Петров и Снигирь не спасли новый сезон «Фишера»

В онлайн-кинотеатре Wink стартует сериал «После Фишера. Инквизитор» — третья глава популярной тру-крайм-вселенной. Главные роли в новом сезоне исполнили Александр Петров и Юлия Снигирь. Автор «Рамблера» рассказывает, каким получилось продолжение шоу.

О чём сериал

Умай. Республика Алтай. Наши дни. Лейтенанта полиции Белову Ольгу Николаевну (Юлия Снигирь) вызывают на работу прямиком с утренней пробежки. В тайге нашли сумку недавно исчезнувшей девочки. Сотрудники органов вместе с группой волонтёров готовятся обыскивать лес. Неожиданно из густой чащи выходит наряженная в лохмотья девушка (Полина Гухман), тянущая за собой самодельные носилки с бездыханным телом пропавшей. Обитательницу тайги зовут Тонка, но в Сети ей уже дали прозвище Маугли. Юная отшельница становится главной подозреваемой в убийстве.

Параллельно в Умай из Барнаула прибывает следователь по особо тяжким преступлениям Терехов Игорь Сергеевич (Александр Петров). С 2019 года в регионе пропало девять девушек. Каждая из них была студенткой барнаульского политехнического университета. Мужчина уверен, что в крае орудует маньяк. Ольга Николаевна приезду городского коллеги не слишком рада и до последнего отказывается верить в версию о серийном убийце. Но отношения сотрудников осложняются не только рабочими разногласиями. Терехов затаил на Белову давнюю обиду. В 2006 году она арестовала его отца по делу о поджоге склада с пиротехникой. Поэтому барнаульский следователь решительно настроен не только раскрыть сложное преступление, но и отомстить обидчице своей семьи.

Кто работал над сериалом

В 2023 году состоялась премьера сериала «Фишер» с Иваном Янковским в главной роли. Тру-крайм-шоу стало важным событием для отечественных детективных сериалов. Сюжет был основан на реальной истории поимки Сергея Головкина — жестокого маньяка по прозвищу Фишер, жертвами которого стали как минимум 11 детей. Сериал подкупал мрачной атмосферой и запредельной жестокостью, редко свойственной российским сериалам.

Шоураннерами выступили Сергей Кальварский и Наталья Капустина, а все эпизоды сняли Любовь Львова и Сергей Тарамаев («Зимний путь», «Чёрная весна»). Спустя два года «Фишер» вернулся с во многом необязательным продолжением. Кальварский и Капустина вновь выступили шоураннерами, а режиссёрское кресло занял Александр Цой («Жвачка», «Трудные подростки»). События сезона разворачивались не в Подмосковье, а в вымышленном городе Курортный. А сюжет лишь отдалённо напоминал дело Левана Арояна — серийного убийцы, совершившего не менее пяти преступлений в период с 1996 по 2002 год в Краснодаре.

«После Фишера. Инквизитор» отчасти основан на истории поимки Виталия Манишина. «Университетский маньяк» орудовал в Алтайском крае на рубеже веков. С 1989 по 2000 год он убил 11 девушек, но был арестован лишь в мае 2023 года. Действие сериала разворачивается в наши дни. Сценаристкой выступила Татьяна Арцеулова, приложившая руку и к предыдущим сезонам. Режиссёрское кресло заняла Ольга Френкель («Инсомния»).

Плюсы и минусы сериала

В отличие от предшественников, «После Фишера. Инквизитор» предстаёт скорее классической детективной драмой, а не мрачным триллером. Большую часть хронометража сотрудники органов громко выясняют отношения между собой, а не разрабатывают план поимки опасного преступника. Начинавшая карьеру с телевизионных комедий («Деффчонки», «Классная Катя») Френкель виртуозно освоила главное правило ТВ-драматургии: чтобы зритель не отвлекался, в кадре постоянно должно что-то происходить. Поэтому сюжетные линии в «После Фишера. Инквизитор» множатся с завидным постоянством. В первых эпизодах, помимо основной истории поимки маньяка, создатели делают акцент на противостоянии Беловой и Терехова. Параллельно создатели вводят арку отшельницы Тонки и местных криминальных авторитетов.

Но высокая плотность действия не идёт сериалу на пользу. Если оригинальный «Фишер» пугал царящей атмосферой безнадёги — маньяк постоянно был на два шага впереди следствия, — то местные полицейские следуют за убийцей, параллельно решая ещё десяток побочных квестов. Пока наиболее любопытной кажется линия Беловой. Несколько лет назад от женщины ушли муж и дочь Саша (Таисья Калинина), которая до сих пор не желает разговаривать с матерью. Вечно выбирающая работу вместо семьи женщина теперь пожинает плоды собственных решений.

Стоит ли смотреть

«После Фишера. Инквизитор» уступает своим предшественникам во всём. Шоу постепенно прошло путь от жуткого триллера в духе фильмов Дэвида Финчера до классического телевизионного детектива. Действие сериала разворачивается в Алтайском крае. Но живописных пейзажей тайги и яркого дуэта Петрова и Снигирь оказывается недостаточно для того, чтобы увлечь зрителя.

