Вышел тизер-трейлер комедийного сериала «Суета» с Денисом Власенко

Онлайн-кинотеатр Okko, продюсерский центр Originals Production и кинопокомпания Decon Studio выпустили тизер криминального комедийного сериала «Суета». Речь в новом проекте идёт о четверых приятелях-неудачниках из Пятигорска, которые пытаются ограбить инкассаторов, но в результате сами становятся должниками. Главные роли в сериале сыграли Денис Власенко, Саша Фёдоров, Александр Аверин и Магомед Муртазалиев.

© Okko

Главный герой «Суеты» Витос (Саша Фёдоров) — тридцатилетний мужчина с психикой подростка. Он инфантилен, эгоистичен, работает в блинном ларьке и живёт с бабушкой. Все свои неудачи Витос списывает на вселенскую несправедливость, не желая брать на себя ответственность за собственную жизнь и поступки.

Во время безобидной встречи выпускников мужчина окончательно понимает, что он на дне. В надежде изменить ситуацию главный герой и его приятели Арс (Магомед Муртазалиев), Медведь (Александр Аверин) и Шустрый (Денис Власенко) решают ограбить инкассаторскую службу. Но в результате они сами оказываются должны 150 миллионов рублей. Чтобы спасти свои жизни, неудачливые грабители вынуждены продолжать налёты.

В криминальной комедии также сыграли Алексей Гришин, Александр Фисенко, Юлия Гревцова и Анастасия Акатова. Авторами сценария «Суеты» выступили Тёма Золотарёв и Егор Сапожников, режиссёром — Антон Родин, оператором — Григорий Векслер. Сериал спродюсировали Валерий Жишков, Юрий Козырев, Камаль Мерием, Гавриил Гордеев и Сергей Шишкин. Ведущим продюсером проекта стал Максим Матющенко, креативными продюсерами — Ася Труш и Сергей Левитан.

Сериал включает в себя восемь серий, хронометраж каждой составит 30-35 минут. Дата выхода будет объявлена дополнительно.

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