Коктейли и мультсериал: Okko запускает серию детских активностей ко Дню защиты детей

Онлайн-кинотеатр Okko совместно с семейным кафе «Андерсон», сетью игровых комнат Joki Joya и брендом детской одежды Acoola подготовил несколько ярких активностей ко Дню защиты детей. Малышам и их родителям предложат специальные блюда и напитки от маскота Бубокко в игровых парках и кафе, подарочные боксы в магазинах одежды, раскраски, стикеры, промокоды на подписку. Также в онлайн-кинотеатре состоялась премьера анимационного сериала «Манюня».

© К.Б.А., Okko

«Картофельная тачка» и стикерпак: комбо от Бубокко в «Андерсон»

До 30 июня в ресторанах «Андерсон» в Москве и Московской области действует детское комбо от Бубокко. В набор входят блюдо «Картофельная тачка» и молочный коктейль «Черника-попкорн». Комбо продаётся по специальной цене. При покупке гости получают в подарок стикерпак с Бубокко.

© Okko

Коктейль и раскраски в Joki Joya

С 1 июня в детских игровых парках Joki Joya в Москве, Санкт-Петербурге и Твери можно будет попробовать специальный коктейль от Бубокко. В состав напитка входят молоко, мороженое, смородиновый джем, глиттер, взбитые сливки и печенье Oreo. При покупке коктейля клиенты, у которых ещё нет подписки на Okko, получат промокод на 60-дневную подписку за 1 рубль. Всем юным посетителям парков вручат раскраски от Okko.

© Okko

Подарочный бокс за покупку в Acoola

С 6 июня по 6 июля в розничных магазинах детской одежды Acoola проходит совместная акция с Okko. При покупке от 5 тысяч рублей гостям выдаётся подарочный бокс с приятными детскими мелочами для лета, например, косметичкой, браслетом, стикерпаком и брелком. Новые пользователи онлайн-кинотеатра получат открытку с промокодом на 60-дневную подписку на Okko по льготной цене — 1 рубль.

© Okko

Премьера мультсериала «Манюня» в Okko

1 июня в онлайн-кинотеатре стартовал показ анимационного сериала «Манюня». Действие происходит в армянском городке в конце 1970-х годов.

Главные героини, подруги Манюня и Наринэ, живут весёлой и полной приключений жизнью. За девочками присматривают строгая, но добрая Ба, папа Миша и родители Наринэ. Сюжет строится вокруг детских шалостей, которые превращаются в большие истории.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Мультсериал про Манюню и комедия с Прилучным: яркие киноновинки недели