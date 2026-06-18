Okko представил трагикомедию «Второе дыхание» на фестивале сериалов «Пилот»

Проект рассказывает историю бывшего спортсмена, оказавшегося в странном учреждении для зависимых.

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Стриминговый сервис Okko показал первые серии нового проекта «Второе дыхание» в рамках конкурсной программы VIII фестиваля сериалов «Пилот». Главную роль исполнил Александр Паль. Актёр вышел на сцену вместе с режиссёром Русланом Братовым и генпродюсером Okko Гавриилом Гордеевым. Okko поделился тизерными материалами будущей премьеры.

Сюжет разворачивается вокруг бывшего легкоатлета Ильи. Некогда подававший большие надежды, но сбегавший от проблем и ответственности мололой человек не может определиться в жизни. Отчаявшаяся мать определяет его в учреждение «Доверие». Оно оказывается гибридом рехаба, тюрьмы и абсурдного мира с жестокими правилами. Парадоксальным образом физическое ограничение свободы помогает герою обрести внутреннюю свободу и новый смысл жизни.

Гавриил Гордеев, чьи слова приводятся в пресс-релизе Okko, отметил, что создатели отказались от назидательного подхода в пользу ироничного, что позволяет глубже раскрыть тему зависимости. По его словам, внутренние противоречия и самообман героя в исполнении Александра Паля делают историю универсальной, а лёгкая ирония помогает говорить о сложных вещах тоньше и честнее.

Для режиссёра Руслана Братова «Второе дыхание» стало дебютом в художественном сериале. Ранее его короткометражка «Лалай-Балалай» получила Гран-при «Кинотавра». А полный метр «Экспресс» победил на фестивалях «Окно в Европу» и «Новый сезон». Автор идеи и сценарист первой серии Михаил Чистов известен по работе над «Мамонтами», «Физруком» и «257 причинами жить».

Продюсерами выступили Дмитрий Пачулия, Фёдор Гончаров, Ямур Гильмутдинов, Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев. В сериале также снимались Екатерина Шабашова, Александра Кроткова, Евгений Перевалов, Илья Варанкин, Артур Хатагов, Роман Жданов и другие.

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