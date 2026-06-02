В Санкт-Петербурге начались съёмки научно-фантастического сериала «ЛИДА»

Это первый масштабный российский проект, который сочетает в себе герметичный детектив и sci-fi-триллер.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области начались съёмки научно-фантастического сериала «ЛИДА». По словам создателей, он соответствует тренду на «русский технооптимизм» и поднимает острые этические вопросы: как внедрять ИИ-технологии в жизнь, не подменяя человека и не теряя человеческое. Над сериалом работают кинокомпании «КиноВайб», «Шторм», Студия «ВАМ» и Okko при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Действие разворачивается в России недалёкого будущего. Семеро пациентов с тяжёлыми психологическими травмами попадают в экспериментальную программу. Им предстоит испытать на себе новейшую отечественную разработку — ИИ-терапию под названием «ЛИДА». Расшифровывается аббревиатура как Лиминальный Индивидуальный Диагностический Алгоритм. Эта технология должна помочь психотерапевтам работать с глубинными слоями психики, точно выявлять причины травм и исцелять их. С «ЛИДой» путь к выздоровлению вместо долгих лет терапии занимает всего несколько сеансов. На момент событий технология проходит финальную стадию клинических исследований на добровольцах.

Внезапно во время терапии один из участников программы таинственно погибает. Расследование его смерти затрагивает всех: персонал, пациентов и создателей системы. За стенами санатория у каждого героя оказывается своя тайна и своя правда, которую всё труднее скрывать.

Режиссёром проекта выступил Овез Нарлиев. Ранее он работал над сериалами «Родные люди» и «Отмороженные», а также над документальными проектами про Нюрнберг. Главные роли исполняют Сергей Юшкевич, Ксения Кутепова, Сергей Двойников, Геннадий Блинов, Григорий Чабан, Софья Лебедева, Марьяна Спивак, Дарья Верещагина и другие российские артисты. Одну из главных ролей также исполнил рэпер Батишта.

Режиссёр Овез Нарлиев чьи слова приводятся в пресс-релизе Okko, рассказал, что «ЛИДА» — это история о самом сложном пространстве — человеческом сознании. Создатели делают не просто триллер о технологиях, а напряжённое психологическое высказывание о памяти, боли и природе личности, добавил он.

Генеральный продюсер Жан Просянов, чьи слова также приводятся в релизе, отметил, что «ЛИДА» открывает для российского сериального рынка принципиально новую территорию. Это не просто sci-fi или психологический триллер, а уникальное сочетание высококонцептуальной истории о технологиях будущего с глубоким разговором о человеческой психике. «Подобных проектов в таком масштабе и с таким уровнем напряжения в России ещё не было», — говорит Просянов.

Премьера запланирована на осень 2026 года эксклюзивно в Okko.

