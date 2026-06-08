Финал Лиги чемпионов на Okko посмотрели больше 4,5 миллиона человек

Прямая трансляция решающего матча Лиги чемпионов установила рекорд по популярности в онлайн-кинотеатре.

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30 мая состоялась решающая встреча между лондонским «Арсеналом» и «Пари Сен-Жермен» в рамках одного из самых престижных футбольные турниров — Лиги Чемпионов. За встречей на стриминговом сервисе Okko следили 4,5 миллиона зрителей, что на 65% превышает показатель финала прошлого года. День игры принёс стримингу приток новых пользователей: активная аудитория Okko увеличилась более чем на 400 тысяч подписчиков, говорится в пресс-релизе сервиса.

Финал стал одним из главных рекламных событий сезона для платформы. Количество коммерческих партнёров спортивного направления выросло в 2,5 раза по сравнению с предыдущим сезоном, превысив 15 брендов. Среди рекламодателей — компании из сфер автопрома, финансов, FMCG, маркетплейсов, доставки, фармацевтики и премиальной бытовой техники. Для них спортивный контент служит эффективным каналом для привлечения целевой аудитории 25–45 лет с высоким достатком.

Кроме того, к финалу спортивного события Okko подготовил двухдневный эфирный марафон из Будапешта и Москвы. В программу вошли репортажи о городе проведения финала, аналитические студии, интервью и прямые включения со стадиона. Специальными гостями стали легенды футбола Фабио Капелло, Йенс Леманн, Юрий Сёмин, Станислав Черчесов и Виктор Гончаренко, а также актёры Никита Ефремов и Александр Петров.

В Москве на волейбольной арене «Динамо» прошёл «Прайм Стадиван» — показ финала на большом экране для тысяч болельщиков. Среди присутствующих были Дмитрий Сычёв, Александр Кокорин, Дмитрий Булыкин, Анна Седокова, Дмитрий Чеботарёв с Елизаветой Климовой, Яна Чурикова и другие знаменитости.

Руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа, чьи слова приводятся в пресс-релизе сервиса, отметил, что ещё несколько лет назад многие сомневались в готовности зрителей смотреть крупные турниры в стриминговых сервисах. «Сегодня для миллионов пользователей Okko стал привычной площадкой для спортивных трансляций наравне с телевидением», — уточнил он.

Технический директор Okko Иван Карев, слова которого также приводятся в пресс-релизе, пояснил, что крупные спортивные события всегда становятся серьёзным испытанием для инфраструктуры. В момент старта финала сервис обработал более миллиона авторизаций, а трансляция велась на несколько миллионов устройств. Он добавил, что Okko годами последовательно вкладывался в развитие собственных мощностей, поэтому даже при рекордных нагрузках платформа смогла обеспечить зрителям стабильный доступ к трансляции и максимальное качество изображения.

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Более тысячи зрителей посмотрели финал трансляции Лиги чемпионов в «Динамо»