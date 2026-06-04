«Заложник»: как Максим Матвеев оказался в плену в Сирии

На «Кинопоиске» можно посмотреть сериал «Заложник», главную роль в котором исполнил Максим Матвеев. Актёр перевоплотился в финансового аналитика, который вынужден отправиться в Сирию, чтобы вызволить сестру из лагеря террористов. Автор «Рамблера» посмотрел новинку и рассказал о плюсах и минусах сериала.

© Плюс Студия, Лунапарк

О чём сериал

В центре событий Максим Пожарский (Максим Матвеев) — белый воротничок на пике карьеры. Максим работает финансовым аналитиком в крупной московской фирме. На дворе 2014 год: глянцевые офисы, модные костюмы, красивые графики на презентациях и шумные тусовки в ночных клубах.

Пожарский обладает особым талантом к финансовым прогнозам и, как следствие, может срубить хорошие деньги там, где другие предпочтут не рисковать. Его сестра Нина (Дарья Авратинская) крутит роман с соседом (Тони Гойянович) — они практически незнакомы, но уже планируют свадьбу и, как ни странно, знакомство с родителями, которые проживают в Турции.

Пока Максим предлагает начальству очередной план спасения компании с помощью рисковой сделки, Нина отправляется в Турцию, и связь с ней пропадает. Пожарский обращается к начальнику службы безопасности Антону (Артём Быстров), который быстро выясняет, что Нина не так давно пересекла границу Турции и Сирии. Возможно, девушка связана с одной из террористических группировок.

Пожарский выезжает в Турцию, чтобы вызволить сестру. Если вначале Антон помогает деньгами и контактами, то позже довольно быстро испаряется, бросая дежурное: «Я ничем не могу тебе помочь». Вчерашнему офисному клерку приходится уповать на случайных знакомых, которые привозят его в Сирию, но передают в руки неизвестных вооружённых людей под командованием Саида (Николас Муавад).

© Плюс Студия, Лунапарк

Кто работал над проектом

Режиссёр-постановщик сериала — Рустам Мосафир («Король и Шут»), который накануне релиза проекта убрал свою фамилию из титров, оставив псевдоним Ясер Дуда. Автором идеи и шоураннером выступила Александра Ремизова («Нулевой пациент»), а сценарий написали Сергей Попов («Тоннель») и Александр Цыбульский («Спойлер»).

Авторы сериала помещают главного героя в самую гущу геополитического хаоса начала 2010-х. Методология пребывания в Сирии и взаимоотношение различных группировок проработаны очень правдоподобно.

Попов и Цыбульский собирают сценарий будто по слоям. Вот поверхностная история о спасении родственницы. А вот более глубокая история о том, как работает стокгольмский синдром. Вот линия геополитического влияния стран Запада. Вот и вкрапления религиозной тематики, которой частично оправдываются представленные на экране зверства.

© Плюс Студия, Лунапарк

Сильные стороны

Главная движущая сила «Заложника», конечно, Максим Матвеев. Актёру удалось создать на экране образ, отличный от его канонической фактуры. Довольно быстро мажор в элегантном костюме и пачками долларов в рюкзаке трансформируется в растерянного пленника, который больше не действует по плану, а ориентируется на обстоятельства.

Его Пожарский — занимательный персонаж, который проходит путь от бесчувственного клерка, считающего, что всё на свете можно купить, до ранимого мужчины, который способен не только проявлять эмоции, но и пожертвовать всем ради дорогих и близких людей. Конечно, вышеописанная трансформация — совсем не ноу-хау сериала, но смотрится она более чем органично, без переигрываний и механических поползновений.

Вторая удача сериала — ливанский актёр Николас Муавад, лидер группировки сирийских повстанцев (на самом деле школьный учитель, который вынужденно взял в руки оружие для защиты родной деревни). Это совсем не банальный злодей с бородой и автоматом Калашникова в руке, а объёмный, неоднозначный антагонист, у которого есть свои мотивы, тайны и видение ситуации. Между Максимом и Николасом прослеживается актёрская химия — не слишком выраженная, но тем не менее заметная.

По-своему цепляет и операторская работа. Линия Нины в сирийском плену максимально выразительна в том числе благодаря клаустрофобной камере, фиксирующей тесные пространства, в которых обитают девушки в чёрных одеяниях. Перестрелки, бомбёжки и погони показаны бойко и динамично — переживания утраты и физические увечья персонажей будто бы происходят на расстоянии вытянутой руки.

© Плюс Студия, Лунапарк

Слабые стороны

Несмотря на выразительную, яркую картинку, «Заложнику» не хватает крепкой истории. Как только наслаждение от динамичного экшена уменьшается, начинаешь замечать, как рассыпается сюжетный скелет сериала. Проект пытается объединить в себе несколько жанров, но это сказывается на качестве.

Для откровенного боевика в «Заложнике» недостаёт конфликтного накала и, собственно, экшен-эпизодов. Для политического триллера сериалу не хватает смелости — как минимум в области наименования происходящего тем, чем оно и является (вся геополитика скатывается в банальности вроде споров о нефти и грязных деньгах). Наконец, напрочь отсутствует какая-либо позиция в отношении конфликта в Сирии и расклада противоборствующих сил. Не вполне ясно, на чьей стороне в конце концов создатели и кому из героев зрители должны сопереживать.

В отсутствие серьёзных подтекстов «Заложник» из многослойного высказывания о сложной исторической трагедии скатывается в дорогой триллер о персональной рефлексии удачливого финансиста.

Второстепенные сюжетные линии, например связанные с героем Максима Матвеева в Москве, авторы забрасывают на полпути. Бывший начальник, подозрительный бизнес-партнёр, упомянутый ранее начальник службы безопасности в исполнении Артёма Быстрова, — никто из персонажей не получает маломальского раскрытия в представленных обстоятельствах. Они в лучшем случае получили один-два эпизода, а после исчезли из сюжета.

© Плюс Студия, Лунапарк

Стоит ли смотреть

К сожалению, позиционирование сериала страдает. Ближе к финалу так и не вырисовывается чёткий портрет проекта. Что это — камерная история о пленнике, который смог выжить, или высказывание о природе зла, корни которого в незнакомом для нас менталитете? Но появление проекта, который рискует и выходит за пределы Садового кольца, — хорошая попытка внести какое-то разнообразие в вереницу однотипных историй о бандитах, врачах и сотрудниках полиции.

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