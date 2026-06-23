«Единственный свидетель»: как двухлетний ребенок стал очевидцем убийства

«Единственный свидетель» – триллер основанный на реальных событиях. В 1992 году в Лондоне была убита молодая мать, а единственным свидетелем жуткого преступления был её двухлетний сын. Проект, с одной стороны, рассказывает о ходе расследования громкого дела, а с другой, показывает, как сложилась жизнь мужа и сына убитой после трагедии. Автор «Рамблера» посмотрел новинку и поделился впечатлениями.

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О чём сюжет

Утром 15 июля 1992 года Рэйчел Никелл (Элинор Уильямс) отправилась на прогулку в парк в Уимблдоне, что на юго-западе Лондона, вместе с двухлетним сыном Алексом (Джезайя Уильямс). На молодую мать напал маньяк. Жертва получила 49 ножевых ранений и умерла на глазах у мальчика, сын чудом остался жив. Супруг убитой Андре (Джордан Болджер) узнал о страшной беде на работе. Отец взял воспитание Алекса на себя и старался оберегать малыша от повышенного внимания прессы.

Поскольку единственным свидетелем зверского преступления был ребёнок, полиция пытается осторожно расспросить его. Расследование возглавляет Кит Педдер (Нил Мэскелл). На месте преступления изначально не удалось обнаружить никаких существенных улик, других свидетелей, помимо Алекса, не было. Боявшийся за судьбу сына Андре перевозит мальчика сначала во Францию, а потом в Испанию. Поиски жестокого убийцы растягиваются на годы, а имя виновного становится известно только в 2004-м, когда появляется возможность идентифицировать личность преступника по крошечному образцу ДНК. Смерть Рэйчел оставляет след и на Алексе, и на Андре. Муж винит себя в трагедии, поскольку не смог защитить супругу. Сын (Макс Финчман) проявляет в школе признаки агрессии, часто ссорится с отцом и раздражается из-за гиперопеки.

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Кто работал над сериалом

«Единственный свидетель» основан на реальных событиях. Убийство 23-летней Рэйчел Никелл шокировало всю Великобританию и на протяжении долгого времени оставалось одним из самых громких нераскрытых дел в стране. Одновременно с игровым сериалом на Netflix вышел документальный фильм Люси Боуден с нехитрым названием «Убийство Рэйчел Никелл», который содержит хроникальные кадры и интервью с сыном и мужем жертвы, а также работавшими над делом полицейскими. В 2021 году на экраны выходил мини-сериал «Приманка» о странной полицейской операции, которая должна была вывести на чистую воду возможного убийцу Рэйчел. В проекте пятилетней давности жертва и её близкие оставались на втором плане. Авторы нового шоу выбирают совсем другой ракурс.

В основу игрового сериала легли мемуары Андре Хэнскомба «Отпустить». Шоураннером проекта выступил опытный Роб Уильямс, сценарист сериалов «Убивая Еву», «Под подозрением», «Жертва» и «Человек в высоком замке». Все эпизоды снял Алекс Винклер, прежде работавший над многосерийными шоу «Зачистка», «Вверх дном» и «Мэри и Джордж». И Алекс, и Андре Хэнскомбы выступили консультантами «Единственного свидетеля», так что родственники убитой принимали непосредственное участие в съёмках. У сериала необычный формат — всего три часовых серии, так что проект можно легко посмотреть за вечер.

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Плюсы и минусы сериала

Авторы сериала регулярно перескакивают во времени и показывают эволюцию отношений сына и отца, а также внимательно следят за ходом расследования. С одной стороны, перед зрителями разворачивается неспешный триллер о буднях полиции, которая пытается раскрыть непростое дело при повышенном внимании СМИ. С другой стороны, аудитория следит за семейной драмой. Сын в юном возрасте стал свидетелем невообразимой трагедии, а отец потерял любовь всей жизни и в один момент был вынужден взять на себя воспитание ребёнка. До беды Андре пропадал на работе, а домашние дела вела Рэйчел. Мир отца и сына рухнул раз и навсегда.

Ещё один важный пласт сериала — хроникальные кадры из телевизионных передач, а также личного архива семьи. Новостные сюжеты напоминают об общественном резонансе, который вызвало убийство. Для Андре и Алекса отдельным испытанием стали попытки прессы влезть в частную жизнь. Трогательные интимные ролики из архива Хэнскомбов дают понять, что пострадала и навсегда была разрушена счастливая семья. Документальные вставки разбавляют монотонное повествование и снова и снова не дают забыть, что все показанные на экране события произошли на самом деле.

Поскольку в создании проекта принимали участие родственники Рэйчел, сериал максимально точно воспроизводит всю хронологию и последствия беды. Возможно, создатели даже слишком осторожно и деликатно подходят к рассказу — никакого напряжения в кадре нет. Хотя авторы обращаются то к триллеру, то к драме и перемешивают времена, сюжет развивается неспешно и слишком предсказуемо. У «Единственного свидетеля», к сожалению, нет никаких характерных черт, выделявших бы сериал среди конкурентов. Это среднестатистический проект, основанный на жутких реальных событиях.

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Стоит ли смотреть

«Единственный свидетель» в первую очередь оказывается драмой о чудовищных ошибках полиции, которые стоили нескольких жизней. За несколько лет до убийства Рэйчел Никелл преступник совершил серию изнасилований и из-за недосмотра следователей был отпущен без предъявления обвинений. И мама Алекса не стала единственной жертвой маньяка, в 1993-м душегуб нанёс ещё один ужасный удар. Ни как семейная драма, ни как триллер о поисках убийцы проект не удивляет. Форма и содержание проекта отвечают стандартам всех сериалов о реальных преступлениях последних лет.

Пожалуй, «Единственный свидетель» будет любопытнее всего зрителям, которые изначально ничего не знали о деле Рэйчел Никелл. Если же сначала посмотреть документальный фильм или ознакомиться с общедоступной информацией, то ценность проекта сводится к минимуму. Авторы увлекаются реконструкцией событий, а семейная драма не достигает высокого накала страстей. Отец и сын проходят закономерный путь от взаимных обвинений и конфликтов к принятию и пониманию.

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