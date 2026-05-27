Милли Бобби Браун на Мальте и новый сезон «Властелина колец»: что обсуждали 27 мая

Вышел трейлер «Энолы Холмс-3» с Милли Бобби Браун

Стриминговый сервис Netflix представил первый трейлер третьей части детективной франшизы «Энола Холмс». Милли Бобби Браун, известная по сериалу «Очень странные дела», вновь исполнила роль младшей сестры Шерлока. На этот раз героиня отправляется на Мальту, параллельно готовясь к свадьбе. Генри Кэвилл сыграл Шерлока, а Хелена Бонэм-Картер — мать семейства. Премьера состоится 1 июля.

Режиссёр фильма «До встречи с тобой» экранизирует роман Ребекки Яррос

Британский режиссёр Теа Шэррок, известная по драме «До встречи с тобой» (2016), снимет новый фильм «The Things We Leave Unfinished». Как сообщает The Hollywood Reporter, сюжет основан на книге Ребекки Яррос. В центре повествования окажется разведённая женщина, которая возвращается в родной дом и вместе с известным писателем заканчивает роман своей прабабушки, пережившей Вторую мировую.

Сериал по мотивам «Властелина колец» продлят на четвёртый сезон

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что четвёртый сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти» находится в разработке. Действие в сериале разворачивается во Вторую эпоху Средиземья. Третий сезон выходит 11 ноября, Саурон попытается выковать Единое кольцо, чтобы подчинить своей воле все народы и захватить власть. Съёмки следующего начнутся в начале 2027 года, а премьера предположительно будет в 2028 году.

«Литфонд» выставит на торги старинный сервиз фабрики Губкина

На предстоящих торгах «Литфонда» на продажу выставлено свыше 300 лотов: от церковной утвари XVIII века до современного концептуального искусства, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аукционного дома. Самым дорогим лотом станет чайно-кофейный сервиз в стиле рококо фабрики Губкина 1843 года, стартовая цена которого составляет 190 тысяч рублей. Также среди лотов: серебряный поднос 1864 года, диванчик в стиле ампир, работы художников Шемякина и Свешникова.

