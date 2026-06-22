Анна Чиповская сыграла нейросетевого психолога в футуристическом триллере «ЛИДА»

Проект был представлен в программе «Самый ожидаемый сериал» на VIII Российском фестивале сериалов «Пилот», который проходил в Иваново с 17 по 21 июня.

© Okko

В ходе деловой программы VIII фестиваля сериалов «Пилот» состоялась презентация одного из самых интригующих проектов ближайшего сезона — научно-фантастической драмы с элементами хоррора «ЛИДА». Лента попала в секцию «Самый ожидаемый сериал», ежегодно аккумулирующую проекты, которые, по прогнозам экспертов, окажутся в центре внимания индустрии и публики на протяжении следующего года.

Старт зрительского показа намечен на сентябрь-октябрь 2026 года. Площадкой эксклюзивного релиза выступит стриминг-сервис Okko. Над созданием продукта совместно работают компании «КиноВайб», «Шторм», Студия «ВАМ» и сам видеосервис Okko. Финансовую и организационную поддержку оказывает Институт развития интернета (ИРИ).

Главную роль в картине исполнила актриса Анна Чиповская: она перевоплотится в виртуальную сущность психотерапевтической системы будущего. Генеральный продюсер Жан Просянов, представляя проект на фестивальной сцене, признался, что образ цифрового доктора рождался с оглядкой на уникальную харизму Чиповской. «Прототип персонажа мы выстраивали специально под Аню. У нее есть удивительная способность внушать доверие. Для нашей истории это критически важно: героям предстоит вскрывать собственные раны и переступать внутренние барьеры, о которых молчат даже близким», — заметил Просянов.

© Okko

События сериала разворачиваются в России недалекого будущего. В экспериментальный проект набирают семерых добровольцев с серьезными психологическими нарушениями. Им предстоит опробовать на себе отечественную инновацию — алгоритм «ЛИДА». Расшифровка аббревиатуры звучит как Лиминальный Индивидуальный Диагностический Алгоритм. Данная нейросетевая платформа призвана стать верным помощником врачей-психотерапевтов, позволяя сканировать подсознание пациентов, находить корни патологических состояний и устранять их с невероятной скоростью. Создатели обещают, что вместо многолетней классической терапии процедура займет считанные сеансы.

Но безоблачный ход эксперимента нарушается трагедией: один из участников программы погибает при загадочных обстоятельствах. Расследование происшествия вскрывает мрачные секреты всех вовлеченных сторон — от медперсонала и разработчиков ИИ до самих пациентов. За закрытыми дверями оздоровительного центра у каждого оказывается своя скелетная тайна, и ложь становится непосильным грузом по мере приближения к разгадке.

© Okko

Съёмочный процесс проходит в локациях Санкт-Петербурга и области. «ЛИДА» претендует на звание первого отечественного sci-fi (жанр, в котором сюжет строится на вымышленных научных открытиях или альтернативных законах физики) сериала, посвященного применению искусственного интеллекта в психиатрии. Сценаристы и режиссеры миксуют напряженный детективный сюжет, техно-футуризм и камерный саспенс, чтобы через призму высоких технологий исследовать природу человеческого разума — одну из самых неизведанных материй.

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