Okko поделился тизерными материалами психологического детектива «Фейк»

Первая серия проекта была представлена в конкурсной программе VII фестиваля «Пилот» в 2025 году.

© Okko

Онлайн-кинотеатр Okko опубликовал первые тизерные материалы психологического детектива «Фейк». Проект создан совместными усилиями онлайн-кинотеатра Okko, продюсерского центра Originals Production и кинокомпании Decon Studio.

Как отмечается в пресс-релизе стримингового сервиса, это одна из первых российских работ, детально исследующих тему киберсталкинга и уязвимости человека в интернете. Создатели не только предупреждают зрителей об опасностях из сети, но и показывают, как соблюдать цифровую гигиену и не допустить утечки личных данных.

© Okko

По сюжету преподавательницу лицея Риту начинают преследовать в интернете. Неизвестный шантажирует девушку и публикует скандальные компрометирующие материалы. Кто стоит за этим и какие цели преследует — загадка. В окружении Риты слишком много людей, у которых есть причины испортить ей жизнь. Киберсталкер наносит удары по самым болезненным точкам: работа, ученики, друзья, семья, самооценка. Перебирая возможных подозреваемых — бывшего парня, учеников, коллег и близких, — Рита понимает, что больше никому не может доверять.

Режиссёром проекта выступил Алексей Кузмин-Тарасов, известный по сериалам «Что делать женщине, если…» и «Неверные». Идею и шоураннерство взяли на себя Сергей Левитан и Артём Соловьёв, а креативным продюсером и сценаристом стала Натали Дубовая. Продюсерами сериала стали Валерий Жишков, Юрий Козырев, Камаль Мерием, Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев.

© Okko

Главную роль исполнила Анастасия Красовская, известная по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». Её партнёром по экрану стал Эльдар Калимулин, сыгравший одну из ключевых ролей в оригинальном проекте Okko «Аутсорс». В сериале также снялись Полина Ауг, Василий Михайлов, Татьяна Струженкова, Анастасия Убоженко и другие артисты.

Когда сериал выйдет в онлайн-прокат, пока неизвестно.

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