Цифровой Стэн Ли и сериал про профессора Мориарти: что обсуждали 28 мая

Стэна Ли воскресят при помощи ИИ

Компания ElevenLabs заключила партнёрство с Stan Lee Universe, согласно которому голос и образ легендарного автора Marvel Стэна Ли будет добавлен в их библиотеку цифровых персонажей, пишет издание Variety. Цифровой голос обучили на архивных записях Ли. Пользователи смогут озвучивать книги и генерировать изображения мастера. Ранее ElevenLabs уже добавила голоса Майкла Кейна, Джуди Гарленд и Альберта Эйнштейна.

Завершились съёмки военной мелодрамы «Альпийская баллада» с Иваном Янковским

Продюсерская компания «Pan-Atlantic Studio» в своём телеграмм-канале объявила об окончании съёмок фильма «Альпийская баллада» — совместного проекта России и Сербии. Лента основана на повести Василия Быкова. По сюжету, советский солдат и итальянская девушка бегут из нацлагеря в Альпы. Режиссёром выступил Андрей Богатырёв. Главные роли исполнили Иван Янковский, Дениз Сардиско и Милош Бикович. Картина выйдет в прокат 30 сентября 2027 года.

Саундтрек финального сезона «Очень странных дел» выпустят на виниле

Музыку к пятому сезону «Очень странных дел», которую создали композиторы Кайл Диксон и Майкл Стайн, впервые издадут на виниле, сообщает музыкальный портал NME. Релиз разбит на два тома: первый на бронзовом металлическом виниле, второй — на серебристом. В пластинку войдут 95 композиций. Кроме того, композиторы отправятся в европейский тур с программой по мотивам шоу. Концерты пройдут в Италии, Испании, Германии, Бельгии и Великобритании.

О главном враге Шерлока Холмса снимут сериал

Компании Fremantle и Archery Pictures работают над сериалом «Мориарти», который переосмыслит знакомый образа главного врага Шерлока Холмса — профессора Мориарти. Как сообщает Deadline, сценарий к проекту пишут Крис Корнуэлл и Оливер Лэнсли. По сюжету, профессор криминальной психологии ведёт двойную жизнь, управляя преступной империей. Когда у него появляется конкурент, он вынужден объединиться с полицией.

Forbes опубликовал ежегодный список «30 до 30»

Деловое издание Forbes опубликовало ежегодный рейтинг «30 до 30» - список самых перспективных россиян младше 30 лет. В категории «Музыка» отмечены Илья Золотухин (группа «Бонд с кнопкой»), Jakone, Kiliana и Мартин. В «Новых медиа» — блогер Максим Лутчак, Катя Голден и фермер Тимур Далгатов. В «Искусстве» победили художницы Александра Пацаманюк, Ася Заславская и актриса Мила Ершова. В «Моде и дизайне» — Анастасия Селиванова, Марк Родовский и визажистка Елена Смирнова.

