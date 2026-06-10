«Переходный возраст»: за что сериал получил шесть статуэток «Эмми»

Премьера четырёхсерийной драмы «Переходный возраст» состоялась на стриминговом сервисе Netflix 13 марта 2025 года. Критики встретили проект практически единогласными восторгами: на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes положительными оказались 97% отзывов. За 11 дней показа картину посмотрели 66,3 миллиона зрителей, сделав её самым просматриваемым стриминга за двухнедельный период, согласно данным издания Vatiety. 15 сентября 2025 года на 77-й церемонии «Эмми» сериал «Переходный возраст» получил шесть наград, а через несколько месяцев — четыре премии «Золотой глобус».

© Made Up Productions, Matriarch Productions, Plan B Entertainment

Коротко о сериале «Переходный возраст»

Год выхода: 2025

Режиссёр: Фил Барантини

Жанр: криминальная драма, психологический триллер

Страна: Великобритания

Длительность: 4 серии (каждая около 50–60 минут)

В главных ролях: Стивен Грэм, Оуэн Купер, Эшли Уолтерс, Эрин Доэрти, Кристин Тремарко, Фэй Марсей.

Будет ли продолжение: неизвестно

О чём сериал «Переходный возраст»: краткий сюжет

Ранним утром в дом семьи Миллеров врывается полиция — их 13-летнего сына Джейми арестовывают по подозрению в убийстве одноклассницы Кэти. Испуганный и не понимающий происходящего мальчик отрицает свою вину. Но следователи предъявляют неопровержимые доказательства и записи видеонаблюдений: накануне вечером он нанёс девочке семь ножевых ранений. Следователи, психолог и родители начинают расследование: как тихий подросток из благополучной семьи мог совершить такое страшное преступление?

Кто снял сериал «Переходный возраст»

Сценарий написан актёром Стивеном Грэмом («Большой куш»), который также сыграл одну из главных ролей, и сценаристом Джеком Торном. Идея сериала родилась после того, как Грэм прочитал в газете несколько новостей о нападениях подростков с ножами на сверстниц, рассказал сам Грэм в интервью изданию The Guardian. Авторы намеренно отказались от клише о детях из неблагополучных семей, чтобы показать: зло может быть иррациональным и прийти в обычный дом.

Режиссёром выступил британский постановщик Фил Барантини, известный по фильмам «Точка кипения» (2021) и «Чернобыль» (2019).

Актёры и роли: Стивен Грэм (Эдди Миллер), дебютант Оуэн Купер (Джейми Миллер), Эшли Уолтерс (детектив Баскомб) и Эрин Доэрти (психолог) .

Интересные факты о сериале

Каждый из четырёх эпизодов снят одним непрерывным дублем — без единой монтажной склейки. Поэтому вся команда была вынуждена проводить многочасовые репетиции, а некоторые эпизоды переснимали по 10-12 раз, писало издание Variety.

Съёмки проходили с июля по октябрь 2024 года в Йоркшире (городах Понтефракт, Саут-Киркби, Саут-Элмсолл и Шеффилд), что придало сериалу аутентичную атмосферу британской глубинки.

Для 15-летнего Оуэна Купера роль Джейми стала первой в его карьере (его выбрали из более 500 юношей). Чтобы помочь подростку справиться с эмоционально сложными сценами, на площадке постоянно присутствовал детский психолог. По мнению многих критиков, Купер справился блестяще и называли его главным открытием 2025 года.

Рейтинги и критика

На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes положительными оказались 97% рецензий от критиков и 87% зрительских отзывов. Зрители “Кинопоиска” оценили сериал на 7,4 балла из 10, а на международной платформе IMDb рейтинг составляет 8,1 балла из 10.

Кинокритик Том Пек в рецензии для The Times назвал сериал «полным совершенством». Критик The Hollywood Reporter Дэниел Фиенберг высоко оценил съёмку каждого эпизода одним дублем, отметив, что это не самоцель, а органичное дополнение к повествованию о подростковой токсичной маскулинности. Критик Variety отметил, что создателям удалось избежать шаблонов криминальных драм, показав, как цифровой мир радикализирует молодёжь незаметно для родителей. Обозреватель Алан Сепинволл из Rolling Stone заявила, что проект можно назвать лучшим сериалом 2025 года.

Бюджет фильма и кассовые сборы

Бюджет фильма не раскрывается в официальных изданиях. За 11 дней показа картину посмотрели 66,3 миллиона зрителей, сделав её самым просматриваемым стриминга Netflix за двухнедельный период, согласно данным издания Vatiety. За 91 день после премьеры шоу набрало 141,2 миллиона просмотров и 555 миллионов часов просмотра, войдя в тройку самых успешных сериалов Netflix всех времён.

Награды и номинации сериала

Сериал стал главным триумфатором премии “Эмми”: из восьми номинаций проект одержал победу в шести. В том числе проект был признан лучшим мини-сериалом, а Стивен Грэм и Оуэн Купер получили свои первые статуэтки за лучшие главную и второстепенную мужские роли соответственно. Также “Переходный возраст” заработал четыре “Золотых глобуса”: как лучший мини-сериал, Грэм и Купер стали лучшими актёрами первого и второго плана, а Эрин Доэрти - лучшей актрисой второго плана. Куперу также досталась награда Гильдии актёров за лучшую мужскую роль в мин-сериале.

Будет ли продолжение

В некоторых соцсетях и изданиях есть информация, что второй сезон сериала находится в разработке со ссылками на Стивена Грэма. Но официальных заявлений от создателей пока не поступало.

Стоит ли смотреть «Переходный возраст»

«Переходный возраст» обязательно стоит посмотреть родителям подростков: сериал поднимает пугающе актуальные вопросы влияния соцсетей на поведение детей, а также темы подростковой агрессии и отрешённости. Проект придётся по вкусу поклонникам глубоких психологических драм, а также ценителям превосходной операторской работы. Тем, кто ищет лёгкое развлечение, лучше пройти мимо — это тяжёлый, но важный разговор о том, как мы теряем детей, даже не замечая этого.

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