«Вне кампуса»: почему все продолжают обсуждать ромком о фиктивных отношениях

Экранизация бестселлера Эль Кеннеди «Вне кампуса» концентрируется на истории про фиктивные отношения студентов. Проект умудряется превратить банальный сюжет в убедительную драмеди о взрослении и борьбе с фобиями, а также показывает, как любовь героев рождается не из мгновенного озарения, а из доверия и постепенного отказа от защитных масок. «Рамблер» рассказывает, почему сериал стоит особняком в череде однотипных ромкомов, какие открытия ему удалось сделать в своём жанре и почему его стоит смотреть.

© Amazon MGM Studios

Каков сюжет сериала

Изначально «Вне кампуса» притворяется обычной любовной историей про классический бартер. В выдуманном университете Брайар учится студентка музыкального факультета Ханна Уэллс — умная, саркастичная, но страдающая от призраков прошлого. Они, а также нехватка времени от огромного количества подработок мешают ей завести отношения с парнем, в которого Ханна влюблена. Девушка вздыхает по недостижимому Джастину — чувственному лиричному музыканту, от которого фанатеют все девушки вуза.

На контрасте с ним — капитан местной хоккейной команды Гаррет Грэм, талантливый спортсмен и король студенческих вечеринок. Несмотря на привилегированный статус, парню грозит отчисление из-за заваленного экзамена по философии. Ему необходимо пересдать предмет, чтобы остаться в Брайаре, и Гаррет придумывает хитрый план. Ханна должна подготовить хоккеиста к экзамену, а он будет изображать её фальшивого бойфренда, чтобы привлечь внимание Джастина.

Естественно, всё идёт не так, как задумывалось. В ходе показных отношений Ханна и Гаррет сначала спорят, затем притираются друг к другу, а после — влюбляются. Проект строится на классическом вопросе романтических картин: можно ли изобразить любовь настолько убедительно, не заметив, что она настоящая.

© Amazon MGM Studios

Чем любопытен проект

Пожалуй, самое непредсказуемое и главное во «Вне кампуса» — это ставка на «зелёные флаги». В стандартной истории про колледж главная героиня обычно сталкивается с травлей от других студентов, непониманием со стороны парня или токсичными отношениями.

«Вне кампуса» ломает эту традицию, предлагая зрителю историю-перевёртыш. Качок-плейбой Гаррет неожиданно раскрывается с самой лучшей стороны — как главная поддержка Ханны и её оберег от фобий и страхов. Несмотря на собственные скелеты в шкафу, протагонист оказывается идеальным бойфрендом.

Шоураннеры показывают, как герои постепенно и аккуратно узнают друг друга, учатся доверять, а затем превращаются в идеальное дополнение своей половинки. Ханна и Гаррет проходят путь от ироничных перепалок и вынужденных жестов нежности к моментам, где они уже не могут отделить игру от подлинного чувства. Правда, порой это происходит настолько деликатно, что зритель, привыкший к быстрой скорости проектов о спорте вообще и хоккее в частности, иногда может заскучать.

Университетская среда во «Вне кампуса» становится местом переходного возраста, где статус взрослого уже дарован, но правила поведения и действия ещё не до конца понятны. На вечеринках шумных братств, концертах в барах, в раздевалках спортивной команды, окружённые друзьями-блогерами, несмотря на неловкость, герои учатся флиртовать и спорить, признавать травмы, страхи и зависимость от чужого мнения.

© Amazon MGM Studios

Актёрская игра

В ромкомах экранная химия между главными актёрами гарантирует больше половины успеха. Кастинг-директорам во «Вне кампуса» удалось найти идеальных Ханну и Гаррета.

Элла Брайт выдерживает отличный баланс между сарказмом Ханны и её хрупкостью. Тайну прошлого своей героини актриса транслирует через закрытые позы, секундные неестественные паузы в разговоре, напряжённый взгляд. Она делает Ханну настоящей — не идеализированной серой мышкой, а сложной девушкой, которая заново учится доверять.

Бельмонт Камели деконструирует архетип недалёкого спортсмена. В первых эпизодах Гаррет представлен как самоуверенный привилегированный студент, но постепенно он раскрывается с неожиданной стороны. Парень оказывается ранимым, эмпатичным, несмотря на непростое детство, и обнажает свою драматическую изнанку. Камели органичен в сценах, когда Гаррет заботится о Ханне, даже если ему приходится действовать вопреки своим чувствам.

Остальной актёрский состав выглядит так же органично. Джош Хьюстон безупречно воплощает типаж загадочного музыканта, который выплескивает на бумагу свои переживания, а потом на концертах сражает девушек наповал своей лирикой. Мика Абдалла естественно выглядит в образе лучшей подруги главной героини Элли Хейс, а защитник хоккейной команды и друг Гаррета Дин Ди Лоурентис в исполнении Стивена Калина — не картонное приложение к истории, а самобытный персонаж и едва ли не основной заводила в компании. И это ещё один персонаж с «сюрпризом». Именно его линия станет потенциальным символическим мостиком ко второму сезону.

© Amazon MGM Studios

Почему стоит смотреть

«Вне кампуса» разрушает ожидания от классического университетского ромкома, показывая узнаваемые типажи в неожиданном свете. Тайны прошлого тут играют не последнюю роль, и герои не раз удивят аудиторию. Проект стоит внимания хотя бы потому, что показывает: гармоничные отношения начинаются только в среде без манипуляций и страха. Университетская обстановка придает сериалу естественную динамику, а бонусом идёт эмоциональная доступность проекта. «Вне кампуса» ясно рассказывает о простых и знакомых многим вещах: страхе быть отвергнутым, стремлении казаться идеальнее, попытках заслужить любовь, признание или уважение.

Сериал доступен на Amazon Prime.

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