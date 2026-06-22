Добронравов обманывает немцев, подростки борются с духом: главные новинки недели

Каждую неделю зрителей стримингового сервиса Okko ждут киноновинки и продолжения любимых сериалов. Среди премьер, которые выйдут с 22 по 26 июня, — исторические драмы «Литвяк» о легендарной лётчице и «Семь вёрст до рассвета» о подвиге простого псковского крестьянина, французская комедия о вере в себя «Мечтать не вредно», а также продолжение сериалов «След Чикатило» и «Малахит».

© Киностудия «Река»

Кадр из фильма «Семь вёрст до рассвета»

22 июня: «Литвяк» (16+), премьера

Историческая драма, основанная на реальных событиях. В центре сюжета — легендарная лётчица Лидия Литвяк. 21-летняя девушка наравне с мужчинами в составе авиаполка участвует в ожесточённых воздушных сражениях над Сталинградом и Ростовом. У неё завязываются отношения с капитаном Соломатиным. Война испытывает их чувства на прочность, ведь каждый день может стать последним.

Фильм заинтересует поклонников военно-исторических драм и понравится зрителям, которым близки истории о сильных женщинах на войне. Он рекомендуется всем, кто хочет увидеть на большом экране подвиг легендарной Белой Лилии, как называли Лидию Литвяк.

22 июня: «Семь вёрст до рассвета» (16+), премьера

© Киностудия «Река»

Зимой 1942 года в оккупированной Псковской области 83-летний крестьянин Матвей Кузьмин получает приказ от немцев провести их отряд в тыл советских войск. Старик соглашается, но всю ночь ведёт нацистов сквозь метель по бездорожью к месту засады, как когда-то поступил с врагами Иван Сусанин. Когда немцы обнаруживают подвох, повернуть назад уже невозможно.

Фильм основан на реальных событиях. Его стоит посмотреть любителям картин о Великой Отечественной войне и тем, кто хочет узнать, какой вклад внесли в Победу обычные на первый взгляд люди. А также поклонникам Фёдора Добронравова, который сыграл в фильме «Семь вёрст до рассвета» главную роль.

22 июня: «Спасти бессмертного» (12+), премьера

© Art-Express

20-летний блогер-экстремал Саша попадает в мистическую временную петлю и переносится на фронт подо Ржев. Чтобы вернуться, он должен помочь погибшему 80 лет назад киргизскому бойцу обрести бессмертие. Проходя через тяжёлые испытания, главный герой переосмысливает понятия мужества и долга.

В основу картины легла реальная история киргиза Мендыша Омуралиева, который погиб в Ржевской битве в 1942 году. Его останки были найдены поисковым отрядом и переданы на родину, где бойца перезахоронили с воинскими почестями. «Спасти бессмертного» придётся по душе любителям военных фильмов с элементами фантастики и историй о людях, оказавшихся в другой эпохе.

25 июня: «След Чикатило» (18+), 6-я серия

© «Лунапарк»

В начале 2000-х на южных трассах России орудует безжалостная «банда амазонок» во главе с Оспой, убивающая автомобилистов ради наживы. Следователь Виталий Витвицкий и его беременная жена Ирина, поймавшие самого Чикатило, едут в отпуск и попадают в ловушку к преступницам. Теперь их жизни зависят от того, сумеют ли выйти на след «банды амазонок» их коллеги — опытный полковник Ковалёв и его напарник Липягин.

Сериал придётся по душе поклонникам криминальных триллеров и детективов про маньяков, основанных на реальных событиях. А также зрителям, которые смотрели предыдущие сезоны — «Чикатило» и «Тень Чикатило».

25 июня: «Мечтать не вредно» (16+), премьера

© Capella Film

Добрая духоподъёмная комедия, основанная на реальной истории двух французских аутсайдеров — продавца Жереми и уборщика Буна. Не имея ни денег, ни связей, друзья решают стать баскетбольными агентами. Их путь тернист: отказы, провалы и борьба за каждый контракт. Но вера в себя помогает героям подняться с самого дна к вершинам NBA.

Фильм наверняка оценят любители добрых французских комедий в духе «1 + 1» (у картин одни и те же продюсеры). Также его можно рекомендовать зрителям, которым нравятся истории про обычных людей, добившихся невозможного ценой упорства.

26 июня: «Малахит» (12+), 5-я серия

Подросток Рома приезжает со своей сестрой Соней на каникулы к бабушке и деду в уральское село Красный Камень. Мальчик находит в затопленном карьере магический малахитовый самородок. Находка дарит Роме способность оживлять свои рисунки. Но вместе с этим из камня освобождается древний дух — Чёрный Ворон. Он готов исполнять любые желания, но требует за это слишком высокую цену. Главному герою и его друзьям предстоит противостоять злу.

Сериал заинтересует поклонников семейного фэнтези и мистических приключений. Также его можно посоветовать тем, кто хочет поближе познакомиться с уральскими сказаниями и легендами, которые легли в основу проекта.

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