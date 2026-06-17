Спин-офф «Маши и Медведя» и продолжение «Остина Пауэрса»: что обсуждали 17 июня

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений.

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Сериал «Маша и Медведь» получит спин-офф

Российская компания Animaccord, которая создала популярный мультсериал «Маша и Медведь», анонсировала новый проект под названием «Маша и три медведя». Об этом компания сообщила в своих соцсетях. Проект станет следующим этапом развития франшизы с обновлённым составом персонажей. Вместе с Машей в спин-оффе появятся три взрослых медведя, каждый из которых будет придерживаться своей модели воспитания девочки.

Рисунки Карла Лагерфельда выставят на аукцион

Более тысячи эскизов известного модельера Карла Лагерфельда выставят на торги аукционного дома Sotheby’s в июле, сообщает портал Women’s Wear Daily. Стартовая цена каждого предмета составит один евро. Часть лотов представят по отдельности, другие будут заявлены тематическими подборками от четырёх до 12 работ. Также среди лотов будут рабочие документы, гаджеты, перчатки и садовые скамейки дизайнера.

Названа дата премьеры триллера «Лес» по бестселлеру Тюльбашевой

12 ноября состоится российская премьера экранизации романа Светланы Тюльбашевой «Лес», пишет Афиша Daily со ссылкой на пресс-службу компании-производителя «Капелла Фильм». Сюжет триллера разворачивается вокруг двух москвичек, пропавших в карельской тайге. Режиссёром выступил Гамлет Дульян, главные роли исполнили Карина Разумовская, Никита Кологривый, Екатерина Васильева, Лянка Грыу и Роза Хайруллина.

Майкл Джексон вошёл в топ-10 «Музыкального индекса BandLink»

Американский певец Майкл Джексон поднялся на восьмую строчку «Музыкального индекса BandLink» после российской премьеры биографического фильма «Майкл» 28 мая, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса. Представители сервиса сообщили, что до выхода картины певец не входил даже в топ-500 рейтинга. А за неделю с 8 по 14 июня он обогнал по популярности Miyagi, Скриптонита и Ваню Дмитриенко.

В Иванове стартует фестиваль сериалов «Пилот»

17 июня в Иванове стартует VIII фестиваль российских сериалов «Пилот», который продлится до 21 июня. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу смотра, в этом году в конкурсной программе заявлены 21 игровой сериал, 12 документальных проектов и 6 продолжений в рамках новой рубрики «Вторые сезоны». Откроет смотр исторический детектив «Куколка» режиссёра Егора Анашкина. Все показы бесплатные по предварительной регистрации.

Майк Майерс намекнул на продолжение франшизы про Остина Пауэрса

Комедийная шпионская франшиза «Остин Пауэрс» может получить четвёртую часть. Об этом на шоу Тревора Ноа сообщил американский комик Майк Майерс, отвечая на вопрос одного из зрителей, пишет издание Deadline. Подробностей актёр не раскрыл. Майерс известен публике по роли любвеобильного шпиона Остина Пауэрса и его антагониста Доктора Зло. В 2020 году режиссёр франшизы Джей Роуч уже выражал готовность работать над продолжением проекта.

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«Холоп 3» возглавил прокат, Янковский в новом «Курьере»: что обсуждали 15 июня