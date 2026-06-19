Okko представил второй сезон драмеди «Ира» с Ингрид Олеринской на фестивале «Пилот»

В новых эпизодах главная героиня Ирина, которая стала матерью, с привычной самоиронией рассказывает, куда привела её жизнь.

© Okko

В Иванове с 17 по 21 июня проходит VIII фестиваль сериалов «Пилот». Стриминговый сервис Okko в рамках новой программы «Вторые сезоны» представил второй сезон драмеди «Ира» с Ингрид Олеринской в главной роли. Презентация состоялась при участии генпродюсера Okko Гавриила Гордеева, продюсеров Романа Новикова и Ольги Олимпиевой, креативного продюсера и сценариста Алима Бесчокова, режиссёра Сергея Нотариуса и актрисы Светланы Камыниной.

К премьере стриминг также подготовил тизер-постер.

© Okko

В новых эпизодах главная героиня Ирина (Ингрид Олеринская), которая стала матерью, с привычной самоиронией рассказывает, куда привела её жизнь. Позади роды, впереди — радости и трудности материнства, разбирательства с возможными отцами, новые знакомства и даже очередной претендент на сердце.

Ключевое испытание для героини — принять себя в новом амплуа, когда ответственность лежит как минимум за двоих. Поклонников ждут фирменные черты проекта: острые монологи, парадоксальный сюжет, резкие смены настроения, абсурд, трогательность и откровенный диалог о взрослении в современном мире.

Режиссёром-постановщиком выступил Сергей Нотариус, оператором — Александр Родин. Во втором сезоне снимались Ингрид Олеринская, Светлана Камынина, Андрей Федорцов, Роман Васильев, Максим Стоянов, Иван Купреенко, Лолита Таборко, Юлия Волкова, Никита Никитин, Сергей Кузнецов, Николай Шрайбер и другие актёры.

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