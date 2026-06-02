«Красота»: за что ругают новый сериал с Эштоном Кутчером

21 января 2026 года на канале FX и стриминговом сервисе Hulu состоялась премьера научно-фантастического многосерийного боди-хоррора «Красота». Одним из сценаристов и режиссёров выступил создатель культового сериала «Американская история ужасов» Райан Мёрфи, а одну из главных ролей сыграл звёздный актёр Эштон Кутчер. Проект, основанный на одноимённом комиксе издательства Image Comics, получил сдержанные оценки критиков и зрителей: сериал хвалят за стиль и сатиру, но ругают за провисающий сценарий.

© 20th Television, Ryan Murphy Television

Коротко о сериале «Красота»

Год выхода: 2026

Режиссёр: Райан Мёрфи, Алексис Мартин Вудалл, Майкл Аппендаль, Кристл Роберсон

Жанр: научно-фантастический боди-хоррор, сатира, триллер, детектив

Страна: США

Длительность: 11 серий (каждая по 39–45 минут)

В главных ролях: Эван Питерс, Ребекка Холл, Эштон Кутчер, Энтони Рамос, Джереми Поуп, Изабелла Росселлини, Белла Хадид

О чём: об эпидемии вируса, передающегося половым путём, который сначала дарит носителю невероятную красоту, а затем приводит к мучительной смерти

Есть ли продолжение: официально не анонсирован, но концовка предполагает продолжение

О чем сериал «Красота»: краткий сюжет

На показе Balenciaga в Париже супермодель Руби Россдейл внезапно теряет контроль, проявляет сверхчеловеческую силу и самовозгорается на глазах у подъехавшей на место полиции. Постепенно случаи самовозгорания начинают проходить по всему миру. Агенты ФБР Купер Мэдсен и Джордан Беннетт проводят расследование и выясняют: модель, как и другие пострадавшие, была заражена вирусом «Красота», который передаётся половым путём. Инфекция кардинально улучшает внешность носителя, делая его физически совершенным, но через некоторое время приводит к смерти. Следствие выводит агентов на технологического миллиардера Байрона Форста, который при помощи безумного доктора разработал препарат «Красота» и готов на всё, чтобы защитить свою триллионную империю.

Кто снял сериал «Красота»

Создателями сериала выступили Райан Мёрфи и Мэттью Ходжсон, известные по работе над «Американской историей ужасов» (2011 год — настоящее время). Сюжет основан на одноимённой серии комиксов Джереми Хауна и Джейсона А. Херли, изданной Image Comics. Режиссёрское кресло, помимо Мёрфи, занимали Алексис Мартин Вудалл, Майкл Аппендаль и Кристл Роберсон.

Актёры и роли: Эван Питерс (агент Купер Мэдсен), Ребекка Холл (агент Джордан Беннетт), Эштон Кутчер (техномагнат Байрон Форст), Энтони Рамос (наёмный убийца), Джереми Поуп (Джереми). В сериале также снялись супермодель Белла Хадид, Изабелла Росселлини, певица Меган Трейнор и другие знаменитости.

Интересные факты о сериале «Красота»

Съёмки проекта стартовали в ноябре 2024 года и проходили в Лос-Анджелесе и Венеции.

Эван Питерс, для которого это воссоединение с Мёрфи после «Монстра: История Джеффри Дамера» (2022), выступил также исполнительным продюсером картины. Питерс также снимался в девяти сезонах «Американской истории ужасов» в качестве ключевого персонажа.

Эштон Кутчер, сыгравший главного злодея, тоже занял кресло исполнительного продюсера.

Рейтинги и критика

На международной платформе IMDb зрительский рейтинг сериала составляет 6,5 баллов из 10. Зрители «Кинопоиска» оценили ленту на 7 баллов из 10. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes 72% изо всех рецензий критиков и 63% отзывов зрителей оказались положительными.

Критик издания Variety Арамид Тинубу называет сериал «лихорадочным аттракционом» — острой сатирой на культ красоты и одержимость чудо-препаратами. Он отмечает игру Эштона Кутчера в роли злодея-миллиардера и зрелищные сцены боди-хоррора. Однако, по мнению рецензента, к 8-й серии сюжет разваливается, сатира теряет остроумие.

Рецензент The Hollywood Reporter Даниэль Фейнберг характеризует «Красоту» как «кровавую, достаточно приятную» смесь из «Субстанции» и «Американской истории ужасов». Из плюсов он называет залихватскую первую серию с Беллой Хадид, качественные спецэффекты и харизму Эвана Питерса. Из минусов — «сериал не умеет вовремя остановиться», а персонажи читают слишком много нравоучительных монологов.

Есть ли продолжение

Официально второй сезон не анонсирован. Но финал первого сезона завершился на клиффхэнгере (самом напряжённом моменте). Концовка оставляет множество сюжетных линий открытыми, что предполагает возможность продления проекта.

Стоит ли смотреть сериал «Красота»

«Красота» скорее всего понравится поклонникам боди-хорроров и социальной сатиры в духе «Субстанции». Проект заинтересует тех, кто ценит гротескный стиль Райана Мёрфи и хочет увидеть Эштона Кутчера в необычной драматической роли злодея. Если же вы ищете лёгкое развлекательное шоу или не переносите сцены насилия и телесных трансформаций — сериал лучше пропустить.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

«Одно целое»: о чём сюжет картины и кто сыграл главные роли в фильме