Детектив с Фриманом и ужастик со Скоттом: главные киноновинки недели

Новые фильмы и продолжения любимых сериалов уже в Okko. С 10 по 14 июня зрителей ждёт забавная комедия про приключения необычного зверька «Марсупилами. Пушистый круиз». Хоррор с Адамом Скоттом в главной роли «Хокум» и детектив «Флавия. Юный детектив» с Мартином Фриманом. А также премьера фантастического сериала «Малахит» и продолжение весёлого мультсериала «Манюня».

© Zephyr Films

10 июня: «Марсупилами. Пушистый круиз» (16+), премьера

Работник зоопарка Дэвид соглашается перевезти на круизном лайнере таинственный груз. В путешествие он зовёт бывшую жену и сына, чтобы наладить с ними отношения. Но когда коллега Дэвида случайно открывает посылку, оттуда выбирается редчайший детёныш Марсупилами, способный даровать вечную молодость. Семье предстоит объединиться, чтобы спасти малыша от браконьеров.

Весёлая комедия точно понравится всем поклонникам героя бельгийских комиксов Марсупилами. Если вы любите динамичные приключенческие фильмы с непредсказуемым сюжетом и отважными героями, лента точно придётся по душе.

© Canal+

11 июня: «След Чикатило» (18+), 4-я серия

Действие происходит в начале 2000-х на юге России. На трассе «Дон» происходит серия жестоких нападений на отдыхающих, за которыми стоит банда «амазонок» во главе с таинственной Оспой. Следователь Виталий, который когда-то вёл дело Чикатило, вместе с женой Ириной отправляются на отдых и попадают в руки преступниц. Им предстоит обезвредить банду и выбраться живыми.

Сериал будет интересен тем, кто смотрел предыдущие проекты про самого Чикатило и его последователей. А также тем, кто любит жестокие картины про маньяков, основанные на реальных событиях.

11 июня: «Хокум» (18+), премьера

Писатель Ом Бауман приезжает в отдалённую ирландскую гостиницу, чтобы развеять прах родителей. В отеле ходят легенды о ведьме, обитающей в запертом «номере для молодожёнов». После загадочного исчезновения работницы Ом сталкивается с пугающими видениями и вынужден погрузиться в мрачную тайну, чтобы выжить.

Главную роль в фильме ужасов по мотивам ирландского фольклора сыграл Адам Скотт, известный по сериалу «Большая маленькая ложь». Картина понравится поклонникам медленных, атмосферных хорроров с психологической глубиной и запутанной сюжетной линией.

© Imagenation Abu Dhabi FZ

12 июня: «Малахит» (12+), премьера

Трое семиклассников проводят летние каникулы в уральском селе Красный Камень. Однажды во время купания в затопленном карьере один из них находит магический малахитовый самородок, который дарует способность оживлять рисунки. Вместе с находкой из глубин освобождается древний дух рудника Чёрный Ворон. Он готов исполнить желания ребят, но каждое из них имеет высокую цену.

Мистическое фэнтези на основе уральских сказаний точно понравится поклонникам этого жанра. Сериал можно смотреть всей семьёй: в нём много сказочных перевоплощений и приключений, а также яркая красивая картинка.

12 июня: «Ангелы Ладоги» (12+), премьера

Военная драма Александра Котта, основанная на реальных событиях. Действие происходит в ноябре 1941 года в блокадном Ленинграде. Отряд молодых спортсменов-буеристов должен доставить боеприпасы по тонкому льду Ладожского озера. Но миссия неожиданно превращается в операцию по спасению детей из детского дома. Бывшие соперники по парусным регатам теперь должны стать единой командой.

«Ангелы Ладоги» стоит посмотреть тем, кто хочет познакомиться с историей Великой Отечественной войны без батальных сцен. Фильм будет интересен поклонникам качественных военных драм с необычным сюжетом, снятых с уважением к деталям.

© Централ Партнершип

12 июня: «Флавия. Юный детектив» (18+), премьера

Юная любительница детективов, которая умеет замечать то, что упускают взрослые, Флавия де Люс начинает собственное расследование, когда в родовом поместье происходит убийство и главным подозреваемым становится её отец. Девочка начинает распутывать клубок загадок и раскрывать семейные тайны.

Семейный детектив с Мартином Фриманом понравится зрителям, которые ценят уютные загадочные истории с необычными персонажами. А также поклонникам британского юмора и неожиданных сюжетных поворотов.

© Zephyr Films

12–14 июня: «Манюня» (6+), новые серии

Новые серии приключенческого мультсериала по мотивам франшизы про озорную девочку Манюню и её друзей. Главная героиня вместе с подругой Наринэ каждый день придумывают новые забавы: пытаются приучить котёнка или починить папин автомобиль. Выходит не всегда удачно, но зато весело и забавно. И пусть девочкам часто приходится терпеть наказания от строгой Ба, они не унывают и всегда остаются подругами.

Яркий и красочный мультсериал можно посмотреть всей семьёй. Будет интересно наблюдать за приключениями любимых персонажей в анимационном формате.

13 июня: «Игра по-крупному» (18+)

18-летний Брахим — восходящая звезда футбола. Его агентом и наставником выступает двоюродный брат Мехди. Футболист готовится подписать первый контракт с престижным клубом родного города, но в последний момент переговоры срывает новый таинственный агент. Теперь герою предстоит сделать непростой выбор между верностью близким и большими деньгами.

Остросюжетный спортивный триллер можно порекомендовать всем поклонникам футбола, чтобы взглянуть на обратную сторону успеха. Также его оценят поклонники душераздирающих драм о выборе жизненного пути.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

© Canal+

Рецензия на фильм «Хокум»: стоит ли смотреть мистический хоррор про ирландский фольклор