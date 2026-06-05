История служанки и новая битва драконов: какие сериалы покажут в июне

Матвей Лыков и Милана Бру представят российскую версию «Бриджертонов» — историческую мелодраму «История его служанки». Екатерина Вилкова будет оригинально наставлять Эльдара Калимулина в драмеди «Адвокаты». Хавьер Бардем сыграет преступника в «Мысе страха», спродюсированном Мартином Скорсезе. А в новом сезоне «Дома дракона» Оливия Кук и Эмма Д’Арси продолжат сражаться за трон в Семи королевствах. «Рамблер» рассказывает о главных сериальных премьерах июня.

© Иви; START; Russian Code

Кадр из сериала «История его служанки»

«История его служанки»

Яркая, почти театральная Москва XIX века показана в «Истории его служанки» — российском конкуренте «Бриджертонов» и вариации на классические сюжеты романов Джейн Остин.

Здесь балом правят брачные контракты и сословные предрассудки. Главный герой, завидный жених граф Шереметьев (Матвей Лыков), прибывает из Петербурга в Москву и выясняет, что по завещанию матери должен жениться для получения наследства. Главная героиня — дерзкая и гордая Анна Аверина (Милана Бру) едет с визитом к графу, чтобы вымолить прощение карточного долга отца. Но граф предлагает заключить договор: проигранное имение останется у семьи, если Анна год отработает у Шереметьева в качестве прислуги.

Дополнительные линии посвящены кризису в браке родителей Анны и подростковому роману её брата. В сериале обыгрываются узнаваемые сюжеты про барышню-крестьянку, миксуются жанры комедии положений и чувственной мелодрамы, а исторические костюмы радуют виртуозным исполнением. В проекте также снялись Екатерина Гусева, Вячеслав Чепурченко, Ольга Ломоносова, Владислав Ценев и другие.

Сериал выходит на Иви и Start.

«Адвокаты»

© KIONFILM, LOOKFILM

Драмеди «Адвокаты» — классическая история о столкновении двух противоположностей с Екатериной Вилковой и Эльдаром Калимулиным.

Людмила — циничный мастер юриспруденции с нулевым талантом к наставничеству. Артём — молодой ассистент-идеалист, который готов с азартом бороться за справедливость. Вдвоём им предстоит распутывать сложные дела и искать компромисс между моральным компасом и достаточной цифрой в договоре на свои услуги.

Здесь опыт будет противостоять идеализму, цинизм — юношеской принципиальности, а профессиональный расчёт — эмоциональному максимализму. Каждое дело героев — рассуждение о человеческой слабости, деньгах, репутации и праве на ошибку, что отличает «Адвокатов» от классического процедурала.

В проекте также снялись Иван Добронравов, Анна Котова, Ирина Розанова, Милош Бикович и другие.

Проект выходит на Kion.

«Мыс страха»

© Apple TV

«Мыс страха» — экранизация романа Джона Д. Макдональда «Палачи», которую уже переносили на экраны: в проекте 1960-х годов сыграли Роберт Митчем и Грегори Пек, а в начале 1990-х — Роберт Де Ниро и Ник Нолти. Вторую версию снял Мартин Скорсезе, а в новом «Мысе страха» он вместе со Стивеном Спилбергом выступил в качестве продюсера.

Главный герой, преступник Макс Кейди (Хавьер Бардем) выходит на свободу после почти 16-летнего тюремного срока и начинает охоту на правоохранителей, которые отправили его за решётку: Анну (Эми Адамс) и её супруга-прокурора Тома (Патрик Уилсон).

Зрителей ждёт удушливая атмосфера ужаса и паранойи: угроза в олицетворении Макса будет постепенно заполнять всю повседневную рутину пары. Их отношения, карьера, дружеские связи начнут изменяться с момента освобождения Макса. Стоящая на позиции закона пара, которая привыкла контролировать чужие судьбы, теперь окажется марионеткой в коварных планах антагониста.

Сериал выйдет на Apple TV 5 июня.

«Малахит»

© Okko

Визуализация уральских легенд «Малахит» объединит на экране Алексея Серебрякова, Андрея Федорцова, Агриппину Стеклову и других.

Это фэнтези расскажет о семиклассниках из небольшого села, которые во время каникул находят таинственный самородок. Артефакт оказывается волшебным: теперь рисунки главного героя Ромы становятся настоящими. Но с большой силой приходит большая ответственность: вместе с малахитом пробуждается древний дух этих мест, Чёрный ворон. Теперь Роме и его приятелям придётся с помощью своих силы духа, искренности и дружбы противостоять злодею.

Сериал выйдет на Okko 12 июня.

«Шугар», 2-й сезон

© Apple TV

Колин Фаррелл снова облачится в стильный костюм, чтобы разгадывать детективные загадки во втором сезоне неонуара «Шугар».

Главный герой истории — частный детектив и эстет Джон Шугар, которого нанимают богатые люди, не стремящиеся к огласке, для решения своих частных вопросов. В первом сезоне Шугар искал внучку знаменитого кинопродюсера, у которой были проблемы с запрещёнными веществами. Параллельно он сам оказывался под угрозой. Во второй части сыщику предстоит раскрыть исчезновение брата именитого боксёра, что снова приобретёт неожиданный поворот.

К касту присоединились Шей Уигем, Тони Далтон, Рэймонд Ли и другие.

Сериал выйдет на Apple TV 19 июня.

«Дом Дракона», 3-й сезон

© HBO

Новый сезон «Дома Дракона» наконец-то расправит крылья: противостояние между Таргариенами в борьбе за Железный трон перейдёт в масштабную фазу.

Главную роль во всех смыслах будут играть драконы: в борьбе между Рейнирой и Эйгоном II летающие ящеры перетянут на себя всё внимание. Шоураннеры обещают, что именно в новом сезоне покажут самые впечатляющие сражения за всю историю проекта. Не обойдётся без политических интриг и подковёрных сплетен.

К своим ролям вернутся Эмма Д’Арси, Оливия Кук, Мэтт Смит, а присоединятся к ним Джеймс Нортон, Томми Флэнаган и другие.

Премьера запланирована на 21 июня на HBO Max.