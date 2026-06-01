Мультсериал про Манюню и комедия с Прилучным: яркие киноновинки недели

Новые премьеры и продолжения любимых сериалов ждут зрителей Окко каждый день. Среди проектов этой недели — мультсериал «Манюня» по знаменитой кинофраншизе, новая экранизация сказки «Приключения жёлтого чемоданчика» с Павлом Прилучным в роли злодея, а также финалы фантастического триллера «Радар» и политического детектива «Берлин'23».

1 июня — 7 июня: «Манюня» (6+), премьера

Новый мультсериал по мотивам популярной франшизы про озорную и весёлую девочку Манюню и её друзей. Как и в киносериале, действие разворачивается в конце в 1970-х годов в небольшом армянском городке Берд. Здесь живут Манюня со строгой, но очень любящей её Ба, а также лучшая подруга Манюни Наринэ с сёстрами и родителями. Каждый день девочек наполнен приключениями, они часто попадают в непростые ситуации, но всегда находят из них выход.

Красочный добрый мультсериал обязательно стоит смотреть поклонникам оригинальной «Манюни». Будет интересно наблюдать, как любимые образы героев перевоплотятся в мультяшных персонажей.

1 июня: «Приключения жёлтого чемоданчика» (6+), премьера

Семейная комедия по мотивам известной сказки Софьи Прокофьевой. Замкнутый мальчик Петя боится сверстников и почти не покидает дом. Родители приводят к нему Доктора с чудо-чемоданчиком — средством от страхов и одиночества. Но по пути артефакт похищают. Чтобы вернуть его, Пете придётся побороть свои фобии и вместе с Доктором отправиться в приключения.

Роль похитителя чемоданчика в фильме сыграл Павел Прилучный. Добрая весёлая комедия с колоритными персонажами хорошо подойдёт для просмотра всей семьёй. Также её интересно будет увидеть взрослым, которые смотрели оригинальный фильм 1970 года и сравнить сюжетные линии.

1 июня: «Я — значит Ястреб» (18+), премьера

Глубокая драма по мотивам произведения Хелен Макдональд, в которой она описала свою личную историю. Главная героиня Хелен тяжело переживает смерть отца и находит утешение в воспитании дикого ястреба-тетеревятника. Их непростой союз, построенный на доверии и терпении, помогает женщине пережить горе, обрести связь с природой и вернуться к полноценной жизни.

Фильм можно порекомендовать всем, кто любит глубокие психологические драмы о преодолении боли и поиске смысла жизни. А также тем, кому нравятся истории о связи человека с животным.

3 июня: «Берлин'23» (18+), финал

Политический триллер с Дмитрием Миллером и Дмитрием Куличковым подходит к концу. Опытный дипломат Вячеслав Васильев вместе с оперативником под прикрытием Сергеем Ненашевым после долгих усилий практически наладили работу посольства в Германии и остановили назревающий общеевропейский конфликт. Осталось последнее дело, которое соратники должны выполнить идеально, чтобы их миссия была окончательно завершена.

Сериал заинтересует поклонников остросюжетных шпионских драм и актуальных политических детективов о противостоянии спецслужб.

3 июня: «Оливка, Игорёк и Рекс» (6+), финал

Девочка Оля, которую семья и друзья называют просто Оливкой, вместе с мамой, папой и псом Рексом переезжают из деревни в квартиру. В городе она находит множество приключений, спасает животных, сдруживается со строгой соседкой Матильдой. И всегда отважную девочку сопровождает её друг Игорёк, который в будущем мечтает вырасти и жениться на подруге. Финал истории совсем близко.

В добром сериале маму Оливки играет звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова. Проект обязательно нужно смотреть всей семьёй: он подарит яркие эмоции всем, а детей научит настоящей дружбе и взаимопомощи.

4 июня: «След Чикатило» (18+), 3-я серия

События в сериале разворачиваются в начале нулевых на юге России. После кризиса 90-х курорты вновь полны отдыхающих. Но внезапно трассы начинает терроризировать «Банда Амазонок» под началом жестокой Оспы — последовательницы известного маньяка Чикатило. Ведший дело Чикатило следователь Виталий с беременной женой Ириной едет в Крым в отпуск и попадает в плен к преступницам.

Сериал придётся по душе тем, кто смотрел предыдущие сезоны про самого Чикатило и других его последователях. Также его стоит посмотреть любителям детективных историй про маньяков, основанных на реальных событиях.

4 июня: «Чемпионы» (6+), новые серии

Две команды из Мультиспортивной школьной лиги вновь борются за звание чемпионов в разных видах спорта. Но если «Синие вымпелы» делают ставку на упорные тренировки, взаимовыручку и заранее планируют стратегию, их соперники из «Красных метеоров» пытаются использовать хитрость и запрещённые приёмы. Но побеждают в итоге честность и командная работа.

Мультсериал будет интересен детям, которые увлекаются спортом или просто любят активно проводить время. Также его могут посмотреть взрослые, которые выросли на советском мультфильме «Шайбу! Шайбу!» о противостоянии двух хоккейных команд.

5 июня: «Радар» (16+), финал

Фантастический проект об инопланетянах в тихом советском городке подходит к концу. После того как трое одноклассников отправились в лес, чтобы посмотреть на упавший метеорит, в городе начали происходить пугающие события. Взрослые бросают своих детей, ведут странные беседы и делают другие странные вещи. Выясняется, что в них вселились пришельцы из космоса. Каким будет финал, зрители узнают совсем скоро.

Сериал можно порекомендовать поклонникам динамичных фантастических фильмов о вторжении инопланетян и конце света. А также любителям проектов про детей, которые в одиночку противостоят злу.

5 июня: «Твоё сердце будет разбито», премьера

Чтобы спастись от травли, старшеклассница Полина заключает договор с хулиганом Барсом. По соглашению он изображает её парня, а она выполняет его приказы. Постепенно игра перерастает во взаимную любовь, но семья девушки и одноклассники намерены разрушить этот союз.

Классическая история любви в духе голливудских мелодрам заинтересует поклонников этого жанра. В нём красивые картинка и главные герои. При этом фильм заставляет сопереживать персонажам и включаться в процесс повествования.

6 июня: «Холостяк в Италии», премьера

Мэтт исполнил мечту невесты: оплатил её огромной семье перелёт в Италию, шикарную свадьбу и медовый месяц на курорте. Но судьба преподнесла мужчине неожиданный сюрприз: прямо у алтаря он получил отказ. Сломленный мужчина всё же улетает в запланированное свадебное путешествие один.

Комедийная драма понравится тем, кто любит грустные истории о нелепых поворотах судьбы, в которых герои не сдаются и в итоге обретают настоящее счастье.

