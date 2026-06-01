Более тысячи зрителей посмотрели финал трансляции Лиги чемпионов в «Динамо»

Показ организовал стриминговый сервис Okko в рамках концепции «Прайм Стадивана». Гостям показали решающий матч Лиги чемпионов на огромном экране, превратив просмотр в настоящий футбольный праздник.

30 мая в московском зале «Динамо», где обычно проходят волейбольные баталии, состоялось масштабное мероприятие от видеосервиса Okko — «Прайм Стадиван». «Прайм Стадиван» сочетал в себе камерную атмосферу просмотра в кругу единомышленников и энергию большой фан-зоны. Посетители не просто следили за ходом напряжённой встречи на большом экране, но и живо обсуждали события матча со звездными гостями, известными комментаторами и сотрудниками спортивной редакции Okko.

Вместе пережить кульминацию еврокубкового сезона пришли поклонники спорта, известные атлеты, деятели шоу-бизнеса и обычные подписчики платформы. Общее число участников вечера превысило тысячу человек.

Футбольное противостояние между лондонским «Арсеналом» и парижским «Пари Сен-Жермен» комментировали Павел Чепурин и Денис Алхазов. Основное и дополнительное время завершились ничьей — 1:1. Судьбу титула решила серия пенальти, где сильнее оказался ПСЖ (4:3), завоевав главный клубный трофей Европы.

Среди приглашённых и гостей вечера были легенды футбола Дмитрий Сычёв, Александр Кокорин и Дмитрий Булыкин, певица Анна Седокова, телеведущие Яна Чурикова и Дмитрий Чеботарёв с Елизаветой Климовой, танцор и шоумен Евгений Папунаишвили, актёры Данил Стеклов, Полина Кутепова и Евгений Каменькович, Алексей Макаров, Константин Анисимов и другие популярные личности.

Титульным спонсором проекта «Прайм Стадиван» выступил «СберПрайм». Мероприятие также поддержали SberBox Max от SberDevices, сервис доставки «Самокат», музыкальный стриминг «Звук», афиша и портал «Чемпионат». Для гостей они подготовили интерактивные зоны, особые развлечения и подарки.

Okko остаётся эксклюзивным вещателем еврокубков: Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций УЕФА. Подписчики сервиса могут смотреть встречи в прямом эфире или в записи, выбирать любую звуковую дорожку, наслаждаться хайлайтами, аналитическими и развлекательными программами, а также другим контентом спортивной редакции Okko.

