелками, чего не было в прошлом деле. Можно сказать, что «Каштановый человечек» несколько отошёл в сторону от золотого стандарта «Убийства» и «Моста», но менее интересным не стал.

Стоит ли смотреть

Поклонников первого сезона можно успокоить — в продолжение авторы внесли косметические изменения, но сохранили дух прошлых серий. Каштановых человечков заменила детская считалочка, расследование продолжает развиваться в двух временных пластах, маньяки будут пойманы. Милые с виду датчане продолжают вести двойную жизнь и скрывать семейные тайны, что рано или поздно выходит им боком. Зрителей ожидает парочка действительно неожиданных поворотов, на которые решились бы далеко не все сценаристы.

Даже если вы незнакомы с первым сезоном, второй с подзаголовком «Прятки» можно спокойно смотреть отдельно. Тем более что обо всех основных событиях герои напомнят. Правда, поклонники жестоких и напряжённых триллеров не должны пропускать оба сезона «Каштанового человечка». Подобных проектов на современном телевидении, к сожалению, не так уж много.

