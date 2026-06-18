Теневой герой: каким получился сериал «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем

На платформе Amazon Prime Video вышел первый сезон сериала «Паук-Нуар». Это своего рода экспериментальное ответвление от канона Marvel. В истории, разработанной Amazon и Sony, события происходят на альтернативной Земле в 1930-е годы. Проект вышел на стриминге сразу в двух версиях: чёрно-белой и цветной, и это выглядит как авантюра, которая обречена стать либо шедевром, либо провалом года. Автор «Рамблера» рассказывает, каким предстаёт Человек-паук в эпоху Великой депрессии.

© Sony Pictures Television

О чём сериал

За окном Нью-Йорк, 1933 год. Частный детектив Бен Райли (Николас Кейдж) сидит за пыльным столом, пьёт алкоголь из грязного стакана и прозябает, исполняя однотипные заказы клиентов, которых он ненавидит. Мужчина в возрасте не выглядит как сверхчеловек, хотя в действительности когда-то Райли был им.

Пять лет назад Бен, летая по городу в маске, именовался Пауком. Городской герой и любимец газетных заголовков, Паук охранял Нью-Йорк от преступников всех мастей и помогал полиции. Жить в городе было спокойно и безопасно. Но всё изменилось, когда один из антагонистов Паука убил Руби — невесту Бена Райли. Ни Бен, ни Паук не смогли прийти ей на помощь.

© Sony Pictures Television

Тогда Райли решил в прямом смысле замуровать и личность, и костюм Паука и больше не возвращаться к своему героическому альтер эго. Все эти годы его поддерживала верная секретарша Джанет (Карен Родригес) — детективная контора держалась на её амбициях и характере, пока её босс периодически топил своё горе в бутылке.

Взявшись за новое дело о поиске пропавшей женщины, Райли выходит на след певицы Кэт Харди (Ли Цзюнь Ли). Обаятельная девушка связана со множеством разных персон, среди которых и криминальный авторитет Сильвермейн (Брендан Глисон), и мэр Нью-Йорка, который готовится к переизбранию, и бывший военный Флинт (Джек Хьюстон). Скоро Райли понимает, что столкнулся с вызовом, чьи корни уходят к его военному прошлому. Пауку придётся вернуться на улицы Нью-Йорка.

© Sony Pictures Television

Кто это придумал и снял

Шоураннеры сериала — Орен Узил и Стив Лайтфут. До «Паука-Нуара» Узил писал разные истории: начинал с мира «Смертельной битвы» в 2010-х, продолжил сиквелом «Мачо и ботана», фантастикой «Парадокс Кроверфилда» и «Затерянным городом» с Сандрой Буллок и Ченнингом Татумом. Лайтфут известен как сценарист сериалов «Шантарам» и «Каратель», а также работой над культовым проектом «Ганнибал» с Мадсом Миккельсеном.

Исполнитель главной роли Николас Кейдж выступил одним из идеологов самостоятельного сериала про Паука в 1930-е. Актёр озвучивал этого персонажа в анимационном фильме «Человек-паук: Через вселенные», где Паук-Нуар появлялся среди пауков из разных мультивселенных.

Операторы Дэрран Тирнан («Перри Мейсон») и Питер Диминг («Капоне. Лицо со шрамом») создали для каждого персонажа в сериале персональную световую концепцию. Особенно этот подход заметен в чёрно-белой версии произведения. Без всяких LED-экранов и типовых ламп герои тем не менее смотрятся удивительно контрастно и выразительно. В этом плане «Паук-Нуар» впору сравнить с сериалом «Рипли» Стивена Зеллиана — и здесь, и там насыщенным чёрно-белым изображением можно наслаждаться. Отбрасываемые героями тени живут практически собственной жизнью, а голландские углы (так называют приём, при котором персонажа снимают снизу вверх, а горизонт «заваливают» набок — прим. «Рамблера») придают картинке лоск, шарм и даже некоторую галантность.

© Sony Pictures Television

Сильные стороны

Главное достояние сериала — Николас Кейдж. Это стопроцентное попадание в образ, другого актёра в образе Бена Райли трудно представить. Как объяснял сам Кейдж в пресс-материалах, его герой — это на 70% Хамфри Богарт, а на 30% Багс Банни. Райли отменно переходит от одного амплуа к другому, когда того требуют внешние обстоятельства или неожиданные встречи.

Перед зрителем предстаёт то герой немого кино с застывшими от ужаса микроэмоциями на лице, то человек, стоически выступающий в режиме «один в поле воин», то ранимый, чувствительный мужчина, переживший много разочарований в любви, но всё равно не разучившийся чувствовать и доверять. Кейдж разноплановый, но по большей части играет сдержанно — это вовсе не супергерой, у которого всё и всегда получается. Его паук может сорваться с неудачно вылетевшей паутины и получить увечья.

Актёрские работы — в целом сильная сторона сериала. Начиная от главного антагониста Сильвермейна (Брендан Глисон воплощает не карикатурного злодея, а человека, получающего от власти практически физическое удовольствие) и заканчивая ветеранами Первой мировой войны, которые обрели суперспособности. Не все из них получили достаточно экранного времени, чтобы раскрыться, и тем не менее это по-своему интересные персонажи, за каждого можно болеть и переживать.

© Sony Pictures Television

Чёрно-белая эстетика 1930-х полностью отсылает почти на 100 лет назад. Художники по декорациям и костюмам постарались на славу, адаптируя площадку в первую очередь под чёрно-белый монохром. Изображение строится на контрастной фактуре — не матовость, а блеск; не шерстяная одежда, а шёлковая. Именно чёрно-белый в данном случае даёт особый чувственный эффект сопричастности.

Элегантно сочетается и жанровая структура. На супергеройский «скелет» накладывается дух нуарного детектива. Бен Райли разгадывает загадочные события прошлого, выкладывая догадки и улики по кирпичикам — неторопливо, внимательно, щепетильно. Суперспособности персонажей идеально вплетены в ткань повествования, они выглядят довольно органично в этом мире, а не кажутся неведомым аттракционом магического или иного свойства.

Слабые стороны

Недочёты у «Паука-Нуар» тоже есть, пусть и в минимальном объёме. Начиная с третьего эпизода, когда сценарий сталкивает героя и антигероя в необычном повороте (Сильвермейн нанимает Райли для одного дела), повествование заметно «провисает». Центральная линия сюжета остаётся брошенной на несколько серий и едва ли продвигается, тогда как множество подсюжетов второстепенного характера заявляются и тут же приходят к развязке. Из-за «провисания» обнажается второе слабое звено сериала — переизбыток персонажей с собственными второстепенными запросами.

Дух нуара в сериале быстро растворяется, уступая место обыденному детективу. Студийные боссы напоминают зрителю, что это всё-таки часть вселенной Sony, а не вариация на тему позабытого в Голливуде жанра. В этой концепции некоторые персонажи второго плана местами забывают, что играют не в театре. Эндрю Колдуэлл (Мегаватт) заметно перегибает палку, уходя в злодейский гротеск, а Кэт Харди во второй половине сериала окончательно скатывается в плоский образ роковой женщины.

© Sony Pictures Television

Вердикт

«Паук-Нуар» — диковинный проект. С одной стороны, сериал напоминает о временах, когда Голливуд наслаждался историями о грустных мужчинах в шляпах, которые прячутся в тенях и много курят. С другой — вновь обращается к одетым в смешные костюмы героям, спасающим человечество. Выходит сочетание несочетаемого — жанровый гибрид, который замахивается на спасение мира, опираясь на фундамент нуара.

Это редкий проект о супергероях, который не требует знания большого количества фильмов и сериалов, вышедших во вселенной ранее. В центре внимания — человек, который решил, что великая сила всё-таки не несёт большой ответственности, и оказался неправ. Словом, «совершенно необычный человек» со своими страстями и слабостями.

© Sony Pictures Television

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