«Большая кровавая баня»: что известно о третьем сезоне «Дома Дракона»

21 июня на HBO и HBO Max стартует третий сезон «Дома Дракона» — приквела культовой «Игры престолов». По словам создателей, он получился масштабнее предыдущих. Первые отзывы критиков оказались хвалебными. В преддверии премьеры «Рамблер» собрал все ключевые детали: от сюжетных поворотов до подробностей съёмок.

© HBO

О чём сериал

Действие фэнтезийной драмы «Дом Дракона» разворачивается почти за двести лет до событий «Игры престолов». В центре сюжета — история дома Таргариенов, правящей династии Вестероса, и их борьба за Железный трон, которая привела к гражданской войне. Этот период получил название Танец Драконов.

Первые два сезона знакомили зрителей с принцессой Рейнирой Таргариен (юную героиню играла Милли Олкок, взрослую — Эмма Д’Арси), которую отец, король Визерис I (Пэдди Консидайн), назначил своей наследницей вопреки традициям не сажать на престол женщин. Но затем король женился на дочери своего десницы Отто Хайтауэра (Рис Иванс) Алисенте (юную героиню играла Эмили Кэри, повзрослевшую — Оливия Кук). В браке у них родилось четверо детей: Эйгон, Эймонд, Дейрон и Хелейна.

© HBO

Рейнира и Алисента сначала были подругами, но затем их отношения стали портиться. Ещё до смерти Визериса у каждой из героинь начали появляться союзники среди придворных: сторонников Рейниры называют «чёрными», Алисенты — «зелёными».

После смерти Визериса I власть над Вестеросом перешла к Эйгону II (Том Глинн-Карни), старшему сыну короля и Алисенты. Оскорблённая Рейнира Таргариен отправилась в родовой замок Драконий Камень и объявила себя правительницей. Её главной опорой в борьбе за власть стал её дядя и муж, принц Деймон (Мэтт Смит). Амбиции обеих женщин поставили Вестерос на грань гражданской войны. В финале второго сезона «чёрным» удалось привлечь на свою сторону отряд из двух тысяч северян — Зимних Волков. «Зелёным» — содружество вольных городов Триархию.

© HBO

Третий сезон, который состоит из восьми серий, обещает стать кульминацией противостояния членов семьи Таргариен. Сюжет стартует с грандиозного сражения — Битвы при Глотке (стратегически важный пролив в Вестеросе — прим. «Рамблера»). В сражении будут участвовать драконы, а корабли Триархии будут противостоять мощному флоту Корлиса Велариона, сторонника Рейниры. Это событие определит ход дальнейшей войны.

На пресс-конференции, состоявшейся в июне этого года, шоураннер проекта Райан Кондал рассказал, что третий сезон будет «ещё мрачнее» предыдущих и посоветовал зрителям не ждать счастливого конца, передавал портал GamesRadar+. Исполнитель роли Деймона Таргариена Мэтт Смит в комментарии изданию The Hollywood Reporter отметил, что третий сезон получился масштабнее предыдущих.

«В третьем сезоне будет большая кровавая баня», — заявил он.

© HBO

Кто снимал третий сезон сериала «Дом Дракона»

Шоураннером третьего сезона, равно как и двух предыдущих, выступил Райан Кондал. В основу сюжета легла книга Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь». Сам писатель был отстранён от работы над третьим сезоном из-за творческих разногласий с шоураннером.

В январе 2026 года Мартин поделился подробностями конфликта в интервью изданию The Hollywood Reporter. На протяжении всего первого сезона они с Райаном были партнёрами, Кондал менял сценарий по замечаниям Мартина и писателю казалось, «что всё работает очень хорошо», говорил автор «Пламени и крови». В ходе производства второго сезона Кондал, по словам Мартина, перестал его слушать. «Я давал замечания, но ничего не происходило. … Становилось всё хуже и хуже, и я всё больше раздражался», — рассказывал писатель.

© HBO

Развитием конфликта стали опубликованный Мартином в личном блоге пост с претензиями (впоследствии писатель удалил его) и рабочий созвон с представителями HBO в Zoom, где Кондал изложил свои мысли по поводу третьего сезона, а Мартин высказал возражения и заявил: «Это больше не моя история». После этого руководство HBO попросило писателя на время отказаться от работы над проектом.

Над музыкальным сопровождением по-прежнему работал композитор Рамин Джавади, чья музыка стала визитной карточкой вселенной «Игры престолов». Как сообщал портал Screen Rant, Джавади обновил заглавную композицию, добавив в начале больше ударных, чтобы мелодия лучше отражала более мрачную атмосферу предстоящего сезона «Дома Дракона».

© HBO

Кто снимался в третьем сезоне

В третьем сезоне «Дома Дракона» к своим ролям вернулись ключевые актёры: Эмма Д'Арси (Рейнира Таргариен), Мэтт Смит (Деймон Таргариен), Оливия Кук (Алисента Хайтауэр), Том Глинн-Карни (Эйгон II Таргариен), Стив Туссэн (Корлис Веларион).

Среди новичков сезона — известный по роли Андрея Болконского в мини-сериале BBC «Война и мир» и фильму «Игра в имитацию» Джеймс Нортон. Он сыграет лорда Ормунда Хайтауэра, кузена Алисенты по отцовской линии, который ведёт войско на помощь «зелёным». В интервью подкасту британской версии издания Men’s Health актёр назвал опыт съёмок в «Доме Дракона» «прекрасным» и «безумным» и добавил, что ему особенно понравились мечи, доспехи и масштабные батальные сцены.

© HBO

Также к актёрскому составу присоединился Томми Флэнаган («Гладиатор», «Сыны анархии»). Ему досталась роль сира Родерика Дастина, возглавляющего Зимних Волков и выступающего на стороне Рейниры Таргариен. В беседе с изданием Entertainment Weekly, он описал своего героя как «старого свирепого воина», которого не смогли убить в бою и всё, чего он хочет, — умереть славной смертью.

Ещё одним новоприбывшим в полку «чёрных» стал Дэн Фоглер (сериал «Ганнибал»), исполнивший роль сира Торрхена Мандерли. На светской премьере третьего сезона в Лондоне он рассказал, что для него как для поклонника франшизы «Игра престолов» участие в съёмках было «сюрреалистическим», передавало издание The Standard. «Просто невероятно, когда ты сначала сидишь дома на диване, смотришь сериал и думаешь: “Мне это нравится!”. А потом внезапно обнаруживаешь себя в костюме, который весит 50 фунтов, истекаешь потом. Затем подходит твой любимый персонаж и говорит: “Так, теперь у нас должен быть диалог”, а ты ему в ответ: “О, Боже!”», — цитировал Флэнагана The Standard.

© HBO

К «чёрным» присоединилась и Энни Шаперо (сериал «Алые небеса») в образе Алисанны Блэквуд. В книге эта героиня — охотница, наездница и лучница — отправляется вместе с войском в поход на Королевскую Гавань, а позднее становится одной из тех, кто спасает Корлиса Велариона от смерти.

В беседе с нидерландской версией журнала Numero актриса поясняла, что её в первую очередь привлекла возможность сыграть «женщину, обладающую такой неприкрытой, бесстрашной силой, особенно в плане физической подготовки». Она призналась, что готовиться к роли было сложной, но именно этого Шаперо очень ждала. «До начала съёмок я два месяца занималась верховой ездой и стрельбой из лука», — делилась подробностями артистка.

Также в третьем сезоне появятся знакомые зрителям по сериалу «Песочный человек» Бенджамин Эван Эйнсуорт в роли младшего сына Алисенты Дейрона Отважного и Бэрри Слоун в образе выступающего на стороне Рейниры сира Адриана Редфорта. Чук Сибтайн, известный по сериалу «Андор», сыграет сторонника «зелёных» сира Джона Рокстона, а Том Каллен («Аббатство Даунтон») — преданного принцу Дэймону сира Лютора Ларджента.

Как проходила работа над третьим сезоном «Дома Дракона»

Производство третьего сезона стартовало в марте 2025 года и завершилось к октябрю того же года. Основные съёмки проходили в Великобритании, на студии Leavesden в городе Уотфорде. Часть сцен снимали в Северном Уэльсе, в том числе на острове Англси, у исторической скалы Юнион-Рок и в национальном парке Сноудония. Как сообщается на официальном сайте правительства Уэльса, власти поддержали проект финансово, выделив более 674 тысяч фунтов стерлингов (около 895 тысяч долларов США). Стоимость одного эпизода «Дома Дракона», по данным The Hollywood Reporter, составляет около 20 миллионов долларов.

© HBO

На фестивале SXSW в Лондоне в начале июня этого года съёмочная команда и актёры поделились подробностями работы над третьим сезоном. По данным создателей, в съёмках было задействовано 15 тысяч каскадёров, 3,5 тысячи единиц реквизита, 25 тонн пропана, а в одном кадре горело 23 каскадёра, что, по утверждению команды сериала, стало «новым мировым рекордом».

По словам Кондала, которые приводит The Hollywood Reporter, для съёмок Битвы при Глотке потребовалось построить резервуар для воды, резервуар для сухого хранения, подводный резервуар, воссоздать четыре модели кораблей, а затем использовать три миллиона литров воды. В сцене, где корабль капитана флота Триархии Шарако Лохар (Эбигейл Торн) врезается в корабль Корлиса Велариона, использовались рельсы: одно бутафорское судно въезжало по ним в другое.

В интервью GamesRadar+ Кондал отмечал, что провести такие съёмки для одного эпизода сериала — это самое безумное, что он когда-либо видел за свою работу телепродюсером, и он благодарен за то, что ему выпала такая возможность.

© HBO

Первые отзывы критиков и рейтинги

Светская премьера третьего сезона «Дома Дракона» состоялась в лондонском кинотеатре Odeon Luxe 8 июня. В рамках промо-кампании критикам были предоставлены на просмотр первые четыре серии, и отзывы киноэкспертов оказались преимущественно хвалебными. На сайте — агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes третий сезон получил рейтинг одобрения 95% на основе 42 рецензий (для сравнения — у первого сезона он составляет 90% на основе 873 отзывов, у второго — 84% на основе 283 отзывов).

Главный телевизионный критик The Hollywood Reporter Дэниел Файнберг счёл, что сериал по-прежнему перегружен, сюжет скомкан, а избыток драконов и прочих спецэффектов несколько разочаровывает. Но третий и, в меньшей степени, четвертый эпизоды автор издания назвал лучшими из увиденных серий, так как они становятся «смешнее, умнее и чуть более камерными по масштабу». В этих сериях, по мнению рецензента, отлично раскрываются персонажи, особенно Рейнира в исполнении Эммы Д'Арси, которой удается показать новые, комичные и неуравновешенные стороны своей героини.

© HBO

По мнению телекритика Variety Элисон Херман, в третьем сезоне «Дома Дракона» создатели исправляют главный изъян предыдущего — недостаток экшена, открывая сезон масштабной Битвой на Глотке. Также она отмечает, что в третьем сезоне стало больше сцен с участием центральной пары — Рейниры и Алисенты, чьи сложные отношения возвращают сериалу его драматическую основу. Шоу по-прежнему держится на живых характерах, а не на драконах, которые остаются лишь спецэффектом, резюмирует Херман.

Телекритик IndieWire Бен Треверс отметил, что третий сезон стал лучше по сравнению с неудачным, по его мнению, вторым. Не только первая серия оправдывает ожидания, созданные вышедшими два года назад восемью эпизодами, но и последующая половина сезона выигрывает от целенаправленности и единства, пишет Треверс.

Автор Empire Кэролайн Сиди в своей рецензии написала, что третий сезон сразу погружается в масштабные сражения, оправдывая ожидания зрителей, уставших от медленного темпа предыдущих двух частей. По мнению рецензентки, несмотря на обилие экшена, сериал не жертвует глубиной — он сохраняет атмосферу политической драмы в духе Шекспира, исследуя природу женской власти в средневековье. В итоге сезон, сочетающий напряжённый сюжет и продуманную драматургию, обещает стать лучшим в сериале, хотя иногда страдает от перенасыщенности второстепенными линиями, заключает автор.

© HBO

Когда выходит третий сезон «Дома Дракона»

Трансляция третьего сезона «Дома Дракона» стартует на HBO и HBO Max 21 июня, в воскресенье, в 21:00 по восточному времени (22 июня в 05:00 по Москве). Новые серии будут выходить еженедельно по воскресеньям. Финальный эпизод покажут 9 августа 2026 года.

Будет ли четвёртый сезон «Дома Дракона»

Летом 2024 года Райан Кондал на пресс-конференции заявил, что сериал будет продлён на четвёртый сезон, который станет заключительным. В интервью изданию Deadline в июне 2026 года шоураннер рассказал, что финальная часть будет «самой масштабной» за всё шоу. Выход четвёртого сезона запланирован на 2028 год.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Теневой герой: каким получился сериал «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем