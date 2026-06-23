Okko представил тизерный трейлер фантастического сериала «Полдень»

Ключевые роли в проекте исполнили Юрий Колокольников, Максим Матвеев и Юлия Снигирь.

© Okko

Первая телевизионная адаптация повести братьев Стругацких «Жук в муравейнике» обзавелась официальным тизером. В тизере представлены центральные персонажи и атмосфера будущего: зрители могут увидеть Максима Каммерера (Юрий Колокольников), Льва Абалкина (Максим Матвеев), Майю Глумову (Юлия Снигирь), а также героев Леонида Ярмольника, Евгения Сангаджиева и Дениса Бургазлиева. Визуальный ряд сочетает футуристический стиль с узнаваемыми московскими пейзажами и полностью вымышленными декорациями, созданными специально для этого проекта.

Зрители увидят премьеру одновременно на платформах «КИОН» и Okko до конца июня. Производством занимались «Медиаслово» совместно с онлайн-кинотеатрами «КИОН» и Okko при участии Института развития интернета (АНО «Производством занимались «Медиаслово» совместно с онлайн-кинотеатрами «КИОН» и Okko при участии Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Повесть «Жук в муравейнике» (1979 год) входит в число самых известных произведений Стругацких: она выдержала множество переизданий, переведена на 19 языков, но до сих пор не получала экранной интерпретации. Сериал «Полдень» станет первой экранизацией этого текста.

События разворачиваются в 2278 году. Сюжетная линия стартует с поручения главы Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольфа Сикорски (Леонид Ярмольник), который даёт задание Максиму Каммереру разыскать прогрессора Льва Абалкина. Тот самовольно прервал экспедицию на планете Надежда и возвратился на Землю. Каммереру предстоит не только отыскать коллегу, но и выяснить его связь с загадочной цивилизацией странников, чтобы предотвратить угрозу глобальной катастрофы.

Режиссёрское кресло занял Клим Козинский, операторскую работу выполнил Генрих Медер — оба ранее сотрудничали над проектами «Первый номер» и «13 клиническая». Автором сценария выступила Маруся Трубникова, известная по сериалам «The Тёлки» и «Номинация». Над костюмами работала Татьяна Мамедова («Притяжение», «Алиса в Стране Чудес»), художником-постановщиком стала Дарья Уфимцева («Прометей», «Фишер», «Роднина»).

Исполнитель роли Абалкина Максим Матвеев поделился размышлениями о философской подоплёке оригинала. По его словам, которые приводятся в пресс-релизе, произведение даёт богатую пищу для осмысления, ставя вопросы о границах человечности в погоне за комфортом. Актёр отметил, что многие жестокие поступки рождаются из страха перед неизведанным, и проводит параллель с тем, как люди реагируют на незнакомое — будь то насекомое или чужая сущность. Именно этот конфликт, по его мнению, лежит в основе стругацкого «Жука в муравейнике», где непонятное вызывает желание уничтожить его, а не попытаться понять.

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