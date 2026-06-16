Тайны английского городка: разбираем второй сезон «Хороших девочек не убивают»

На стриминге Netflix вышло продолжение сериала «Хороших девочек не убивают» — детектива о девочке-подростке с невероятной склонностью к дедукции и маленьком английском городке, скрывающем тёмные тайны. Шоураннером проекта выступила Поппи Коган («Ограбление»), а главную роль сыграла Эмма Майерс («Уэнсдэй»). Автор «Рамблера» рассказывает, стоит ли тратить время на второй сезон.

© Netflix

Что было в первом сезоне «Хороших девочек не убивают»

Первый сезон сериала «Хороших девочек не убивают» рассказывает о школьнице Пип Фитц-Амоби (Эмма Майерс), которая решает расследовать громкое убийство пятилетней давности, произошедшее в её родном английском городке Литл-Кинтоне. Все вокруг уверены, что старшеклассник Сэл Сингх (Рахул Паттни) убил свою девушку Энди Белл (Индия Лилли Дэвис), а затем свёл счёты с жизнью.

Но Пип сомневается в официальной версии и выбирает это дело в качестве школьного проекта. По мере расследования она натыкается на новые улики, знакомится с братом Сэла Рави (Зэйн Икбал) и постепенно понимает, что за фасадом тихого городка скрываются страшные тайны.

© Netflix

Стандартное учебное задание стремительно превращается в опасное расследование. Выясняется, что образ идеальной девушки, который сложился вокруг Энди, был далёк от реальности. У неё были тайные отношения, конфликты с семьёй и друзьями, проблемы с запрещёнными веществами. Каждый свидетель открывает для Пип новую сторону жизни бесследно пропавшей, а число подозреваемых упорно продолжает расти. В какой-то момент Пип начинает получать анонимные угрозы — кто-то явно не хочет, чтобы реальный убийца попал в тюрьму.

В финале сезона пронырливой девушке-детективу удаётся полностью восстановить цепочку событий, произошедших в ночь исчезновения Энди. Она выясняет, что Сэл был невиновен, а правда гораздо запутаннее и трагичнее, чем предполагалось изначально. Раскрытие главной тайны Энди и Сэла ведёт к новой, не менее интригующей истории обмана и разоблачения.

О чём сюжет второго сезона «Хороших девочек не убивают»

Во втором сезоне сериала Пип пытается оставить детективные амбиции в прошлом — всё ради лучшей подруги Кары (Аша Бэнкс), которая пострадала от последствий предыдущего расследования. Раскрытие дела Энди Белл принесло Пип популярность, но в то же время испортило отношения со многими местными жителями.

© Netflix

Спокойная жизнь маленького английского городка заканчивается, когда бесследно исчезает другой подросток. Джейми Рейнольдс (Иден Хэмблтон Дэвис) был важным свидетелем по делу против Макса Хастингса (Генри Эштон), сына богатых родителей и серийного насильника, причастного к делу Энди Белл. Полиция не спешит действовать, поэтому Пип и Рави, взяв за компанию брата Джейми Коннора (Джуд Морган-Колли), вновь начинают собственное расследование.

Новое дело оказывается ещё более запутанным. Неусыпный поиск и допрос свидетелей приводят героев в мир фальшивых онлайн-личностей, манипуляций, интернет-отношений и очередных старых преступлений, о которых все предпочли забыть.

Пип разрывается между резонансным судом, где также выступает свидетельницей, делая всё возможное, чтобы Макс получил по заслугам. Отношения с Рави и родителями портятся, а новое дело занимает всё больше времени. Выясняется, что лучшая подруга скрывает кое-что очень важное, а сам Джейми связан с преступлением, соучастником которого стал 10-летний ребёнок.

© Netflix

Кто работал над сериалом

В основу сюжета «Хороших девочек не убивают» легла одноимённая трилогия 33-летней британской писательницы Холли Джексон, которая, в свою очередь, вдохновлялась классическими детскими детективами о Нэнси Дрю. Второй сезон охватывает события второго романа серии «Хорошая девочка, дурная кровь», вышедшего в 2020 году.

Джексон — редкий автор, который не только продал права на адаптацию, но и принял непосредственное участие в создании шоу, выступив в качестве креативного консультанта и исполнительного продюсера. Её присутствие на площадке помогло «Хорошим девочкам» сохранить фирменный стиль оригинальных книг и не упустить ни одной важной детали.

Съёмочная команда у сериала преимущественно женская. Шоураннером стала Поппи Коган («Ограбление», «Красная роза», «Хлоя»), в списке постановщиков — ремесленники преимущественно телевизионного формата: Джилл Робинсон («Куртизанки»), Долли Уэллс («И просто так», «Хитрости»), Том Вон («Бортпроводница»), Асим Аббаси («Другая сестра Беннет»).

© Netflix

Главную роль в «Хороших девочках» исполнила Эмма Майерс, наиболее известная как девочка-оборотень Энид Синклер из другого хита Netflix, готического молодёжного хоррора «Уэнсдэй». Компанию Майерс на экране составили Зэйн Икбал («На грани провала»), Генри Эштон («Моя леди Джейн»), Аша Бэнкс («Моя вина: Лондон»), Карла Вудкок («Свобода действий»), Иден Хэмблтон Дэвис («Расскажи мне всё»). Для всех пятерых молодёжный детектив о тайнах маленького английского городка стал прорывным.

Съёмки первого сезона «Хороших девочек не убивают» проходили в Бристоле и графстве Сомерсет, второй снимали в городке Эксбридж.

Плюсы и минусы сериала

Второй сезон логически продолжает события, начавшиеся в первом. Пип и её друзья берутся за расследование, которое едва ли можно назвать сюжетно самостоятельным. Скорее, история расширяется, постепенно обрастая новыми персонажами.

Тон шоу стал заметно серьёзнее, что само по себе логично, ведь главная героиня тоже становится взрослее. Расследование по-прежнему крутится вокруг местных жителей, привыкших носить социальные маски, скрывать истинные личности. Но на этот раз действие перетекает непосредственно во Всемирную сеть — Пип больше не бродит по маленьким узловатым улочкам, она регистрируется на сайте знакомств, взламывает пароли от чужого компьютера, переписывается с анонимами, превращаясь не только в отличного детектива, но и в хакера. Постепенно девушка приходит к мысли, что Джейми, как и Энди Белл из первого сезона, долгое время вёл двойную жизнь.

© Netflix

Продолжение «Хороших девочек» симптоматически повторяет сюжетные повороты предыдущего сезона, разве что ставки становятся выше, напряжение между героями — острее, а само расследование — мрачнее и запутаннее. При этом история стала заметно компактнее: создатели избавились от большинства побочных линий, заметно сократилось экранное время школы и семьи Пип.

Теперь это не шоу о подростке, который хаотично расследует убийство, а скорее исследование коллективной травмы Литл-Кинтона, Пип и её друзей. В шоу появляется множество знакомых лиц — Нат (Джессика Уэббер), Дэниел (Джексон Бьюз), Бекка (Карла Вудкок), Кара (Аша Бэнкс) вновь открываются с неизвестной стороны, подчёркивая скрытую природу тихого британского городка.

При этом второму сезону «Хороших девочек» ощутимо не хватает баланса: периодически повествование кажется слишком перегруженным. Пип мечется между расследованием пропажи Джейми и судебным заседанием против Макса — оба события так или иначе пытаются доминировать на экране, но ни одно не становится главным. В конечном итоге зритель не понимает, что для героини важнее: засадить преступника за решётку или спасти жизнь невиновному человеку? Расплывчатые сюжетные акценты делают историю исчезновения Джейми менее эмоциональной, а раскрытие главной загадки — менее катарсическим. Но второму сезону «Хорошей девочки» удаётся выполнить основную задачу — держать интригу до самого финала.

© Netflix

Стоит ли смотреть

«Хороших девочек не убивают» — уютный детектив для просмотра в компании и дома, который не требует особой внимательности и не страдает от избытков реализма. Расследования Пип и её друзей едва ли найдут отклик у поклонников «Твин Пикса» или «Настоящего детектива», но придутся по вкусу тем, кто в своё время подсел на другие флагманские детективы Netflix: «13 причин почему» и «Ривердейл». Второй сезон во многом наследует структуру первого, но при этом становится ещё темнее, лаконичнее и увереннее. А Эмма Майерс в очередной раз доказывает, что она — идеальная Пип.

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