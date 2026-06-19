Okko показал проект «Солдаты полураспада. Ядерный секрет СССР» на фестивале «Пилот»

Лента посвящена единственным в советской истории масштабным войсковым манёврам с реальным применением атомного оружия.

© Okko

На VIII фестивале «Пилот» в программе документального конкурса стриминговый сервис Okko показал первые серии проекта «Солдаты полураспада. Ядерный секрет СССР». На сцену вышли

генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев, продюсер по документальному контенту Okko Владимир Тодоров, генеральный продюсер Magnum.999 Анастасия Евтушенко, генеральный продюсер Matterica Михаил Бородин и генеральный продюсер General Creation Дмитрий Пачулия.

© Okko

События в сериале отсылают к 1954 году: на Тоцком полигоне в Оренбургской области были сосредоточены 45 тысяч военнослужащих. Под руководством маршала Георгия Жукова там произвели взрыв атомного заряда мощностью около 40 килотонн. Эти учения стали зеркальным ответом на агрессивный курс США: Пентагон предусматривал нанесение удара 300 ядерными боеприпасами по советским городам.

Официальные отчёты тех лет утверждали, что личный состав действовал безупречно, потерь нет, а армия готова к любым сценариям. Но авторы документального расследования решили выяснить реальные масштабы и отдалённые последствия эксперимента, а также его влияние на мировую историю и судьбу страны.

© Okko

Над проектом трудились сценаристы Арина Макаренко и Владимир Тодоров, режиссёр Владислав Кузнецов, оператор Михаил Лошкарёв и продюсеры Антон Кораблёв, Анастасия Евтушенко, Михаил Бородин. Воссоздать картину событий полувековой давности помогли эксперты, предоставившие редкие сведения. В числе консультантов — военный историк Николай Бирюков, журналист, автор книги «Репетиция Апокалипсиса. Тоцкое — 1954» Вячеслав Моисеев, старший преподаватель кафедры теоретической и экспериментальной физики ядерных реакторов № 5 Национального исследовательского ядерного университета «Московский инженерно-физический институт» Александр Щербаков, инженер-физик Андрей Ожаровский и доктор медицинских наук Александр Иванченко.

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